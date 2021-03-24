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Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате в суде наговорил на новое дело

Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате в суде наговорил на новое дело (5 фото)

Автор:
24 марта 2021 14:55
Сообщество : Криминал
Метки: волгоград   новое обвинение   родительский чат   суд   убиство   угроза   
5450
5

Похоже, Арсен Мелкоян хочет отправится за решетку на пожизненное.

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Метки: волгоград   новое обвинение   родительский чат   суд   убиство   угроза   
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4k
insaider 2 часа назад
Они бы так за свой Карабах дрались!
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2k
Тт 7 минут назад
Сейчас до зоны доедет и поймет что к чему ,а родственникам советую денег поднакопить и договориться с тамошними маргиналами девушку из него сделать.
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665
Konstantin Anisko 17 минут назад
Блин как жалко мужика, Роман который. А эти твари армянские - как навозные мухи, без них мир чище. Жаль не вешают у нас - все троих бы вздернули и показали бы это еще в очередном "токшоу" куда эта армяшка успела сходить.
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911
Nameless Konstantin Anisko 5 минут назад
Мне больше жаль его дочь
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701
Никитка 19 минут назад
Эта гнида еще плакат притащила - издевается
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911
Nameless Никитка 5 минут назад
Что там написано? Не разглядеть...
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2k
A 22 минуты назад
Какой же тупой примат
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229
bagerovo86 Полчаса назад
А правильно азеры их, торгашей никчемных, раком поставили. Надо было им не мешать...
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4k
Бу Полчаса назад
Опять жернОжопая обезьяна
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4k
ваня панкин Полчаса назад
верните смертную казнь... хватит играть в гуманизм...
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8k
harlamov 39 минут назад
Вызывайте Собчак к этой обезьяне
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3k
VL 40 минут назад
Чебуреки огребли по заслугам.
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495
Олег 43 минуты назад
всю семейку вместе со всеми родственниками выслать обратно в аул (посаженного по истечению срока отсидки), имущество изъять в пользу пострадавших, буде у них там еще родственники - пожизненный запрет на въезд. только такими методами это все это обезьянье племя можно дрессировать
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1k
Павел 45 минут назад
В США за любую угрозу в адрес судьи или потерпевших, сразу же, на месте накидывают десять лет к приговору.
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3k
Мистер Фикс 50 минут назад
Армяне - самые скользкие. Приходилось общаться...
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41
Алексей 57 минут назад
За слова отвечать нужно в суде, а не в уличных разборках. Так же как и за убийство, соучастие и подстрекательство к нему. Надеюсь их всех по максимуму упакуют.
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2k
leto2016 57 минут назад
да всех как банду крутить. сговорились? да. был обсуждали план действий? да. цель деяний преступная? да. и всех вместе лет на ...цать посадить. можно даже в одну хату. только гулять не пускать и кормить ху.во.
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8k
Кыся 57 минут назад
Расстрелять нахер всю семейку, чтоб другим макакам неповадно было. Только такие меры они понимают.
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8k
Шурум-бурум 58 минут назад
он убил на камеру! такого хачика легко можно казнить без всяких угрызений совести и боязни совершить ошибку...
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1k
Олег Кузнецов 58 минут назад
Это уже норма-нападение и угрозы от приехавших, которые получают вид на жительство и в МФЦ уже угрожают людям. Ни кто не хочет с ними связываться, себе дороже, а жаль. Со мной было так, я сделал замечание молодому человеку, который лез без очереди. На что получил ответ, что пора разобраться в другом месте. Моя жена меня в сторону, подруга этого барана тоже просила не начинать конфликт. разошлись.
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2k
Дрочер Полоумный 59 минут назад
"А его малолетнюю дочь придется воспитывать пожилым бабушке с дедушкой."

А мать где?
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63k
Максим Дрочер Полоумный 5 минут назад
умерла вроде.
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4k
MadShark Час назад
Вот ублюдок.. а такое несчастное выражение морды когда в клетке сидит..
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405
EM Час назад
Раньше думали, что не на всю голову отмороженные, а теперь думают что на всю... (с) "Жмурки".
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