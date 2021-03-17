С тех пор прошел год. Ложно обвиненный до сих пор находится в СИЗО, его жена все это время пишет во все возможные инстанции жалобы, однако ответа на них не получает. Ее письма возвращаются в тот же орган, который возбудил уголовное дело, т.е. фактически – к заинтересованному лицу.



Адвокат Гарифуллина уверена, что в этой ситуации виновата система, благодаря которой профессионализм сотрудников полиции оценивается по количеству раскрытых тяжких и особо тяжких преступлений. «Чем тяжелее преступление они раскроют, тем лучше. Не по качеству оценивается работа сотрудников полиции, а по числу, что не дает самим сотрудникам досконально и честно, объективно разобраться в каком-либо происшествии. Они работают с обвинительным уклоном», — уверена Кагараманова.



Семье Гарифуллиных тяжело материально. Одна из девочек на инвалидности, и ей положено раз полгода ездить в Москву на реабилитационное лечение. Эти дорогостоящие поездки из-за отсутствия кормильца теперь в прошлом. Многодетная мать сбивается с ног, чтобы хотя бы накормить всех детей. А ведь у них еще и квартира в ипотеке. Обвинившие отца девочки, конечно, поняли, что натворили и раскаиваются в своем проступке. «С одной стороны, я рада, что он изменился, теперь-то он не сможет поднимать руку. А с другой стороны, я не хочу ломать жизнь человеку, тем более отцу. Сейчас я, конечно, жалею, что так сделала. Я вижу, что и сестренкам, и братику, и маме нужен все-таки отец, видно, как им плохо и тяжело», — сожалеет 16-летняя дочь, дававшая показания против отца.

В суде мужчина заявлял, что на него оказывали психологическое и физическое давление. Несмотря на все материалы дела, включающие, в том числе отказ от прежних показаний, прокурор запросил для Гарифуллина 21 год лишения свободы.