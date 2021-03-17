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Отец воспитывал своих дочерей в строгости, наказывал их за малейшие проступки, и после очередного скандала старшие девочки решили отомстить.
Глава семьи Гарифуллиных - очень строгий отец, который требовательно относился к моральному облику своих детей. Старшим дочкам он запрещал гулять с парнями и воспитывал в мусульманских традициях. Девочки были вежливыми, послушными, уважали старших, никогда им не перечили и хорошо учились в школе.
Летом 2020 года в семье Гарифуллиных обстановка накалилась. Старшая 18-летняя дочь выбрала себе избранника, который не понравился ее отцу. Тот резко запретил встречаться с парнем из неблагополучной семьи с пьющими родителями.
«Она разозлилась на отца — он ее отругал, заставил в ванне сидеть целый день. Она была оскалена на него, на фоне этого она сказала: мама, не будешь с папой жить. И вторая дочь так же сказала. Они требовали развода" - рассказывает мать дочерей Рахиля Гарифуллина.
Летом 2020 года в семье Гарифуллиных обстановка накалилась. Старшая 18-летняя дочь выбрала себе избранника, который не понравился ее отцу. Тот резко запретил встречаться с парнем из неблагополучной семьи с пьющими родителями.
«Она разозлилась на отца — он ее отругал, заставил в ванне сидеть целый день. Она была оскалена на него, на фоне этого она сказала: мама, не будешь с папой жить. И вторая дочь так же сказала. Они требовали развода" - рассказывает мать дочерей Рахиля Гарифуллина.
Чтобы отомстить отцу, 13 мая старшая дочь сообщила матери, что отец трогал ее и ее 15-летнюю младшую сестру. Рахиля испугалась и сразу сообщила о случившемся в полицию. В тот же день ее мужа задержали. Вечером после ареста отца девочки поняли, что натворили и сознались матери в оговоре. «Я тут же пошла в Следственный комитет, сказала, что хочу забрать заявление, что дочери оговорили отца, потому что он не давал старшей дочери встречаться», —рассказывает Рахиля. Однако не тут-то было. Адвокат Гарифуллина Газинур Кагарманова поясняет, что в деле было много нарушений. Если старшая дочь, увидев предупреждение об ответственности за дачу ложных показаний, подписывать заявление об изнасиловании отказалась, младшая 15-летняя девочка давала показания не в пользу отца. По словам адвоката, следователи ей обещали, что просто разбираются в домашнем конфликте, но при этом запугивали тем, что за отказ от своих слов ребенка ждет уголовная ответственность.
При этом уголовное дело возбудили за один день, а материалы проверки, т.е. экспертизы, поступили в Следственный комитет в течении двух недель. Адвокаты считают, что поводом для возбуждения уголовного дела должно было служить заявление, а основанием – факт наличия признаков состава преступления. Т.е. если ребенок заявил о насилии и экспертиза устанавливает признаки насилия, то заводится уголовное дело.
В данном конкретном случае экспертизы, которые сразу сделала мать девочек, не подтвердили факта насилия — обе сестры были девственницами. Психолого-психиатрические экспертизы, проведенные в отношении девочек и их отца, также подтвердили, что у обвинившей стороны не было психологических травм, а сам глава семьи не страдает педофилией и не представляет опасности для общества.
В данном конкретном случае экспертизы, которые сразу сделала мать девочек, не подтвердили факта насилия — обе сестры были девственницами. Психолого-психиатрические экспертизы, проведенные в отношении девочек и их отца, также подтвердили, что у обвинившей стороны не было психологических травм, а сам глава семьи не страдает педофилией и не представляет опасности для общества.
С тех пор прошел год. Ложно обвиненный до сих пор находится в СИЗО, его жена все это время пишет во все возможные инстанции жалобы, однако ответа на них не получает. Ее письма возвращаются в тот же орган, который возбудил уголовное дело, т.е. фактически – к заинтересованному лицу.
