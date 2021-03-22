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Маленькие секреты работы кинотеатров. Рассказываю, как они работают

Маленькие секреты работы кинотеатров. Рассказываю, как они работают (3 фото)

Автор:
22 марта 2021 11:43
Метки: кино   кинотеатр   секрет   
2017
3
На днях была новость, что Минкульт собирается запретить пронос еды в кинотеатры и это вызвало волну возмущения. И т.к. я руководил двумя кинотеатрами, расскажу, как работает, на чем они зарабатываю и почему этот бизнес уже никогда не выйдет в плюс.
Начнем по порядку и с основ:

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Метки: кино   кинотеатр   секрет   
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7k
Вася 5 часов назад
грамотно расписано.. хороший пост.. почему-то вспомнились советские кинотеатры с мороженым в фойе, детскими сеансами, аншлагами по вечерам в выходные, билеты по 50коп на "взрослые" и 10 на "детские".. Кино было праздником, нам на зимних каникулах в 80х в школе выдавали абонемент на две недели, на утренние фильмы.. а, ещё по телефону был номер, на котором зачитывали фильмы во всех кинотеатрах в городе на день..
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777
Stranger2018 2 часа назад
Автору однозначно + и благодарочка за интересный пост!
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4k
Олег Данилов 2 часа назад
Поэтому и не хожу больше в кинотеатру, я там жрал спал и пил
Но когда тебе мешают тупым смехом и комментариями это напрягает
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63k
Максим 3 часа назад
Ходить в кинотеатр и что-то там покупать на пожрать? зачем? Почему не покушать дома или после кино? Ходил туда на второго Джона Уика. У нас в РБ пока не дорого)
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29
levikus 3 часа назад
Написано интересно, респект автору. Но что то есть сомнения, что на билетах нет моржы. Не верится, что чисто на попкорне выживают.
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63k
Максим levikus 3 часа назад
а какая маржа на билетах если нет их начальной стоимости. с едой ясно есть себестоимость закупки и цена продажи.. разница маржа.. А билеты КТ печатает сам.. цена устанавливается из расчетов.. какая там маржа.
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1k
poha Максим 2 часа назад
Билеты печататали в типографии, в КТ их допечатывали ставили число, номер зала и место. Сейчас билеты не печатают.
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Sergiy Rambus Максим 2 часа назад
Ну, как бэ фильмы КТ покупает и обслуживание зала чего-то стоит
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1
Денис Вспышкин 5 часов назад
Хорошо написал! Интересно. Со знанием дела! Для меня многое стало открытием)) Раньше знал про особенности индустрии - как зритель. Теперь ведерки буду уничтожать и очки забирать с собой)) Но тем не менее, кинотеатры плодятся ..... как бы убыточны они не были (со слов автора). Хвала поп-корну)))
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3k
Мистер Фикс 5 часов назад
Не хожу именно из-за жрущих зрителей.
Проще дома посмотреть, хотя смотреть в последнее время нечего...
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1k
poha Мистер Фикс 2 часа назад
Последний мой поход в КТ. Пьяная девочка , стойкой ломала дверь, постоянно люди ходят по залу, не я пас.
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