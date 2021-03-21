Не верь глазам своим: как неуклюжая Сьюзан Бойл стала звездой

1065
9
1
12 лет назад на сцену телепрограммы "Британия ищет таланты" вышла странная домохозяйка и сказала, что ей уже 48 лет. Ее старомодный наряд и дикие манеры публика встретила хихиканьем, а члены жюри с недоумением разглядывали эту жительницу шотландской глубинки. Но пение странной женщины уже с первых секунд заставило замолчать весь зал. Изумленные зрители вскочили со своих мест, чтобы стоя аплодировать потрясающей вокалистке.
48-летняя Сьюзан Бойл впервые приняла участие в телешоу 11 апреля 2009 года и стала одной из самых громких сенсаций года.
Она инвалид детства, которой из-за родовой травмы с трудом давалась учеба и дружба со сверстниками. Женщина признавалась перед шоу, что ни разу ни с кем не целовалась и не была на свидании.
Бойл пела в церковном хоре и ухаживала за своей старенькой матерью до ее смерти в возрасте 91 года. А потом жила одна на пособие по безработице в маленьком местечке Блэкберн с любимой кошкой по имени Пебблз.
Перед выступлением на ТВ Сьюзан сказала, что начала петь, когда ей было 12 лет. Выступала на школьных праздниках, участвовала в конкурсах караоке и других любительских соревнованиях, но не оставляла мечты о славе. И вот решила попробовать свои силы в известном шоу...
Она инвалид детства, которой из-за родовой травмы с трудом давалась учеба и дружба со сверстниками. Женщина признавалась перед шоу, что ни разу ни с кем не целовалась и не была на свидании.
Бойл пела в церковном хоре и ухаживала за своей старенькой матерью до ее смерти в возрасте 91 года. А потом жила одна на пособие по безработице в маленьком местечке Блэкберн с любимой кошкой по имени Пебблз.
Перед выступлением на ТВ Сьюзан сказала, что начала петь, когда ей было 12 лет. Выступала на школьных праздниках, участвовала в конкурсах караоке и других любительских соревнованиях, но не оставляла мечты о славе. И вот решила попробовать свои силы в известном шоу...
Когда на сцену вышла откровенно некрасивая и немолодая женщина, в ее адрес посыпались шутливые комментарии, а на лицах зрителей, увидевших конкурсантку, отразились жалость и скепсис.
"Сначала они веселились и не воспринимали меня всерьез. Однако я начала петь и смогла завоевать их сердца," - рассказывала потом Бойл.
Для своего выступления она выбрала композицию I Dreamed A Dream из мюзикла "Отверженные" - и потрясла аудиторию и ведущих своим исполнением. Никто просто не мог поверить своим ушам: настолько отличалась картинка перед глазами от того, что они слышали.
"Сначала они веселились и не воспринимали меня всерьез. Однако я начала петь и смогла завоевать их сердца," - рассказывала потом Бойл.
Для своего выступления она выбрала композицию I Dreamed A Dream из мюзикла "Отверженные" - и потрясла аудиторию и ведущих своим исполнением. Никто просто не мог поверить своим ушам: настолько отличалась картинка перед глазами от того, что они слышали.
"Я знала, о чем они думают: вы только посмотрите на нее! У нее задница размером с гараж, прическа похожа на швабру... что там она может спеть? Ну, давай, так и быть, послушаем..." - вспоминала потом Сьюзан Бойл.
За несколько минут выросшая в многодетной католической семье (у Сьюзан было девять братьев и сестер) одинокая старая дева, живущая на пособие, стала кумиром миллионов. У ее дверей начали дежурить журналисты, а за старые семейные фотографии ей давали тысячи долларов...
Уже через неделю видеоролики с участием Бойл на различных видеохостингах и в соцсетях набрали больше 100 млн просмотров. А сама певица после обрушившейся на нее славы даже попала с нервным срывом на три дня в психиатрическую клинику...
23 ноября того же 2009 года вышел первый альбом Сьюзан Бойл, который стал самым быстро продаваемым дебютным альбомом в истории Великобритании.
Уже через неделю видеоролики с участием Бойл на различных видеохостингах и в соцсетях набрали больше 100 млн просмотров. А сама певица после обрушившейся на нее славы даже попала с нервным срывом на три дня в психиатрическую клинику...
23 ноября того же 2009 года вышел первый альбом Сьюзан Бойл, который стал самым быстро продаваемым дебютным альбомом в истории Великобритании.
"Я никогда не видела себя в интернете, толком не знаю, что это такое. Но я рада, что благодаря ему стала такой знаменитой", - говорила Сьюзан Бойл десяток лет назад...
В сентябре 2010 года Сьюзан Бойл была представлена Папе Бенедикту XVI и пела перед 65-тысячной толпой на Папской мессе в Глазго.
"Толпа в Беллахьюстон-парке восхищенно слушала, как эта крошечная женщина с сильным голосом, будто не замечая резкого холодного ветра и дождя, великолепно пела для Святого Отца и людей, которых она любит больше всего, своего народа", - написал шотландский журналист Билл Хини после того вечера.
"Толпа в Беллахьюстон-парке восхищенно слушала, как эта крошечная женщина с сильным голосом, будто не замечая резкого холодного ветра и дождя, великолепно пела для Святого Отца и людей, которых она любит больше всего, своего народа", - написал шотландский журналист Билл Хини после того вечера.
