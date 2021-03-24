В Сети рассекретили первое фото Николая Лукашенко с матерью

Впрочем, кем бы не оказалась эта женщина Коленьке, вряд ли она сможет оказать какое-либо серьезное влияние на его судьбу. Ясно, что глава государства примет участие и в выборе вуза для сына, и сумеет проследить за его карьерой.

Однажды он уже говорил, что университет, в который поступит его наследник, должен быть крепким и не западным, т.к. последнее хорошо лишь для зарубежной экономики, и те студенты, кто учился там на гуманитарных специальностях, после с промытыми мозгами возвращаются в республику и становятся оппозиционерами.

Конечно, такой судьбы для своей кровиночки Лукашенко-старший не желает. А что думает по этому поводу мама Коли, наверное, навсегда останется загадкой. Хорошо, если с этой женщиной сын не потеряет связи, став взрослым. Впрочем, и это вряд ли он сможет решить сам - а там, как Александр Григорьевич разрешит.