Интересные кадры в разрезе, показывающие внутреннее устройство вещей

Вы видели фото в разрезе уже очень многих предметов, но согласитесь, это всегда захватывающе? В детстве мы ломали игрушки, желая узнать, как же они устроены. Сегодня не обязательно подвергать имущество опасности, можно просто посмотреть классные фотки вещей в разрезе, чтобы увидеть их внутренности.

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1. Кассетный адаптер 0 Источник:

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2. Мотоцикл 0 Источник:

3. Nissan Leaf 2014 0 Источник:

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5. Фен 0 Источник:

6. Детали Ferrari Enzo 0 Источник:

7. Насосы для рециркуляции 0 Источник:

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10. Glock 17 0 Источник:

11. Детали мотоцикла Yamaha 0 Источник:

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13. Старый дверной замок 0 Источник:

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15. Девятицилиндровый радиальный двигатель 0 Источник:

16. Голова куклы чревовещателя 0 Источник:

17. Колонка Bowers & Wilkins 0 Источник: