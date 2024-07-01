Лучший студент на курсе: в Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учёбе

Это просто сын Кадырова ещё туда не поступил.
Секретарь партийного комитета Пекинского университета Хао Пин рассказал, что сын президента Белоруссии Николай Лукашенко, который учится в китайском учебном заведении в составе группы белорусских студентов по обмену, преуспевает лучше всех. Об этом Хао Пин рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1".
"Со слов преподавателей, ребята, которые обучаются, очень усердные, они любят учиться, жаждут знаний… Он [Николай Лукашенко] очень скромен, никому не говорит, что он сын президента. Если бы об этом все знали, возможно ли было бы вообще учиться? Я за ним наблюдал. Он, действительно, очень хорошо учится, он лучший студент на курсе. Вдумчивый парень", - сказал Хао Пин.
Секретарь партийного комитета Пекинского университета уточнил, что 19-летний Николай Лукашенко учится на направлении "Биотехнологии". Он также добавил, что в рамках сотрудничества Белорусского госуниверситета и Пекинского университета в будущем планируется создать совместные исследовательские центры по биотехнологиям.
Александр Лукашенко впервые рассказал о том, что его младший сын учится в Пекинском университете в июне 2023 года. Известно, что Николай родился вне брака, но Александр Григорьевич никогда не рассказывал о том, кто мать его сына.
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1. Батька своего сына не прячет от глаз общественности.
2. Действительно, Колян старается находиться в состоянии прогресса, как в спорте, так и в учебе.
3. Уверен, что через несколько лет (разумеется, с помощью первоклассных учителей), стает специалистом в этой области и сможет лично разбираться в этих сложных вещах. Уже не получится насвистеть ему в уши, как нашим деланным академикам.
Удачи Николаю!
2. Не начальник школы спецназа в 16 лет
3. Не утыкан медалями до пупа за «заслуги»
4. Не бил и не глумился над беспомощными людьми.
Нормальный гражданин имхо
На счет Кадырова шутка зашла :)
Растёт другой ребенок. Папа пьянь. Мама уборщица. Дедушки-бабушки тоже эрудицией не блещут. Что ждет этого ребенка? Кто виноват?
Что вы в своих детей вложите, то и получите. А Николай сын президента. Да такого, у которого не забалуешься. И то, что он лучший студент, значит так оно и есть.
Хотел бы посмотреть на того директора школы, который бы не проконтролировал что там ему в табель ставят ))
Может, парень и действительно молодец, но тут в любом случае со стороны преподов будет другое отношение.
Учился в параллельном классе сын училки по русскому. Она прямо нам втирала какой у нее Сережа молодец (его действительно звали сережа)
А он ладно был бы душа компании, но нет, мелкий чмошник. Может, как то бы и был нормальным, в другой школе, а тут был практически в вакууме.
И леща ему не выпишешь, и общаться с ним никто не хотел.
Что интересно, у нас в классе учился сын чертилки (черчение) так парень был нормальный, чуть что не так, может и в репу засунуть.
И был свой.
Пусть учится, потом Бацьку на посту сменит