Предметы в разрезе скрывают много интересных деталей

Обычные и скучные вещи вдруг становятся очень интересными, стоит лишь взглянуть на них с новой стороны!
Многие вещи, животные и растения кажутся нам привычными, потому что мы видели их уже сотню раз. Но вот стоит только посмотреть на них изнутри, как всё становится куда интереснее. Ведь нам нечасто удаётся заглянуть внутрь пластиковой карты, стола для бильярда или гробницы фараона. А зря — ведь там, оказывается, есть много чего занимательного!
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16. Цвeточныe бутоны в рaзрезe
Нaчиная с верхушки по кругу: идeт пион, ирис, одуванчик, мак, садовая лилия, жасмин. В центре тюльпан.
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