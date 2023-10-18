11-летняя дочь Мадонны удивила публику на концерте в Лондоне

Зрителей первого концерта Мадонны в рамках долгожданного тура The Celebration Tour ждало множество сюрпризов. Так, 11-летняя дочь певицы вышла на сцену O2 Арена и станцевала в стиле Vogue. У дочери Бейонсе появилась серьезная конкурентка!
11-летняя дочь Мадонны, Эстер, удивила зрителей концерта импровизированным танцем под песню своей мамы "Vogue"
Название песни отсылает к танцевальному стилю, зародившемуся в 1980-х годах в Гарлеме. В основе танца лежит модельное позирование, динамичность, четкость в движениях рук, а также эффектные выпады. Что и делала Эстер в черно-желтом костюме.
Ее мама и Лурдес Леон, старшая сестра, выступали в качестве судей и оценили выступление на 10 баллов
Мадонна удочерила Эстер Чикконе и ее сестру-близняшку Стеллу в феврале 2017 года, когда девочкам было по четыре года.
"Я подумала: "Чего я жду? Почему моя кухня не заполнена танцующими детьми?" - рассказала певица журналу People после удочерения.
Но Эстер - не единственная наследница Мадонны, демонстрирующая потенциал поп-звезды. На сцену также вышли 17-летняя дочь Чифундо Мерси Джеймс и 18-летний сын Дэвид Банда Ричи.
Мерси села за фортепиано и сыграла мелодию песни Bad Girl из пятого студийного альбома Мадонны Erotica.
Пианистка родилась в Малави в 2006 году. Знаменитость подала заявление на удочерение через три года после развода с бывшим мужем Гаем Ричи.
Что касается Дэвида, то он вышел на сцену с гитарой, чтобы сыграть песню Принса Let's Go Crazy и песню своей мамы 2003 года Mother and Father, так он отдал дань уважения покойной матери Мадонны, скончавшейся от рака груди.
Турне, посвященное 40-летию дебютного альбома королевы поп-музыки, должно было стартовать 15 июля. Но из-за серьезной бактериальной инфекции певица на несколько дней попала в реанимацию и шоу пришлось перенести.
Эстер переняла эстафету у дочери Бейонсе Блю Айви. Последняя выступала на подтанцовке у звездной мамы на протяжении всего ее тура Renaissance.
Мать шестерых детей рассказала в интервью итальянскому журналу Vanity Fair: "Рождение и воспитание детей - это произведение искусства. И никто не дает тебе инструкцию. Приходится учиться на ошибках. Это работа, которая требует много времени. И она выматывает, потому что не бывает отдыха".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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