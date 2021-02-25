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Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно

Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно (18 фото)

Автор:
25 февраля 2021 09:00
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Разрезы   в разрезе   внутри   изнутри   интересно   пополам   строение   фото   
7917
18
Даже самые обычные и привычные из них становятся интересными, если взглянуть изнутри!
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Метки: Разрезы   в разрезе   внутри   изнутри   интересно   пополам   строение   фото   
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27  комментариев
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149k
☭Cheкаво☭ 5 часов назад
А. Полулях, чинит пылесос Philips

Ссылка youtu.be
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2k
Агасфер Час назад
Девушки должны узнать
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1k
Димон Час назад
Ну пульт то наверное все видели изнутри)
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2k
Raf 2 часа назад
"А так изнутри выглядит 40-летняя современная труба"
Для трубы 40 лет уже не современная
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2k
Alexander Parshuto 2 часа назад
Охлаждающая башня на ТЭЦ называется градирня. Пульт в разобранном состоянии, блин, а кто его таким не видел? Или кто-то не знает как выглядит современная столешница или дверь с сотовой конструкцией внутри для жёсткости? А уж то что у мяча внутри имеется камера знает каждый уважающий себя мальчишка. То что кость птицы максимально облегчена тоже факт известный, для этого просто нужно было в школу ходить... Ну и так далее. Короче, ТС, когда постите что-то с западных сайтов, голову включайте чтобы не быть настолько банальным.
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Комментарий удален. Причина: трэш
0
26k
АнтонПолднев 3 часа назад
Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно©
Больше половины вообще не в разрезе
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13k
Пумба 3 часа назад
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13k
Пумба 3 часа назад
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954
Лучший Друг 3 часа назад
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5k
sivanov1079 4 часа назад
Охлаждающая башня ТЭЦ называется градирня. Был внутри рабочей градирни, под "дождиком"
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19k
SerGProS 4 часа назад
Ссылка coub.com
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18k
BiZ SerGProS 2 часа назад
такой пиьдеж..
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36k
parallax 4 часа назад
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36k
parallax 4 часа назад
Осиное гнездо.
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5k
sivanov1079 parallax 3 часа назад
Не отличить от столешницы из Икеи
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36k
Андрей parallax 3 часа назад
Сломали гнездо! Где теперь будут жить осины?!
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14k
ВОВЧЕГ Андрей Час назад
Там же где ослины!
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Андрей ВОВЧЕГ Час назад
С маслинами чтоли?
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