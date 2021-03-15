При этом, сама Нина утверждает, что ее муж нигде не работает. И раньше, пока они жили в браке, не работал, а деньги для семьи зарабатывала сама Церетилова.



Семьей они не живут уже восемь лет - с того момента, как Нина, будучи беременной, сбежала от избивающего ее супруга вместе с двумя детьми и осталась в Махачкале, а он переехал в Москву. За это время бывший муж обзавелся в столице новой семьей, в жизни детей не участвовал и не платил алиментов. А сейчас, после решения суда, которое явилось для женщины полной неожиданностью, она и вовсе не знает, где ее сыновья и дочка:. «Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже», - говорит она. Нина уверена, что их отец решил отсудить сыновей и дочку, только чтобы не платить долг по алиментам, который за много лет достиг 800 тысяч рублей. Судебная волокита за алименты длилась несколько лет, женщина подавала заявление о взыскании и снова отзывала его по просьбе экс-супруга, который оправдывался тяжёлыми жизненными обстоятельствами и отсутствием нормальной работы.

В 2020 году Магомед, бывший муж Церетиловой, вернулся в Дагестан, чтобы решить вопрос с долгом, т.к. ему уже назначили исправительные работы и составили административный протокол. После этого начались регулярные попытки изъять детей у матери. Сначала Церетилов выкрал двоих сыновей и дочь, не предупредив об этом свою бывшую жену. Вернул их домой лишь спустя пять дней после вмешательства правоохранительных органов.

С тех пор подобное происходило неоднократно. Причем, сама Церетилова уверяет, что против отца детей не настраивала - напротив, неоднократно просила, чтобы отец участвовал в их жизни и помогал деньгами на содержание.

Однако она твердо пресекала все попытки Церетилова увезти детей в Москву без ее ведома. Сам же Церетилов утверждает, что желание жить с ним, а не с матерью, исходило от самих детей. Якобы они звонили ему и жаловались на ее поведение. Нина же уверена, что все эти попытки экс-муж предпринимает исключительно из-за нежелания платить долг по алиментам.