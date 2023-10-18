11-летняя дочь Мадонны удивила публику на концерте в Лондоне

Мадонна удочерила Эстер Чикконе и ее сестру-близняшку Стеллу в феврале 2017 года, когда девочкам было по четыре года.

"Я подумала: "Чего я жду? Почему моя кухня не заполнена танцующими детьми?" - рассказала певица журналу People после удочерения.