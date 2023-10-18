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11-летняя дочь Мадонны удивила публику на концерте в Лондоне

11-летняя дочь Мадонны удивила публику на концерте в Лондоне

Автор:
18 октября 2023 10:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   дочь   знаменитость   мадонна   певица   тур   
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Зрителей первого концерта Мадонны в рамках долгожданного тура The Celebration Tour ждало множество сюрпризов. Так, 11-летняя дочь певицы вышла на сцену O2 Арена и станцевала в стиле Vogue. У дочери Бейонсе появилась серьезная конкурентка!

Название песни отсылает к танцевальному стилю, зародившемуся в 1980-х годах в Гарлеме. В основе танца лежит модельное позирование, динамичность, четкость в движениях рук, а также эффектные выпады. Что и делала Эстер в черно-желтом костюме.

Мадонна удочерила Эстер Чикконе и ее сестру-близняшку Стеллу в феврале 2017 года, когда девочкам было по четыре года.

"Я подумала: "Чего я жду? Почему моя кухня не заполнена танцующими детьми?" - рассказала певица журналу People после удочерения.


Но Эстер - не единственная наследница Мадонны, демонстрирующая потенциал поп-звезды. На сцену также вышли 17-летняя дочь Чифундо Мерси Джеймс и 18-летний сын Дэвид Банда Ричи.

Мерси села за фортепиано и сыграла мелодию песни Bad Girl из пятого студийного альбома Мадонны Erotica.

Пианистка родилась в Малави в 2006 году. Знаменитость подала заявление на удочерение через три года после развода с бывшим мужем Гаем Ричи.

Что касается Дэвида, то он вышел на сцену с гитарой, чтобы сыграть песню Принса Let's Go Crazy и песню своей мамы 2003 года Mother and Father, так он отдал дань уважения покойной матери Мадонны, скончавшейся от рака груди.

Турне, посвященное 40-летию дебютного альбома королевы поп-музыки, должно было стартовать 15 июля. Но из-за серьезной бактериальной инфекции певица на несколько дней попала в реанимацию и шоу пришлось перенести.

Эстер переняла эстафету у дочери Бейонсе Блю Айви. Последняя выступала на подтанцовке у звездной мамы на протяжении всего ее тура Renaissance.

Мать шестерых детей рассказала в интервью итальянскому журналу Vanity Fair: "Рождение и воспитание детей - это произведение искусства. И никто не дает тебе инструкцию. Приходится учиться на ошибках. Это работа, которая требует много времени. И она выматывает, потому что не бывает отдыха".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Концерт   дочь   знаменитость   мадонна   певица   тур   
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11  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
А белых детей-сирот она не хочет из принципа?
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V2.Smirnov 2 минуты назад
Мадонна Орбакайте. Внезапно талантливые дети пальцастых родителей.
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2k
Алексей Гулевич 5 минут назад
прелесть фак просто, какие движения, тверкихуерки, жопотрясущие шл ...
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7k
Дети откопали осла Полчаса назад
Очередную шлюху себе на смену растит ....
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Илья Полчаса назад
Шлюшиное семейство
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11k
Летучий Мыш 38 минут назад
О, мне понравилась очень девчонка, когда я пару дней назад про этот концерт тут читала и отрывки смотрела. А сегодня знатно офигела с того, что это 11 летний ребенок
Двигается она, конечно, отлично, но образ для 11 летней девочки...
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330
Feud Час назад
С ума посходили с этими неграми. И почему одни бабы.
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Баба Донна тоже всех удивила своей программой! У Чичолины появилась серьезная конкурентка.....
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61k
pynh 2 часа назад
Она дома спать не боится? Столько нигеров вокруг. На блм хайпанула?
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