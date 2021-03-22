Маленькие секреты работы кинотеатров. Рассказываю, как они работают

1. Все кинотеатры строят исключительно для продажи ПОП-КОРНА и продукции снек бара. Это основа их строительства. Никто и никогда, в коммерческих целях не откроет кинотеатр для заработка на фильмах. Это невозможно и экономически - бизнес самоубийство.



2. Сеть кинотеатров или отдельный кинотеатр, изначально покупает фильм у прокатчиков, чтобы его показывать у себя. И с этих показов платит еще 50%. Стоимость покупки фильма разная, по ценам сказать не могу, этим занимался отдельный департамент.



3. Накрутка на поп-корн обычно идёт в диапазоне 2500-2800%. Но бывало и до 3500 доходила. Т.е., себестоимость скажем сладкого ПОП-КОРНА в среднем ведре, около 10-20 рублей. Вы его покупаете за 300-500.



На колу накрутка шла примерно 1500%, на пиво несколько меньше.



4. Я немного неточно сказал по поводу посещаемости.



В первом кинотеатре , в котором я работал, проходимость была 40-50% и это были сладкие года 2009-2012. Тут проходимость была на уровне 3-5 тысяч в будни и 5-9 тысяч в выходные.



Второй кинотеатр, проходимость была уже на уровне 10-15%, это года 2014-2017. 1850 мест х на 6 сеансов в день, получаем 333000 зрителей при 100%загрузке, но в день проходило не больше 1000 человек, а чаще 500-700. В выходные 2000-2500. Средне +-1200-1500.



5. Показатели кинотеатра очень сильно зависит от грамотно составленного расписания. Когда работал в Каро до 2012 года, там реально работали профи. Шикарное и грамотное руководство, прекрасное управление и фантастические выручки. Да, там все воровали, но при этом давали много денег.



Так вот, для того, чтобы составить расписание на неделю вперёд, управляющие обучались примерно пол года(!) этому ремеслу. Нужно понимать, какой фильм будет топовым, а какой провалится. Вы не поверите, но отдел планирования, на каждый месяц высылал нам план (сколько кинотеатр должен заработать денег). И мы всегда его перевыполняли лишь на 50-100 тысяч рублей, а ведь план колебался в районе 42-52 млн рублей в месяц, в зависимости от месяца и фильмов. Это была магия. Как они рассчитывали с такой точностью-загадка!



Все рухнуло в 2012 году, когда пришли американцы и договорились о выкупе Каро. Первым делом выгнали все руководство и сами стали составлять расписание. И в первый же месяц выручка рухнула на треть(!!!). Второй месяц на 50%.



Правильное расписание - это когда скажем топовый фильм начинается каждые 35 или 40 минут. Если человек не успел на первый сеанс, то он не уедет в другой кинотеатр, т.к. у нас следующий сеанс через 15-20 минут. За это время он спокойно купит билеты и продукцию снек бара. Тем самым, мы удерживаем клиента.



А американцы начали лепить одинаковые сеансы подряд, с промежутком в 10-20 минут. А поскольку количество показов ограничено, то часть фильмов показывалась при почти пустых залах, а посетители уезжали.



Дальше я уже ушел и не мог смотреть отчеты, но по разговору с персоналом, выручку так и не вернули на прежний уровень. Это прям хороший такой урок, что не всегда новая метла начинает мести куда надо.



6) Цена открытия 10 зального кинотеатра в ТЦ на 2014-2015 год +/- 15 млн$. Отделка, закупка оборудования+продукция. Окупаемость - 10 лет. (В мечтах конечно же). По факту - никогда!



7) 5% от общей выручки (а иногда и больше), у вас украдёт линейный персонал. Способы воровства - десятки, доходило до того, что покупали точно такое же оборудование и печатали билеты дома. Сотрудник, который грамотно ворует, может делать до 150-250 тысяч в месяц, но тут должна быть массовая проходимость, чтобы размыть такие потери.



Полностью запретить воровство можно только переведя все на безнал и посадить сотрудника на камеру, чтобы он считал гостей в зале.



8) В современных кинотеатрах, в залах стоят камеры. Они находятся чуть выше экрана и снимают общую обстановку, они так же нужны для проверки, считать количество людей в зале и сравнивать их с программой, чтобы выявлять безбилетников. Их иногда можно увидеть по маленькой красной точке. Не бойтесь, запись с них мы можем передать только органам, по запросу. В сеть ничего не уплывёт, поэтому сексом можете спокойно заниматься, если хотите.



