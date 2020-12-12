Предметы в разрезе скрывают много интересных деталей

Многие вещи, животные и растения кажутся нам привычными, потому что мы видели их уже сотню раз. Но вот стоит только посмотреть на них изнутри, как всё становится куда интереснее. Ведь нам нечасто удаётся заглянуть внутрь пластиковой карты, стола для бильярда или гробницы фараона. А зря — ведь там, оказывается, есть много чего занимательного!