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Время беспощадно ко всему, не исключая самые красивые вещи.
Даже величественные каменные сооружения превращаются в руины под его властью. При взгляде на эти обломки становится безумно интересно, какими они были в эпоху своего расцвета и как могли бы выглядеть сейчас. Австралийская компания Budget Direct объединилась с архитекторами и графическими дизайнерами, чтобы реконструировать величественные замки хотя бы в виртуальном пространстве. На этот раз их выбор пал на Азию.
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Замок был построен в 15 веке на вершине горы на высоте 353 метра над уровнем моря. Каменный фундамент замка сохранился в хорошем состоянии, в конце 20 века он подвергся незначительной реставрации. Также неплохо сохранился ряд храмов рядом с основанием. Из-за сезонного тумана кажется, будто замок парит над облаками.
Хотя часть строений датируется 1030 годом нашей эры, укрепления форта были расширены Шиваджи Махараджем в 17 веке. Строение находится на высоте 820 метров над уровнем моря, чтобы подняться к нему придётся преодолеть 1737 ступеней. К счастью, сейчас есть канатная дорога. Посетители могут осмотреть остатки двух из трёх сторожевых башен, несколько водохранилищ, палаток торговцев камнем и знаменитую стену под названием Хиракани Бурудж.
Цитадель была основана в 977 году и стала военным стержнем Афганистана. В 1839 году она была завоёвана британцами. Сейчас обрушились 14 из её 32 башен, и всё строение находится под угрозой исчезновения.
Замок был построен в 1604 году. В 1874 году он был разобран в рамках политики централизации и модернизации.
Старый летний дворец представлял собой не отдельное здание, а комплекс дворцов, озёр, садов, башен и скульптур площадью 3,5 квадратных километра. Значительная часть уничтожена британскими и французскими войсками в отместку за смерть британского посланника во время Второй опиумной войны. Дальнейшие разрушения произошли во время восстания боксёров и культурной революции.
Это горная крепость на высоте 2163 метра была возведена в 840 году. В 1090-м её сдали за 3000 динаров лидеру ассасинов-низаритов Хасану ибн Саббаху. Новое государство закрепило свою мощь целенаправленными атаками на лидеров врага. Это и погубило замок: различные завоеватели снесли его в поисках легендарных сокровищ убийц.
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