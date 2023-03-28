Как в 73 года выглядит известный дизайнер Вера Вонг

Если посмотреть на фото этой женщины, то язык не повернётся назвать её пожилой или старушкой. Однако ей уже восьмой десяток!
Вера Эллен Вонг - американка с китайскими корнями. Она родилась в 1949 году в Нью-Йорке. На сегодня она самый популярный свадебный дизайнер.
Однако в модельеры она пошла не сразу: изначально Вера занималась фигурным катанием и гимнастикой. Но со спортом в какой-то момент пришлось завязать, и тогда Вонг переквалифицировалась, выбрав творческую профессию. Речь сегодня пойдёт, правда, не о достижения Вонг, а о её фигуре и возрасте.
Несмотря на то, что модельеру уже 73 года, она продолжает прекрасно выглядеть. В чём же её секрет?
Вонг не раз рассказывала в интервью, что ведёт обычный образ жизни, не прибегая к помощи хирургов, чтобы поддерживать лицо и тело в тонусе. Она регулярно занимается кардио и силовыми тренировками. Также предпочитает гольф, бег и катание на велосипеде, в целом - активный образ жизни. Её в 73 регулярно можно увидеть на высоких каблуках.
На этих кадрах возраст даёт о себе знать, однако после 70 началась трансформация внешности Веры
За питанием дизайнер тоже особо не следит: она предпочитает сашими с коричневым рисом, брокколи на пару с курицей, салат из артишоков и рыбу, но и от куска пиццы не отказывается. Просто убирает излишки жира и масла салфеткой перед тем, как есть.
Основным секретом своей молодости Вонг называет полноценный сон. Она ужинает не позднее 8 часов вечера, а затем принимает горячую ванну и смотрит новости.
Дизайнер продолжает носить открытые и яркие наряды, демонстрируя своё стройное тело и совершенно не стесняясь возраста: в ходу даже мини-юбки
А как вы думаете, она так молодо и правда выглядит от природы?
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