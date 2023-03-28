FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7404 поста • 863 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Как в 73 года выглядит известный дизайнер Вера Вонг

Как в 73 года выглядит известный дизайнер Вера Вонг

Автор:
28 марта 2023 06:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 73 года   Вера Вонг   возраст   дизайнер   ей 73   знаменистости   пожилая   шоу бизнес   
1372
10

Если посмотреть на фото этой женщины, то язык не повернётся назвать её пожилой или старушкой. Однако ей уже восьмой десяток!

Вера Эллен Вонг - американка с китайскими корнями. Она родилась в 1949 году в Нью-Йорке. На сегодня она самый популярный свадебный дизайнер.

×
×

Однако в модельеры она пошла не сразу: изначально Вера занималась фигурным катанием и гимнастикой. Но со спортом в какой-то момент пришлось завязать, и тогда Вонг переквалифицировалась, выбрав творческую профессию. Речь сегодня пойдёт, правда, не о достижения Вонг, а о её фигуре и возрасте.


Несмотря на то, что модельеру уже 73 года, она продолжает прекрасно выглядеть. В чём же её секрет?

Вонг не раз рассказывала в интервью, что ведёт обычный образ жизни, не прибегая к помощи хирургов, чтобы поддерживать лицо и тело в тонусе. Она регулярно занимается кардио и силовыми тренировками. Также предпочитает гольф, бег и катание на велосипеде, в целом - активный образ жизни. Её в 73 регулярно можно увидеть на высоких каблуках.

За питанием дизайнер тоже особо не следит: она предпочитает сашими с коричневым рисом, брокколи на пару с курицей, салат из артишоков и рыбу, но и от куска пиццы не отказывается. Просто убирает излишки жира и масла салфеткой перед тем, как есть.


Основным секретом своей молодости Вонг называет полноценный сон. Она ужинает не позднее 8 часов вечера, а затем принимает горячую ванну и смотрит новости.


А как вы думаете, она так молодо и правда выглядит от природы?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 73 года   Вера Вонг   возраст   дизайнер   ей 73   знаменистости   пожилая   шоу бизнес   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Юрий 17 минут назад
Вонг и минус фотошоп.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
GROMOZEKA 19 минут назад
Молодая, была уже не молода……
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Ничоси Полчаса назад
В живую увидишь-обосрешься. Наверное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

45002



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с одного дубля
Почему шедевр павильонного кино «Здравствуйте, я ваша тётя!» снимали по ночам и с...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 марта
Набирающие популярность в сообществах
Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет
Как изменилась детская мода для мальчиков за последние 100 лет
Такими их видел Булгаков: блогер воссоздал персонажей «Мастера и Маргариты» по оригинальному описанию автора
Такими их видел Булгаков: блогер воссоздал персонажей «Мастера и Маргариты» по...
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Посиделки в интернете

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#факты#забавно#США#Прикол#новости#фильм#искусство
#Юмор#автомобили#люди#аварии#картинки#Фотографии#Россия#позитив#археология#кино
#история#автомир#в мире#дтп#Приколы#авто аварии#наука#подборка#Индия#сарказм
Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Блогер скальпировал процессор Ryzen 7000 c помощью зубной нити (2 фото + видео) Мадонна опубликовала фото в белье, и поклонники разделились во мнениях Мадонна опубликовала фото в белье, и поклонники разделились во мнениях Актриса из Гонконга владеет секретом молодости Актриса из Гонконга владеет секретом молодости Фотошопер поместил на один снимок знаменитостей в молодости и сейчас Фотошопер поместил на один снимок знаменитостей в молодости и сейчас Наши знаменитости «повстречались» с самими собой в молодости Наши знаменитости «повстречались» с самими собой в молодости Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров Наталья Сенчукова показала, как выглядит без косметики и фильтров

На что жалуетесь?

Вернуться