Даже величественные каменные сооружения превращаются в руины под его властью. При взгляде на эти обломки становится безумно интересно, какими они были в эпоху своего расцвета и как могли бы выглядеть сейчас. Австралийская компания Budget Direct объединилась с архитекторами и графическими дизайнерами, чтобы реконструировать величественные замки хотя бы в виртуальном пространстве. На этот раз их выбор пал на Азию.