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Лучший студент на курсе: в Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учёбе

Лучший студент на курсе: в Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учёбе

Автор:
01 июля 2024 18:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Белоруссия   Николай Лукашенко   Пекинский университет   сын президента   успехи   учёба   
1746
2

Это просто сын Кадырова ещё туда не поступил.

Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин рассказал, что сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится в китайском учебном заведении в составе группы белорусских студентов по обмену, преуспевает лучше всех. Об этом Хао Пин рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1".


"Со слов преподавателей, ребята, которые обучаются, очень усердные, они любят учиться, жаждут знаний… Он [Николай Лукашенко] очень скромен, никому не говорит, что он сын президента. Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", - сказал Хао Пин.

Секретарь партийного комитета Пекинского университета уточнил, что 19-летний Николай Лукашенко учится на направлении "Биотехнологии". Он также добавил, что в рамках сотрудничества Белорусского госуниверситета и Пекинского университета в будущем планируется создать совместные исследовательские центры по биотехнологиям.


Александр Лукашенко впервые рассказал о том, что его младший сын учится в Пекинском университете в июне 2023 года. Известно, что Николай родился вне брака, но Александр Григорьевич никогда не рассказывал о том, кто мать его сына.

Источник:

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Метки: Белоруссия   Николай Лукашенко   Пекинский университет   сын президента   успехи   учёба   
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22  комментария
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499
Самуил Маршак Час назад
А я могу сказать, что в этой новости мне нравится.
1. Батька своего сына не прячет от глаз общественности.
2. Действительно, Колян старается находиться в состоянии прогресса, как в спорте, так и в учебе.
3. Уверен, что через несколько лет (разумеется, с помощью первоклассных учителей), стает специалистом в этой области и сможет лично разбираться в этих сложных вещах. Уже не получится насвистеть ему в уши, как нашим деланным академикам.
Удачи Николаю!
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23
Чумадан Погодил 3 минуты назад
Какие хорошо, что у наших Вождей такие гениальные дети. Я так понял, что ум всей семьи как-то определяется должностью её главы. Странно только, что когда должность теряется, вся семья резко тупеет. Вероятно поэтому, они так и дорожат властью, данной им Господом (Аллахом).
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213
Lopasin 4 минуты назад
1. Не жиробас
2. Не начальник школы спецназа в 16 лет
3. Не утыкан медалями до пупа за «заслуги»
4. Не бил и не глумился над беспомощными людьми.

Нормальный гражданин имхо
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490
Fedot da ne tot 5 минут назад
Порадуемся за парня, красава.
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5k
Евгений 19 минут назад
Сразу медаль бы дали за дружбу? Несмотря на то что он знает наизусть коран, но не знает ни слова по китайски?
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12k
Sergey 19 минут назад
Порадуемся за парня.
На счет Кадырова шутка зашла :)
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. 19 минут назад
Медальку "героя Беларуси" дадут? Или для этого избить кого - то нужно?
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2k
Мурчелло 39 минут назад
Красава,вот что такое хорошая наследвенность.
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40k
Александр 43 минуты назад
Доколе будет Лукашенко? До Коли!
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3k
Любушка 51 минуту назад
Растет в семье ребенок. Папа тренер по самбо. Значит ребенок с младенчества будет уметь отбивать удары. Мама учительница математики. Будьте уверены, что этот ребенок в четыре года будет знать таблицу умножения. Бабушка с высшим химическим образованием. Плюс этому ребенку в знания до школы таблица Менделеева. Плюс знания дедушек, тётушек, крёстных и так далее.
Растёт другой ребенок. Папа пьянь. Мама уборщица. Дедушки-бабушки тоже эрудицией не блещут. Что ждет этого ребенка? Кто виноват?
Что вы в своих детей вложите, то и получите. А Николай сын президента. Да такого, у которого не забалуешься. И то, что он лучший студент, значит так оно и есть.
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9k
Allmaster Час назад
Николай Лукашенко окончил школу в 2022 году с золотой медалью...
Хотел бы посмотреть на того директора школы, который бы не проконтролировал что там ему в табель ставят ))
Может, парень и действительно молодец, но тут в любом случае со стороны преподов будет другое отношение.
Учился в параллельном классе сын училки по русскому. Она прямо нам втирала какой у нее Сережа молодец (его действительно звали сережа)
А он ладно был бы душа компании, но нет, мелкий чмошник. Может, как то бы и был нормальным, в другой школе, а тут был практически в вакууме.
И леща ему не выпишешь, и общаться с ним никто не хотел.
Что интересно, у нас в классе учился сын чертилки (черчение) так парень был нормальный, чуть что не так, может и в репу засунуть.
И был свой.
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20k
GROMOZEKA Час назад
Ну учится и слава Богу!
Пусть учится, потом Бацьку на посту сменит
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15k
Григорий Бабкин Час назад
Алё!!! Хомяки!!! Кому молчим? Быстро налетели, обосрали! Денежка сама себя не заработает!
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Burzum
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