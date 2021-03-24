В Сети рассекретили первое фото Николая Лукашенко с матерью

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Если Коля Лукашенко хорошо знаком прессе, о женщине, родившей наследника, лидер Белоруссии практически не распространяется. Ранее глава страны обмолвился, что свою мать Коля видит крайне редко. Она не участвует в воспитании сына и чаще всего о его жизни узнает из телепрограмм.
Его отец чрезвычайно горд отпрыском, который обычно присутствует вместе с ним на всех значимых мероприятиях. А вот о маме Коленьки практически ничего не известно.
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Молчание Лукашенко-старшего относительно матери Николая вполне объяснимо: сын родился у президента страны вне брака в 2004 году. На тот момент президент Белоруссии давно уже не жил со своей женой, но и разведен не был, потому сначала слухи о появлении ребенка по понятным причинам в Сети тщательно блокировались. Лишь через четыре года, когда мальчик впервые появился на публике, выяснилось, что слухи оказались правдой.
Тогда малыш вместе с президентом-отцом посетил субботник на стройплощадке стадиона "Минск-арена". И на многочисленные вопросы журналистов о своем юном помощнике Лукашенко-старший отвечал полунамеками.
Тогда малыш вместе с президентом-отцом посетил субботник на стройплощадке стадиона "Минск-арена". И на многочисленные вопросы журналистов о своем юном помощнике Лукашенко-старший отвечал полунамеками.
А разоткровенничался лидер Белоруссии позже, в 2009 году. В интервью российским СМИ он неожиданно рассказал о сыне: "Сколько у нас детей вот таких, как "внебрачный сын президента"? Так у меня судьба сложилась. Не важно, как он родился. Я в зарубежную командировку вынужден Колю брать, потому что он не будет спать, он дойдёт до изнеможения, он привязан к отцу! Я ну до бешенства люблю детей. Это и старших касалось, и этого ребёнка касается, это святое!"
Ирина Абельская
И если о сыне Лукашенко-старший говорит теперь много и не особенно скрываясь, о его матери по-прежнему хранит молчание. Лишь однажды он проговорился, сказав, что женщина работает врачом. Поэтому интерес к личности загадочной мамы Коли остается и по сей день, и журналисты выдвигают разные версии о том, кто бы это мог быть. Согласно одной из них, мама парня — главврач больницы Управления делами президента Ирина Абельская. Некогда эта женщина была личным доктором Александра Григорьевича.
Поэтому когда в Сети появилось фото Абельской с Лукашенко-младшим, журналисты обрадовались: наконец-то! На фото женшина позирует рядом с Николаем на фоне зеленой лужайки, огороженной забором из сетки. Вдалеке видны пасущиеся козы - в принципе, этот фон для Белоруссии не редок. Даже на приусадебном участке Александра Григорьевича есть и козы, и лужайки. Где именно сделано это фото, неизвестно, но все отметили, насколько радостными и довольными выглядят на ней Абельская и Николай.
Впрочем, кем бы не оказалась эта женщина Коленьке, вряд ли она сможет оказать какое-либо серьезное влияние на его судьбу. Ясно, что глава государства примет участие и в выборе вуза для сына, и сумеет проследить за его карьерой.
Однажды он уже говорил, что университет, в который поступит его наследник, должен быть крепким и не западным, т.к. последнее хорошо лишь для зарубежной экономики, и те студенты, кто учился там на гуманитарных специальностях, после с промытыми мозгами возвращаются в республику и становятся оппозиционерами.
Конечно, такой судьбы для своей кровиночки Лукашенко-старший не желает. А что думает по этому поводу мама Коли, наверное, навсегда останется загадкой. Хорошо, если с этой женщиной сын не потеряет связи, став взрослым. Впрочем, и это вряд ли он сможет решить сам - а там, как Александр Григорьевич разрешит.
Однажды он уже говорил, что университет, в который поступит его наследник, должен быть крепким и не западным, т.к. последнее хорошо лишь для зарубежной экономики, и те студенты, кто учился там на гуманитарных специальностях, после с промытыми мозгами возвращаются в республику и становятся оппозиционерами.
Конечно, такой судьбы для своей кровиночки Лукашенко-старший не желает. А что думает по этому поводу мама Коли, наверное, навсегда останется загадкой. Хорошо, если с этой женщиной сын не потеряет связи, став взрослым. Впрочем, и это вряд ли он сможет решить сам - а там, как Александр Григорьевич разрешит.
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знает ли он об этом.
Чэрэз кэсарево сэчение!