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Сообщество Жизнь в Беларуси 29 постов • 27 подписчиков подписаться
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В Сети рассекретили первое фото Николая Лукашенко с матерью

В Сети рассекретили первое фото Николая Лукашенко с матерью (7 фото)

Автор:
24 марта 2021 16:10
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Белоруссия   Николай Лукашенко   интересно   лукашенко   отец и сын   политика   фото   
5120
7
Если Коля Лукашенко хорошо знаком прессе, о женщине, родившей наследника, лидер Белоруссии практически не распространяется. Ранее глава страны обмолвился, что свою мать Коля видит крайне редко. Она не участвует в воспитании сына и чаще всего о его жизни узнает из телепрограмм.
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Метки: Белоруссия   Николай Лукашенко   интересно   лукашенко   отец и сын   политика   фото   
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25  комментариев
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4k
Дмитрий 10 часов назад
Мне абсолютно глубоко наплевать - с кем спит Лукашенко (если это по взаимному согласию). Меня не интересует история его личной жизни, как не интересует личная жизнь (например) Путина или любого другого политика. Меня интересует что тот или иной политик сделал со страной. А вот страну Лукашенко по сути уничтожает, практически вся страна его ненавидит, и держится все только на ОМОНе. А Санта Барбара - для кого угодно, но только не для меня.
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2k
iEva Дмитрий 9 часов назад
Интересно, каким же боком к этому всему белорусские нацисты? Этому отребью полагается давно уже гнить в могилах, а их посмертное существование предопределено в адском пекле. Неужели новая поросль, что на вашем примере подрастает, которой уготована аналогичная судьба?
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39k
Элек Мек 10 часов назад
Коленька ещё не догадывается,что всё самое "лучшее" его ждёт впереди.
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1k
jagyja 10 часов назад
https://lenta.ru/news/2020/09/24/izbil/https://lenta.ru/news/2020/09/24/izbil/
знает ли он об этом.
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80k
Taras Kozalupko 10 часов назад
Сначала показалось слева сам батька, в парике
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−1
Сергей 11 часов назад
Любовь до бешенства...
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211
Племянник Путина 12 часов назад
взгляд у этого коленьки не мужской... Но с таким папой этот голубок конечно не забалует.
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281
Nane First NameLast 12 часов назад
Коленька такой юный, а уже смотрит на всех как на говно.
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27k
Fat Lynx Nane First NameLast 12 часов назад
Порода...
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281
Nane First NameLast Fat Lynx 11 часов назад
Это не порода, а воспитание. После дискотеки или дня в поле без папиной поддержки мигом бы научился со всеми вежливо здороваться и спрашивать у женщин - может вам тяжело и я помогу вам донести? Вы только скажите куда.
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609
Миша 12 часов назад
Абалдеть! Мата Хари, Штирлиц, мама Коли ... И шо, пользуется спросом?
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42k
Нанук Паналык 13 часов назад
Нэ можэт быть...Таракан сам колю радыл!
Чэрэз кэсарево сэчение!
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68k
Обычный человек. 13 часов назад
Был у меня знакомый Абельский сейчас в Израиле живет.. А Лукашенко то не дурак оказывается..
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1k
Хаим Каценеленбоген Обычный человек. 12 часов назад
Ну, вообще-то она Постоялко. Абельская она по мужу.
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68k
Обычный человек. Хаим Каценеленбоген 12 часов назад
даже так?..
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68k
Обычный человек. Хаим Каценеленбоген 12 часов назад
Постоялко пьем Чинзалко?..
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303
Maximka 13 часов назад
и зачем этого байстрюка сюда притянули?
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2k
A 13 часов назад
У нашего диктатора тоже такой есть
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63k
Максим Нанук Паналык 12 часов назад
Как ты? это вряд-ли, ведь ублюдками будут твои дети.. все в папочку, продажного куесосса пропиндосского.
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31k
Alex Нанук Паналык 12 часов назад
Как вы?
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281
Nane First NameLast Максим 12 часов назад
Ну он даже про дочерей говорит одна женщина, другая. Если он не признаёт детей своих - они становятся по определению ублюдками.
Ссылка youtu.be
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10k
( ͡° ͜ʖ ͡°) Nane First NameLast 12 часов назад
Ужом вьётся..
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Гур Максим 12 часов назад
О, Максимка и здесь воюет за Цара
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