7 западных фильмов, снимавшихся в России

О гибели группы Игоря Дятлова больше шестидесяти лет ходят самые разные предположения, от конспирологических до вполне прозаических. В 2013 году вышел фильм Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова», в котором герои повторяли маршрут дятловцев, чтобы выяснить, как те погибли.



Съемки шли не на Урале, а в Хибинах, горном массиве на Кольском полуострове - режиссер объяснил это тем, что нужна была «снежная картинка» и при этом не слишком суровые погодные условия. В роли городков Ивдель и Вижай в Свердловской области «снялся» заполярный Кировск в Мурманской области.