Лучший студент на курсе: в Пекинском университете рассказали об успехах сына Лукашенко в учёбе

Секретарь партийного комитета Пекинского университета уточнил, что 19-летний Николай Лукашенко учится на направлении "Биотехнологии". Он также добавил, что в рамках сотрудничества Белорусского госуниверситета и Пекинского университета в будущем планируется создать совместные исследовательские центры по биотехнологиям.



Александр Лукашенко впервые рассказал о том, что его младший сын учится в Пекинском университете в июне 2023 года. Известно, что Николай родился вне брака, но Александр Григорьевич никогда не рассказывал о том, кто мать его сына.