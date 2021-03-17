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В Уфе две дочери ложно обвинили отца в изнасиловании, и уже год не могут вытащить его из СИЗО

В Уфе две дочери ложно обвинили отца в изнасиловании, и уже год не могут вытащить его из СИЗО (5 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 10:01
Сообщество : Жить в России
Метки: изнасилование   оговор   отцы и дети   психология   сизо   суд   уфа   
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Отец воспитывал своих дочерей в строгости, наказывал их за малейшие проступки, и после очередного скандала старшие девочки решили отомстить.

Источник:

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Метки: изнасилование   оговор   отцы и дети   психология   сизо   суд   уфа   
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21k
Батончик с маком 52 минуты назад
Когда деньги кончились, тогда соплячки и поняли что "папа" это не просто слово.
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8k
Валерий 2 минуты назад
Как я уже ранее писал, за все вышеперечисленное надо на кол посадить Павла Астахова. Это он "протолкнул" в Думу такой закон, который дал право малолетним ублюдкам чувствовать себя королями, оговаривая и родителей и учителей...
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639
★Lucifer★ 8 минут назад
ЧТО с хронологией???
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12k
Serg2001 11 минут назад
Де жа вю какое-то... Где-то я про похожую историю уже слышал. Тоже строгий папа. Тоже религиозные традиции. Тоже сёстры. Правда там сестрички просто грохнули своего папу. Он тоже не давал им тусить по-взрослому.
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1k
Radugananebe 22 минуты назад
Дуры малолетние. И себе жизнь испортили, и отцу сломали.
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10k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
"Адвокат Гарифуллина уверена, что в этой ситуации виновата система"
===============
В этой ситуации виновата именно система. Но не та, о которой говорит адвокат, а та, из-за которой любой сопляк, насмотревшись контентов "цивилизованных" СМИ, херит на понятие "близкий, родной" и может бездумно и безнаказанно сломать жизнь человеку. Не подпортить, как, возможно, поступил этот мужик по отношению к дочкам, а именно сломать. Ну обратись ты к ментам с заявой о побоях - это и соответствует реалиям, и мужик притихнет...Но нет, надо "через колено и растереть", сучки малолетние...
Не удивлюсь, если мужик все равно продолжает их любить, несмотря на сделанное - он из "ранешних", а не из "демократических и либеральных".
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6k
Garpia121 Полчаса назад
За ложные обвинения нужно сажать по той же статье, и на те же сроки. Сейчас очень распространилась практика обвинять в изнасиловании огульно.
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36k
dima423 Полчаса назад
потому что прежде чем кого то наказывать за что то нужны 100% доказательства...
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11k
Morr_A Полчаса назад
Всюду идёт пропаганда "стучи на родителей и будет тебе счастье", ну а следующий ход это ложные обвинения, додуматься до такого не легко, а очень легко. И этому учат в том числе в школе. Антисемейные ценности, вот ещё примут закон о домашнем насилии вообще сказка настанет.
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