В 2012 году у Сьюзан Бойл диагностировали синдром Аспергера - это нейробиологическое расстройство, которое приводит к трудностям во взаимоотношениях с другими людьми, подобно аутизму. При этом речь и интеллект у них часто развиты выше среднего, а в области своих интересов они проявляют способности, близкие к гениальным. Такие люди подвержены тревоге и депрессии, а окружающие воспринимают их как просто рассеянных, неуклюжих и странных.
Сьюзан Бойл сегодня по-прежнему обитает в том доме с четырьмя спальнями, где жила когда-то с родителями, выкупив его на свои гонорары у муниципалитета Блэкберна в 2010 году.
Она отметилась уже и на большом экране, исполнив роль Элеоноры в ленте "Рождественская свеча" о жизни простых людей в английской деревне XIX века и их вере в чудо. Фильм вышел в ноябре 2013 года, для него Бойл написала и исполнила песню Miracle Hymn, которая стала заглавной темой картины.
Она отметилась уже и на большом экране, исполнив роль Элеоноры в ленте "Рождественская свеча" о жизни простых людей в английской деревне XIX века и их вере в чудо. Фильм вышел в ноябре 2013 года, для него Бойл написала и исполнила песню Miracle Hymn, которая стала заглавной темой картины.
Ее мать перед смертью добилась от Сьюзан обещания сделать что-то со своей жизнью и войти в британский фонд талантов. И дочь его сдержала...
По состоянию на 2021 год Бойл продала 19 миллионов своих пластинок, а ее чистый капитал оценивается в 22 миллиона фунтов стерлингов. Певица известна своим участием в различных благотворительных затеях. Так, Бойл участвовала в британских благотворительных телемарафонах BBC Children in Need и Comic Relief.
А перед выступлением на Международном музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" в июне 2013 года певица посетила детскую больницу № 17 и подарил ей новый наркозный аппарат.
По состоянию на 2021 год Бойл продала 19 миллионов своих пластинок, а ее чистый капитал оценивается в 22 миллиона фунтов стерлингов. Певица известна своим участием в различных благотворительных затеях. Так, Бойл участвовала в британских благотворительных телемарафонах BBC Children in Need и Comic Relief.
А перед выступлением на Международном музыкальном фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" в июне 2013 года певица посетила детскую больницу № 17 и подарил ей новый наркозный аппарат.
I am who, I was born to be...
"Я - та, кем рождена была стать", - подписывает один из своих свежих портретов в Инстаграме Сьюзан Бойл.
Мировые СМИ по-своему пытались объяснить феноменальный успех женщины из шотландской глубинки. Издание Entertainment Weekly заявило, что выступление Бойл стало победой таланта и артистизма в культуре, одержимой физической привлекательностью. Как сказала в интервью The Washington Post сама Бойл, "Современное общество слишком быстро судит людей по их внешности. С этим трудно что-либо сделать; люди так думают и такие они и есть. Но, возможно, эта история могла бы преподать им урок или подать пример".
Газета The Washington Post высказала предположение, что первоначальная манера поведения и затрапезный внешний вид певицы заставили судей и зрителей "ждать, что она закричит, как утка". А New York Daily News напомнили, что это очень распространенный литературный прием: когда проигравшие или терпевшие насмешки и унижения герои потом наслаждаются неожиданным триумфом. И резкий контраст между ожиданиями аудитории и качеством пения сделали историю с прослушиванием Бойл такой привлекательной для телевидения.
"Да, было жутко, но каждый раз, когда я дрожала от страха, я пыталась вспомнить слова Фрэнка Куинна (пастора): "Сьюзан, верь в себя. Ты тот человек, кто пишет свою собственную историю", - рассказывает Сьюзан Бойл в книге о своей судьбе.
Мировые СМИ по-своему пытались объяснить феноменальный успех женщины из шотландской глубинки. Издание Entertainment Weekly заявило, что выступление Бойл стало победой таланта и артистизма в культуре, одержимой физической привлекательностью. Как сказала в интервью The Washington Post сама Бойл, "Современное общество слишком быстро судит людей по их внешности. С этим трудно что-либо сделать; люди так думают и такие они и есть. Но, возможно, эта история могла бы преподать им урок или подать пример".
Газета The Washington Post высказала предположение, что первоначальная манера поведения и затрапезный внешний вид певицы заставили судей и зрителей "ждать, что она закричит, как утка". А New York Daily News напомнили, что это очень распространенный литературный прием: когда проигравшие или терпевшие насмешки и унижения герои потом наслаждаются неожиданным триумфом. И резкий контраст между ожиданиями аудитории и качеством пения сделали историю с прослушиванием Бойл такой привлекательной для телевидения.
"Да, было жутко, но каждый раз, когда я дрожала от страха, я пыталась вспомнить слова Фрэнка Куинна (пастора): "Сьюзан, верь в себя. Ты тот человек, кто пишет свою собственную историю", - рассказывает Сьюзан Бойл в книге о своей судьбе.
Источник:
Ссылки по теме:
- "Мне по@уй, ребят!": Моргенштерн не поддержал оппозиционеров, растянувших флаг на концерте в Белоруссии
- Биография Виктора Цоя: Ленинградский рок-клуб, «Группа крови» и роковой поворот
- "Ждем повтора истории с Брежневой": поклонники раскритиковали новый состав группы "ВИА Гра"
- После обвинения в расизме продажи альбома кантри-исполнителя выросли на 14%
- Нина Симон: одна из богинь соул-музыки 20 века
Метки: Сьюзан Бойл золушка музыка певица успех шоу бизнес
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...
П. С. Но и Аманда из жюри тоже производит впечатление. )
Одна Арбузова чего стоит