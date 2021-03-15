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В Дагестане у многодетной матери отобрали детей из-за пирсинга и крашеных волос

В Дагестане у многодетной матери отобрали детей из-за пирсинга и крашеных волос (7 фото)

Автор:
15 марта 2021 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Instagram   дагестан   парики   пирсинг   развод   суд   тату   
1229
7
На суде бывший муж 33-летней россиянки попросил оставить ему детей, т.к. его благоверная размещает якобы компрометирующие посты в Инстаграм. На фото в соцсетях женщина изображена без платка, с разноцветными волосами и в компании друзей.
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Метки: Instagram   дагестан   парики   пирсинг   развод   суд   тату   
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14  комментариев
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150k
Alf Час назад
Дикие люди, дикие нравы...
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12k
KOSTELLO Минуту назад
Еще до того, как девочка пошла в школу, родня отца сделала ей женское обрезание.

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12k
хз 17 минут назад
Парню надо было родителей слушать, а не собирать шкур по Москве.
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12k
хз 18 минут назад
Разноцветная чернильница. Неужели не понимала, когда замуж выходила.
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10k
Типа граф 24 минуты назад
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517
Оксид Бетона Типа граф 13 минут назад
Да. Срите уже!
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−11
ваня каретный Полчаса назад
в мире животных
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948
Andrey Kondor Полчаса назад
Почему-то не удивляет.
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5
Brawl 36 минут назад
Пока жирные депутатики доворовывают Россию, остальную часть населения мозг затуманивают всякой херотой
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3k
Денис Колосов 44 минуты назад
надо и другую сторону слушать.. 800тыс - копейки.. В Москве на содержание детей эту сумму в легкую за 1-2 года потратит.. Так что кто-то недоговаривает или наговаривает..
"При этом, сама Нина утверждает, что ее муж нигде не работает."
Семьей они не живут уже восемь лет - с того момента, как Нина, будучи беременной, сбежала от избивающего ее супруга вместе с двумя детьми и осталась в Махачкале"
Нестыковки...
Бывший муж Нины видит историю иначе. Утверждает, что в браке для детей был и отцом, и матерью: «Нина даже говорила, что магазин это ее ребенок, а с детьми сам оставайся». И претензии к ней не из-за тату. Отмечает, что был возмущен кадрами, на которых мать его детей танцует на пилоне, установленном в ее кухне, одевает сына как девочку, и сын тоже держится за металлический шест, радуя подписчиков Нины."
Чужая семья -потемки.. Избиение, было ли, почему сейчас о нем говорят? Почему с больницу не обраться и задокументировать все...
Просто видел разводы друзей, как каждая из сторон другу грязью поливает(
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2k
Альберт Шавлаков 45 минут назад
Сначала выскакивают замуж не пойми за кого, а потом сопли на кулак наматывают...
Он ДАГЕСТАНЕЦ! Почитай про обычаи которые приняты у них в стране, а потом подумай: а стоит ли?
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533
Nik-kolla 36 минут назад
Страна, если что- Россия.
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5
Brawl Nik-kolla Полчаса назад
Да в том то и дело от России одно название и осталось
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5k
sivanov1079 Альберт Шавлаков 20 минут назад
Она вроде тоже не с Вологды...
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