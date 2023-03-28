Как в 73 года выглядит известный дизайнер Вера Вонг

Вонг не раз рассказывала в интервью, что ведёт обычный образ жизни, не прибегая к помощи хирургов, чтобы поддерживать лицо и тело в тонусе. Она регулярно занимается кардио и силовыми тренировками. Также предпочитает гольф, бег и катание на велосипеде, в целом - активный образ жизни. Её в 73 регулярно можно увидеть на высоких каблуках.