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Не верь глазам своим: как неуклюжая Сьюзан Бойл стала звездой

Не верь глазам своим: как неуклюжая Сьюзан Бойл стала звездой (9 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2021 23:23
Сообщество : Истории
Метки: Сьюзан Бойл   золушка   музыка   певица   успех   шоу бизнес   
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12 лет назад на сцену телепрограммы "Британия ищет таланты" вышла странная домохозяйка и сказала, что ей уже 48 лет. Ее старомодный наряд и дикие манеры публика встретила хихиканьем, а члены жюри с недоумением разглядывали эту жительницу шотландской глубинки. Но пение странной женщины уже с первых секунд заставило замолчать весь зал. Изумленные зрители вскочили со своих мест, чтобы стоя аплодировать потрясающей вокалистке.

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Метки: Сьюзан Бойл   золушка   музыка   певица   успех   шоу бизнес   
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14k
vikklu 58 минут назад
Рад, что смогла найти и реализовать себя. Я, когда смотрел её выступление, тогда ещё, тоже задался вопросом, а что дальше, сможет ли? Получается, смогла. Успехов ей в дальнейшей жизни.
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16k
Сталкер 49 минут назад
Да, голос весьма неплох!
П. С. Но и Аманда из жюри тоже производит впечатление. )
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31k
Mamin Sibiriak 58 минут назад
Пебблз - кот.
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175k
Belka_16 Автор поста Mamin Sibiriak 55 минут назад
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10k
Великий Кормчий Час назад
У нас в шоу маска и не таких уродов видели под фанеру.
Одна Арбузова чего стоит
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