Не верь глазам своим: как неуклюжая Сьюзан Бойл стала звездой

"Я - та, кем рождена была стать", - подписывает один из своих свежих портретов в Инстаграме Сьюзан Бойл.



Мировые СМИ по-своему пытались объяснить феноменальный успех женщины из шотландской глубинки. Издание Entertainment Weekly заявило, что выступление Бойл стало победой таланта и артистизма в культуре, одержимой физической привлекательностью. Как сказала в интервью The Washington Post сама Бойл, "Современное общество слишком быстро судит людей по их внешности. С этим трудно что-либо сделать; люди так думают и такие они и есть. Но, возможно, эта история могла бы преподать им урок или подать пример".



Газета The Washington Post высказала предположение, что первоначальная манера поведения и затрапезный внешний вид певицы заставили судей и зрителей "ждать, что она закричит, как утка". А New York Daily News напомнили, что это очень распространенный литературный прием: когда проигравшие или терпевшие насмешки и унижения герои потом наслаждаются неожиданным триумфом. И резкий контраст между ожиданиями аудитории и качеством пения сделали историю с прослушиванием Бойл такой привлекательной для телевидения.



"Да, было жутко, но каждый раз, когда я дрожала от страха, я пыталась вспомнить слова Фрэнка Куинна (пастора): "Сьюзан, верь в себя. Ты тот человек, кто пишет свою собственную историю", - рассказывает Сьюзан Бойл в книге о своей судьбе.