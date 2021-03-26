Интересные кадры в разрезе, показывающие внутреннее устройство вещей

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Вы видели фото в разрезе уже очень многих предметов, но согласитесь, это всегда захватывающе? В детстве мы ломали игрушки, желая узнать, как же они устроены. Сегодня не обязательно подвергать имущество опасности, можно просто посмотреть классные фотки вещей в разрезе, чтобы увидеть их внутренности.
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