Похоже, Арсен Мелкоян хочет отправится за решетку на пожизненное.
Житель Волгограда Арсен Мелкоян, который обвиняется в убийстве Романа Гребнюка после ссоры в родительском, во время судебных слушаний угрожал главному свидетелю дела. При конвоировании из зала суда обвиняемый выкрикнул в адрес свидетельницы: "Ты следующая". Что разумеется, было расценено как угроза убийством, либо причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ).
«Сегодня после завершения судебного заседания основной фигурант уголовного дела высказал угрозу расправы в адрес свидетеля обвинения, которая являлась очевидцем конфликта и в ходе допроса подробно рассказала об обстоятельствах совершения преступлений», - сообщили на сайте прокуратуры Волгоградской области.
Напомним, Роман Гребенюк, отец 12-летней девочки, был убит после ссоры с родительницей в школьном чате в конце октября прошлого года. Ануш Мелкоян натравила на мужчину своего мужа и брата. Они пришли на место его работы, в офис Сбербанка, где главный обвиняемый, брат Ануш Арсен, ударил Романа кастетом и проломил ему голову.
В итоге Роман Гребенюк скончался в больнице. А его малолетнюю дочь придется воспитывать пожилым бабушке с дедушкой.
Видео нападения. Строго 18+
Арсену Мелкояну грозит до 15 лет лишения свободы, плюс еще два года за угрозу расправой в зале суда. Уголовные дела также были возбуждены в отношении самой Ануш и ее мужа. Все они обвиняются по целому букету тяжких преступлений - угроза убийством, подстрекательство и пособничество к покушению, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по предварительному сговору.
Источник:
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А мать где?