9) Специального оборудования против пиратов в кинотеатрах почти нет, т.к. оно стоит баснословных денег. Хотя нам предлагали его купить. Его суть в том, что оно с помощью специального света или волн делало картинку тупо белым цветом на видеозаписи.



10) Продукцию снек бара никто не бодяжит. Слишком сложно и ненужное занятие. Всегда и ещё раз всегда уничтожайте или делайте непригодными стаканчики от напитков и от поп-корна. В воровстве вам могут в них заново насыпать, т.к. при инвентаризации считается посуда, а не рассыпная продукция. Персонал может вытащить использованное ведро и перепродать.



11) Продукция снек бара не подлежит возврату, если она не испорченная. Вариант, "я не хочу такой сладкий Поп-корн, дайте мне соленый" - не прокатит, если вы взяли ведро в руки и что-то съели.



12) кинопроектор на 2014-2015 года стоил около полу миллиона евро.



Если вы пришли на сеанс, но вам кажется, что фильм темный - это значит, что в данном проекторе стоит уже дохлая лампа. Новая стоит несколько сотен тысяч рублей и кинотеатры крайне неохотно их меняют, только, когда она уже совсем того. Это кстати хорошее основание потребовать возврат денег, за некачественный показ.



13) если в зал зашёл сотрудник и начал проверять билеты - значит в зале лишний посетитель.



Безбилетников на самом деле не так много. Один на 1000 человек примерно.



14) Реклама перед фильмами на 10 залов, приносит в месяц от 2 до 5 млн рублей, в зависимости от проходимости.



По ней пока нет четкого закона. В один момент ее хотели вообще запретить, но не протолкнули закон.



За все время моей работы, НИ ОДИН ФИЛЬМ НЕ НАЧАЛСЯ ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ))) все на 10-15 минут позже, т.к. реклама и анонсы. Учитывайте это при походах в кино.



15) Про запрет проноса еды. Тут ситуация двоякая, с одной стороны, все кинотеатры сейчас находятся в ТЦ и тут действительно стоит вводить запрет, т.к. реально, некоторые проносят аж курицу гриль и сеанс с 3D, превращается в 4D с прекрасным ароматом. Ничего не стоит нормально и спокойно поесть на фудкорте. Кроме того, очень сильно пачкаются кресла.



С другой стороны, злить гостей мелочью в виде осмотра - это гиблая затея. У нас пришел приказ на запрет еды ещё в 2015, но его отменили через месяц, стало очень много конфликтов. Но, правда тогда не было закона.



16) Про 3D очки. Их стоимость заложена в цену билета. По правилам, те очки, которые вам дают перед сеансом, должны быть новые и на один раз, т.е. вы их забираете себе или выкидываете. Закупочная цена этих очков - около 40 рублей на 2016 год. Но т.к. кинотеатры сильно экономят, то они используются многократно. У нас они работали по 2-3 года, вместо одного сеанса.



17) Почему кинотеатры банкротятся?



Тут все просто. Изначально был неписанный закон, что кинотеатр - это дешевое развлечение. Билеты и продукция стоят копейки и за счёт массовости оно выезжает. Но потом пришли ТЦ с их аховыми арендными ставками. И цены поползли вверх. Увеличилась конкуренция внутри сети + начался бешенный бум домашних и онлайн кинотеатров. Сюда естественно добавим просто катастрофическое падение качества кино. И мы имеем по итогу.. плохое кино, по сумасшедшим для такого вида развлечения ценам с дикой конкуренцией.



Выживают на этом рынке только те, кто тупо угадал с расположение, да и то лишь частично.



Так вот, у меня было два кинотеатра.



А) 2009-2012 года. Самый проходимый на тот момент кинотеатр России Каро Щукинская. Там я работал админом.



10 залов, +/-1600 посадочных мест. Поскольку в те года он был едва ли не единственным на огромный район, то мы установили абсолютный рекорд, когда вышел фильм Аватар. За месяц у нас прошло 127000 человек, это аховая сумма. Про это даже в газете писали. Общая выручка была под 100 млн рублей. Деньги реально текли рекой.



