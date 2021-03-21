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7 западных фильмов, снимавшихся в России

7 западных фильмов, снимавшихся в России (11 фото + 7 видео)

Автор:
21 марта 2021 08:53
Сообщество : Кино
Метки: Россия   видео   кино   места   съемка   фильм   фото   
1323
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7
Красная площадь с храмом Василия Блаженного и Невский проспект с Казанским собором - самые популярные места для киносъемок.

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Метки: Россия   видео   кино   места   съемка   фильм   фото   
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Комментатор Полчаса назад
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7k
Волк русский - Президент США 44 минуты назад
Чуток позанудствую.
Нет Царскосельского дворца.
Есть Екатерининский.
Жили недалеко.
Гуляли по парку.
Жена, с подругой, ходила во Дворец.
А я так и не сподвигся.
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2k
Frank Borman 46 минут назад
Арнольд Шварценеггер в советской военной форме позировал на фоне Покровского собора в «Красной жаре».

"Красный жареный мент" - самый лучший фильм. Культово-эпичный блокбастер, а Арни - икона советского стиля.
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651
Шурман 54 минуты назад
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814
bigkoss 55 минут назад
Пирс Броснан разве не по Питеру на танке гонял?
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986
василий Л bigkoss 49 минут назад
Там вроде декорации были, хотя.... нужно пересмотреть
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Им даже паспорта Российские выдавали

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8k
Валерий KOSTELLO 16 минут назад
И прописку сделали...
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