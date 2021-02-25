Вещи в разрезе, которые изнутри выглядят очень увлекательно©

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Даже самые обычные и привычные из них становятся интересными, если взглянуть изнутри!
Многими людьми движет непреодолимая тяга разобрать, разрезать, развинтить или любым другим способом добраться до строения самых разных предметов. Если этим исследователям удаётся найти что-то необычное, то можно не сомневаться в том, что они поделятся своими находками в сети. В итоге в плюсе остаются все: и любители покопаться во внутренностях вещей, и пользователи сети, которые могут увидеть привычное с новой стороны.
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Если полностью закрасить экран детского планшета для рисования, то станет видно его устройство
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Здрасссь.
Для трубы 40 лет уже не современная
Больше половины вообще не в разрезе