Вообще, с этим фильмом много комических моментов было. Когда он стартанул, все остальные сеансы расписали в два самых маленьких зала, остальное под Аватар. Открывая кассы к 10 утра, мы в 10:30 уже клали ноги на стол и пили кофе, так как в 10:25 вешали таблички, что ближайшие билеты будут только завтра к вечеру. Раскупали все мгновенно.



Но это было пол беды. Основная проблема в те года - это невероятное воровство персонала. Когда у вас проходит 127000 человек в месяц, по 7-8К в день на 10 залов, то вы чисто физически не можете за всем уследить. И в первый день старта Аватара, я решил посмотреть, как там обстановка в зале. Зашёл, и сразу мысль в голове... "Ай фак ю бул щит!!" А затем, все фразы от мужика из казино. В зале, где все места были заняты, а это около 300 человек, люди сидели на ступеньках. И не просто несколько человек, а человек 30 (!). Я думаю.. "Ага, сейчас я вас негодяев-безбилетников выведу из зала", начинаю проверять наличие билетов, но они включают Чака Норриса... и показывают их мне (!) И тут я понимаю, что весь мать его зал, сел не на свои места, а на свободные сели безбилетники. Т.е. люди купили билеты и сидят на ступеньках. Сеанс идёт, в зале темень, а мне предстоит пересаживать 300 (!) человек на свои места + выявлять безбилетников.)) Остановить сеанс я не могу, иначе собью все расписание и нагнать его нельзя, а за пропуск фильма я в центральном офисе буду на коленях давать публичное, глубоко-королевское объяснение, с вытекающими оттуда последствиями. В голове промелькнула мысль, что вероятность потерять невинность в данном акте куда выше, чем просто получить люлей, принимаю самое здравое и логичное решение - свалить быстро из зала, окопаться в кабинете заняв круговую оборону, готовясь к массовым возвратам, визгам и т.д.. Но ни единого возврата не было (!). Даже жалобы. На моей практике это был единственный такой случай. Как потом выяснилось, билетеры переборщили и назапускали налево слишком много народу. Их уволили в тот же вечер.



Другой момент, это когда в сб, в 6 часов вечера, т.е. в самый час пик, начинается эвакуация. Киномеханик решил пожарить себе яишенку в киноаппаратной, на принесённой с собою мини-плите, но переборщил с дымом, сработала тревога и все 1600 человек из десяти залов выходят мгновенно. Более того, весь ТЦ выходит)). Санта Розалия(!), они не просто выходят, а идут ко мне за возвратом. Жадность людей меня тогда поразила. Пожарная тревога?! Плевать, верните деньги в начале!)) Папаша с ребенком 3-4 лет требует вернуть 500 рублей, при орущей пожарной тревоге. Ну где мозги то?



В итоге встаю на стул, и ору на все фойе, что деньги сейчас вы ...й получите, пшли все на выход! В течении двух недель можно вернуть! Закрываю кассу и ухожу. Только тогда они понимают, что надо уходить. Ужас).



Б) Второй кинотеатр -Люксор. Это самое чудное место из чудес. У руководителей Люксора была особая миссия - они всем четко и грамотно показывали, как нельзя руководить компанией. Хоть учебник пиши.



Можно мне пояснить, каким местом надо думать, чтобы открывать панорамный бар в два этажа с видом на две больницы и многоуровневую развязку? Виды просто шикарные.



Ошибки при его строительстве были изначальные. Сам торговый центр даже не имеет остановки ОТ, до нее пилить минут 7 пешком, а это очень много.



Но место это прям реально облюбовали все сексуально озабоченные парочки. Некоторые даже пытались частицу БДСМ привнести в наше тихое любовное гнёздышко, когда парень привел свою даму на поводке Оо и начал совокупление уже на рекламе.



Вообще, на тему секса никто и никогда не говорил, пресекать все это. Последние места - диванчики реально делают для этого. Важно только чтобы в зале не было детей и хотя бы другим не мешать, и не отвлекать. А то одни начнут, другие увидят, перевозбудятся и тоже давай. Два раза было, когда 4 пары, не связанные между собою пол сеанса кувыркались, каждый в своем уголке. Но, все довольные ушли.



Вот кстати наши диванчики, в любимом зале наших парочек: