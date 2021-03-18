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Фантастические штуки из кино, которые можно найти в каждом доме

Фантастические штуки из кино, которые можно найти в каждом доме (31 фото)

Автор:
18 марта 2021 12:03
Сообщество : Кино
Метки: из какого сора   интересно   кино   неожиданно   откуда взял   предметы   реквизит   факты   
454
31
Многие из нас мечтали обладать каким-нибудь фантастическим артефактом из любимых фильмов - к примеру, световым мечом джедая, волшебной палочкой Гарри Поттера или миелофоном Алисы Селезневой. Оказывается, это не так сложно, как вы думаете: очень многое из того, что режиссеры использовали в фильмах, они взяли фактически из собственной кладовки!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: из какого сора   интересно   кино   неожиданно   откуда взял   предметы   реквизит   факты   
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10k
Bill 22 минуты назад
Так это что же, джедайские мечи - не настоящие, что ли?
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7k
Lev Asriev 15 минут назад
"Фантастические штуки из кино, которые можно найти в каждом доме"
А теперь, болонка, поройся у себя в доме. Если найдешь хоть два предмета, я подарю тебе сахарную кость.
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