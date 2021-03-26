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Интересные кадры в разрезе, показывающие внутреннее устройство вещей

Интересные кадры в разрезе, показывающие внутреннее устройство вещей (19 фото)

Автор:
26 марта 2021 09:34
Метки: в разрезе   вещи в разрезе   внутри вещей   интересно   пополам   фото   
2987
19
Вы видели фото в разрезе уже очень многих предметов, но согласитесь, это всегда захватывающе? В детстве мы ломали игрушки, желая узнать, как же они устроены. Сегодня не обязательно подвергать имущество опасности, можно просто посмотреть классные фотки вещей в разрезе, чтобы увидеть их внутренности.
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Метки: в разрезе   вещи в разрезе   внутри вещей   интересно   пополам   фото   
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Рекламщик 55 минут назад
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Похабыч 9 минут назад
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barracuda 11 минут назад
ну эскалатор явно не в разрезе...
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Мерзавец... 20 минут назад
Часть картинок к разрезам никакого отношения не имеет, "Девятицилиндровый радиальный двигатель" это вообще-то детский конструктор из фанеры...
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