Адвокат Гарифуллина уверена, что в этой ситуации виновата система, благодаря которой профессионализм сотрудников полиции оценивается по количеству раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. «Чем тяжелее преступление они раскроют, тем лучше. Не по качеству оценивается работа сотрудников полиции, а по числу, что не дает самим сотрудникам досконально и честно, объективно разобраться в каком-либо происшествии. Они работают с обвинительным уклоном», — уверена Кагараманова.
Семье Гарифуллиных тяжело материально. Одна из девочек на инвалидности, и ей положено раз полгода ездить в Москву на реабилитационное лечение. Эти дорогостоящие поездки из-за отсутствия кормильца теперь в прошлом. Многодетная мать сбивается с ног, чтобы хотя бы накормить всех детей. А ведь у них еще и квартира в ипотеке. Обвинившие отца девочки, конечно, поняли, что натворили и раскаиваются в своем проступке. «С одной стороны, я рада, что он изменился, теперь-то он не сможет поднимать руку. А с другой стороны, я не хочу ломать жизнь человеку, тем более отцу. Сейчас я, конечно, жалею, что так сделала. Я вижу, что и сестренкам, и братику, и маме нужен все-таки отец, видно, как им плохо и тяжело», — сожалеет 16-летняя дочь, дававшая показания против отца.
В суде мужчина заявлял, что на него оказывали психологическое и физическое давление. Несмотря на все материалы дела, включающие, в том числе отказ от прежних показаний, прокурор запросил для Гарифуллина 21 год лишения свободы.
Адвокат Гарифуллина уверена, что в этой ситуации виновата система, благодаря которой профессионализм сотрудников полиции оценивается по количеству раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. «Чем тяжелее преступление они раскроют, тем лучше. Не по качеству оценивается работа сотрудников полиции, а по числу, что не дает самим сотрудникам досконально и честно, объективно разобраться в каком-либо происшествии. Они работают с обвинительным уклоном», — уверена Кагараманова.
Семье Гарифуллиных тяжело материально. Одна из девочек на инвалидности, и ей положено раз полгода ездить в Москву на реабилитационное лечение. Эти дорогостоящие поездки из-за отсутствия кормильца теперь в прошлом. Многодетная мать сбивается с ног, чтобы хотя бы накормить всех детей. А ведь у них еще и квартира в ипотеке. Обвинившие отца девочки, конечно, поняли, что натворили и раскаиваются в своем проступке. «С одной стороны, я рада, что он изменился, теперь-то он не сможет поднимать руку. А с другой стороны, я не хочу ломать жизнь человеку, тем более отцу. Сейчас я, конечно, жалею, что так сделала. Я вижу, что и сестренкам, и братику, и маме нужен все-таки отец, видно, как им плохо и тяжело», — сожалеет 16-летняя дочь, дававшая показания против отца.
В суде мужчина заявлял, что на него оказывали психологическое и физическое давление. Несмотря на все материалы дела, включающие, в том числе отказ от прежних показаний, прокурор запросил для Гарифуллина 21 год лишения свободы.
Как водится, в соцсетях пользователи разделились на два лагеря. Одни утверждают, что тенденция "как избавиться от отца за один день" подсмотрена на Западе (все мы помним, чем обернулись обвинения в харрасменте известных актеров и режиссеров), другие настаивают на том, что оговор был защитной реакцией на агрессию отца, распускавшего руки.
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Метки: изнасилование оговор отцы и дети психология сизо суд уфа
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В этой ситуации виновата именно система. Но не та, о которой говорит адвокат, а та, из-за которой любой сопляк, насмотревшись контентов "цивилизованных" СМИ, херит на понятие "близкий, родной" и может бездумно и безнаказанно сломать жизнь человеку. Не подпортить, как, возможно, поступил этот мужик по отношению к дочкам, а именно сломать. Ну обратись ты к ментам с заявой о побоях - это и соответствует реалиям, и мужик притихнет...Но нет, надо "через колено и растереть", сучки малолетние...
Не удивлюсь, если мужик все равно продолжает их любить, несмотря на сделанное - он из "ранешних", а не из "демократических и либеральных".