Житель Волгограда Арсен Мелкоян, который обвиняется в убийстве Романа Гребнюка после ссоры в родительском, во время судебных слушаний угрожал главному свидетелю дела. При конвоировании из зала суда обвиняемый выкрикнул в адрес свидетельницы: "Ты следующая". Что разумеется, было расценено как угроза убийством, либо причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).





«Сегодня после завершения судебного заседания основной фигурант уголовного дела высказал угрозу расправы в адрес свидетеля обвинения, которая являлась очевидцем конфликта и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступлений», - сообщили на сайте прокуратуры Волгоградской области.



