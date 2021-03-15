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На суде бывший муж 33-летней россиянки попросил оставить ему детей, т.к. его благоверная размещает якобы компрометирующие посты в Инстаграм. На фото в соцсетях женщина изображена без платка, с разноцветными волосами и в компании друзей.
В кавказских республиках при разводе дети часто остаются с отцом. Такая традиция. Правда, в последнее время ее придерживаются не в 100% случаев, и для такого решения суду все-таки необходимы аргументы, которые свидетельствуют, что детям будет лучше с отцом, а не с матерью. И мотивы, по которым судья может решить дело не в пользу родительницы подчас удивляют.
У 33-летней Нины Церетиловой отобрали трех детей из-за ее "аморального облика". На суде бывший муж предоставил "доказательства" в виде фото женщины из ее аккаунта в Инстаграм.
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Из представленных фотографий и видеозаписей следует, что Церетилова Н.Ш. ведет образ жизни, не соответствующий нормам и правилам поведения многодетной матери. На ее теле изображены татуировки с надписями», — цитирует решение судьи издание "Комсомольская правда".
При этом, сама Нина утверждает, что ее муж нигде не работает. И раньше, пока они жили в браке, не работал, а деньги для семьи зарабатывала сама Церетилова.
Семьей они не живут уже восемь лет - с того момента, как Нина, будучи беременной, сбежала от избивающего ее супруга вместе с двумя детьми и осталась в Махачкале, а он переехал в Москву. За это время бывший муж обзавелся в столице новой семьей, в жизни детей не участвовал и не платил алиментов. А сейчас, после решения суда, которое явилось для женщины полной неожиданностью, она и вовсе не знает, где ее сыновья и дочка:. «Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже», - говорит она. Нина уверена, что их отец решил отсудить сыновей и дочку, только чтобы не платить долг по алиментам, который за много лет достиг 800 тысяч рублей. Судебная волокита за алименты длилась несколько лет, женщина подавала заявление о взыскании и снова отзывала его по просьбе экс-супруга, который оправдывался тяжёлыми жизненными обстоятельствами и отсутствием нормальной работы.
В 2020 году Магомед, бывший муж Церетиловой, вернулся в Дагестан, чтобы решить вопрос с долгом, т.к. ему уже назначили исправительные работы и составили административный протокол. После этого начались регулярные попытки изъять детей у матери. Сначала Церетилов выкрал двоих сыновей и дочь, не предупредив об этом свою бывшую жену. Вернул их домой лишь спустя пять дней после вмешательства правоохранительных органов.
С тех пор подобное происходило неоднократно. Причем, сама Церетилова уверяет, что против отца детей не настраивала - напротив, неоднократно просила, чтобы отец участвовал в их жизни и помогал деньгами на содержание.
Однако она твердо пресекала все попытки Церетилова увезти детей в Москву без ее ведома. Сам же Церетилов утверждает, что желание жить с ним, а не с матерью, исходило от самих детей. Якобы они звонили ему и жаловались на ее поведение. Нина же уверена, что все эти попытки экс-муж предпринимает исключительно из-за нежелания платить долг по алиментам.
Семьей они не живут уже восемь лет - с того момента, как Нина, будучи беременной, сбежала от избивающего ее супруга вместе с двумя детьми и осталась в Махачкале, а он переехал в Москву. За это время бывший муж обзавелся в столице новой семьей, в жизни детей не участвовал и не платил алиментов. А сейчас, после решения суда, которое явилось для женщины полной неожиданностью, она и вовсе не знает, где ее сыновья и дочка:. «Три месяца я не вижу детей. Не знаю адреса их проживания, с кем они. До сих пор нет никаких доказательств, что они живут с отцом. По месту его жительства их нет, в школе тоже», - говорит она. Нина уверена, что их отец решил отсудить сыновей и дочку, только чтобы не платить долг по алиментам, который за много лет достиг 800 тысяч рублей. Судебная волокита за алименты длилась несколько лет, женщина подавала заявление о взыскании и снова отзывала его по просьбе экс-супруга, который оправдывался тяжёлыми жизненными обстоятельствами и отсутствием нормальной работы.
В 2020 году Магомед, бывший муж Церетиловой, вернулся в Дагестан, чтобы решить вопрос с долгом, т.к. ему уже назначили исправительные работы и составили административный протокол. После этого начались регулярные попытки изъять детей у матери. Сначала Церетилов выкрал двоих сыновей и дочь, не предупредив об этом свою бывшую жену. Вернул их домой лишь спустя пять дней после вмешательства правоохранительных органов.
С тех пор подобное происходило неоднократно. Причем, сама Церетилова уверяет, что против отца детей не настраивала - напротив, неоднократно просила, чтобы отец участвовал в их жизни и помогал деньгами на содержание.
Однако она твердо пресекала все попытки Церетилова увезти детей в Москву без ее ведома. Сам же Церетилов утверждает, что желание жить с ним, а не с матерью, исходило от самих детей. Якобы они звонили ему и жаловались на ее поведение. Нина же уверена, что все эти попытки экс-муж предпринимает исключительно из-за нежелания платить долг по алиментам.
Свадьба Нины и Магомеда
Нина - по матери русская, а по отцу — аварка. Она родилась и до шести лет жила в Вышнем Волочке (Тверская область). Еще до того, как девочка пошла в школу, родня отца сделала ей женское обрезание. В 12 лет отец-мусульманин отправил ее учиться в исламский университет в Буйнакске (Дагестан). Там Нина надела хиджаб и приняла ислам. По окончанию 10 класса школы она вышла замуж за того парня, которого ей нашел отец.
Хиджаб Нина проносила 17 лет, сняв его только через 4 года после развода. Сейчас женщина говорит, что не имеет против этой накидки или ислама, но больше не желает выглядеть удобной, правильной, «непозорящей семью» женщиной.
Хиджаб Нина проносила 17 лет, сняв его только через 4 года после развода. Сейчас женщина говорит, что не имеет против этой накидки или ислама, но больше не желает выглядеть удобной, правильной, «непозорящей семью» женщиной.
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"При этом, сама Нина утверждает, что ее муж нигде не работает."
Семьей они не живут уже восемь лет - с того момента, как Нина, будучи беременной, сбежала от избивающего ее супруга вместе с двумя детьми и осталась в Махачкале"
Нестыковки...
Бывший муж Нины видит историю иначе. Утверждает, что в браке для детей был и отцом, и матерью: «Нина даже говорила, что магазин это ее ребенок, а с детьми сам оставайся». И претензии к ней не из-за тату. Отмечает, что был возмущен кадрами, на которых мать его детей танцует на пилоне, установленном в ее кухне, одевает сына как девочку, и сын тоже держится за металлический шест, радуя подписчиков Нины."
Чужая семья -потемки.. Избиение, было ли, почему сейчас о нем говорят? Почему с больницу не обраться и задокументировать все...
Просто видел разводы друзей, как каждая из сторон другу грязью поливает(
Он ДАГЕСТАНЕЦ! Почитай про обычаи которые приняты у них в стране, а потом подумай: а стоит ли?