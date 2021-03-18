"Фантастические штуки из кино, которые можно найти в каждом доме"

Многие из нас мечтали обладать каким-нибудь фантастическим артефактом из любимых фильмов - к примеру, световым мечом джедая, волшебной палочкой Гарри Поттера или миелофоном Алисы Селезневой. Оказывается, это не так сложно, как вы думаете: очень многое из того, что режиссеры использовали в фильмах, они взяли фактически из собственной кладовки!

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0 Источник: Знаменитый световой меч Люка Скайуокера - это подставка под подсветку от комплекта старой фотокамеры Graflex 3 Cell.

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0 Источник: Брюки от "космического комбинезона" Люка Скайуокера - это обычные джинсы Levi Strauss, досветла отбеленные стандартным отбеливателем, с отпоротыми задними карманами.

0 Источник: Таинственный гаджет, который использует Джесс в сериале "Мутанты Х", - это не какой-нибудь суперпланшет, а винтажная палета с тенями для век.

0 Источник: Среди инструментов в мастерской маленького Энакина Скайуокера висит популярная собачья игрушка из магазина зоотоваров, покрашенная серебряной краской.

0 Источник: Эпизодический персонаж из космофлота Облачного города ("Звездные войны-V: Империя наносит ответный удар") несет под мышкой таинственный космическицй ппредмет - который при ближайшем рассмотрении оказывается мороженицей фирмы Hamilton Beach. Когда это выяснилось, мороженица - вместе со своим носителем, не иначе, местным мороженщиком, - стала культовой среди фанатов "Звездных войн".

0 Источник: В "Стартреке" в качестве элемента управления космическим кораблем используется сушилка для рук Dyson.

0 Источник: В фильме "Звездные войны: Призрачная угроза" Квай Гон Джин использует в качестве коммуникатора ручку от женского бритвенного станка.

0 Источник: Страшная маска из "Хэллоуина" (1978) - это маска Уильяма Шатнера, выкрашенная в белый цвет.

0 Источник: Загадочные космические интерьеры будущего - это всего лишь слегка закамуфлированная станция метро с эскалаторыми.

0 Источник: Передатчик, подбирающий код к входной двери в "Обители зла" - это бытовой глюкометр с приделанной к нему антенной.

0 Источник: Пряжка охотника за головами Грифа Карги из "Мандалорца" - это всего лишь дешевый перочинный нож.

0 Источник: Любой предмет можно покрасить серебряной краской - и он будет выглядеть космически и зловеще.

0 Источник: Рампы впрыска топлива от Volkswagen пользуются большой популярностью у персонажей "Мандалорца".

0 Источник: Прибор для срезания замков в "Шпионке", на самом деле, предназначен для приготовления жженой сахарной корочке на крем-брюле.

0 Источник: Сапоги Бэтмена ("Бытмен возвращается") - это модель Air Jordan 65 из линейки знаменитого баскетболиста - разве что голенище надставлено и пеной создан замысловатый узор. Если приглядеться, на подошве можно увидеть логотип Джордана.

0 Источник: В качестве криокамеры в сериале "Пространство" используется универсальный верхний автомобильный багажник Thule 624.

0 Источник: Офицеры Первого ордена в финальных фильмах "Звездных войн" в качестве знаков отличия носят на груди... пачку жвачки.

0 Источник: В первом сезоне "Мандалорца" механики используют в качестве инструмента современный для нас дистанционный термометр.

0 Источник: Одной из ключевых деталей "Делориэна", превращенного в машину времени в фильме "Назад в будущее", стала кофеварка фирмы Krups.

0 Источник: В сериале "Темный кристалл" этого хищника слепили буквально из того, что было, - в том числе, из сувенирной продукции, посвященной "Звездным войнам".

0 Источник: Автоматическая мусорка в "Стрекозе" работает на Windows.

0 Источник: В одной из финальных сцен "Стражей галактики" Танелир Тиван пьет свой мартини из вполне современной нам креманки для мороженого.

0 Источник: В "Пятом элементе" в качестве детонатора, с помощью которого мангалорский капитан взрывает круизный лайнер, выступает обычный замок, который используется в большинстве школ США для запирания персональных шкафчиков учеников.

0 Источник: Автоматы у персонажей сериала "Терра нова" - это всего лишь перекрашенные в темный цвет популярные игрушки.

0 Источник: "Звездные врата", сезон 2, эпизод 22: футуристический прибор, который использует доктор, - это не что ное, как триммер для выщипывания волосков из ушей и носа.

0 Источник: Малыш в "Мандалорце" живет в стандартном американском контейнере для солдатских рационов, - правда, покрашенном в темный цвет и с парой лампочек, приклеенных сбоку.

0 Источник: А вот в "Игре престолов" сочли вполне возможным использовать для сцены застолья стакан из Starbucks.

0 Источник: Пульт от камеры допросов в сериале "Хранители", на самом деле, управляет вентилятором Dyson.

0 Источник: А вот полный комплект деталей для сборки светового меча Оби-Вана Кеноби из "Новой надежды".