7 западных фильмов, снимавшихся в России

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Красная площадь с храмом Василия Блаженного и Невский проспект с Казанским собором - самые популярные места для киносъемок.
1. Москва
Чего только здесь не снимали! Сюда приезжали бравые герои «Полицейской академии». Арнольд Шварценеггер в советской военной форме позировал на фоне Покровского собора в «Красной жаре». В фильме «Изгой» герой Тома Хэнкса работал в офисе FedEx рядом с Красной площадью, а после съемок вспоминал, что это был удивительный опыт: январь в тот год выдался настолько теплым, что снег пришлось завозить.
Настоящую гонку по Комсомольскому проспекту, Рождественскому бульвару, Трубной площади и, наконец, среди бело-голубых многоэтажек Крылатского, показывают в «Превосходстве Борна».
Инопланетяне нападали на российскую столицу в «Фантоме» - фантастический боевик снимали в самом центре города, поэтому на некоторые сцены уходило по несколько дней.
ВДНХ и Пироговская больница, а еще гостиницы «Украина» и «Националь», дом на Верхней Масловке и парк «Коломенское» - лишь часть локаций из шпионского триллера «Русский дом» с Шоном Коннери, Мишель Пфайффер и Клаусом Марией Брандауэром.
Лента Фреда Скеписи стала первой зарубежной картиной, целиком снятой в СССР. Поскольку один из героев - издатель и часто приезжает на книжные ярмарки, особенно символичной стала сцену у могилы Бориса Пастернака в Переделкино.
2. Санкт-Петербург
Дворцы Петербурга и окрестностей - идеальный выбор для съемок исторических фильмов и, конечно, экранизаций русской классики. В «Онегине» Марты Файнс главный герой прогуливается вдоль замерзшей Невы, предаваясь размышлениям на фоне Адмиралтейского шпиля, а с Ленским стреляется где-то в районе поселка Лисий нос.
В «Демонах Санкт-Петербурга», итальянской ленте о Достоевском, кажется впервые показывают квартиру писателя на Малой Мещанской улице. Есть и хорошо знакомые всем виды Царскосельского дворца и Дворцовой площади. По сюжету писатель работает над своим романом «Игрок» и параллельно знакомится с одним из заговорщиков, которые недавно убили члена царской семьи и планируют в скором времени совершить новые преступления.
3. Ялта
Хотя в титрах фильма «Мио, мой Мио» значится российский режиссер Владимир Грамматиков, этот проект - копродукция Швеции, Норвегии и СССР. Актерский состав у ленты по-настоящему звездный. Юм-Юма, друга главного героя, сыграл Кристиан Бейл, а злодея - Кристофер Ли.
По сюжету, мальчик Боссе переносится в волшебную страну Желанную, где ему предстоит сразиться со злым волшебником Като, который похищает детей и превращает их в птиц. Некоторые сцены снимали в Стокгольме, а вот натуру для «сказочной части» нашли в Крыму.
По сюжету, мальчик Боссе переносится в волшебную страну Желанную, где ему предстоит сразиться со злым волшебником Като, который похищает детей и превращает их в птиц. Некоторые сцены снимали в Стокгольме, а вот натуру для «сказочной части» нашли в Крыму.
Легко узнать «Ласточкино гнездо» и Воронцовский дворец с обширным парком - они стали идеальными декорациями для сказки Астрид Линдгрен.
4. Калининград
В 2004 году Мика Каурисмяки, старший брат Аки Каурисмяки, снял фильм «Детка», превратив древнегреческий миф об Орфее и Эвридике в роуд-муви, действие которого разворачивается в российском Калининграде. Главный герой, музыкант-неудачник Том, мечтает о гастролях в Париже, но вместо этого едет в Калининград. Там он знакомится с Наташей, которая сбежала от жениха - влюбленные уезжают с бродячим цирком, а вслед за ними отправляются головорезы бывшего наташиного избранника.
В 2004 году Мика Каурисмяки, старший брат Аки Каурисмяки, снял фильм «Детка», превратив древнегреческий миф об Орфее и Эвридике в роуд-муви, действие которого разворачивается в российском Калининграде. Главный герой, музыкант-неудачник Том, мечтает о гастролях в Париже, но вместо этого едет в Калининград. Там он знакомится с Наташей, которая сбежала от жениха - влюбленные уезжают с бродячим цирком, а вслед за ними отправляются головорезы бывшего наташиного избранника.
5. Кольский полуостров и Мурманская область
О гибели группы Игоря Дятлова больше шестидесяти лет ходят самые разные предположения, от конспирологических до вполне прозаических. В 2013 году вышел фильм Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова», в котором герои повторяли маршрут дятловцев, чтобы выяснить, как те погибли.
Съемки шли не на Урале, а в Хибинах, горном массиве на Кольском полуострове - режиссер объяснил это тем, что нужна была «снежная картинка» и при этом не слишком суровые погодные условия. В роли городков Ивдель и Вижай в Свердловской области «снялся» заполярный Кировск в Мурманской области.
Съемки шли не на Урале, а в Хибинах, горном массиве на Кольском полуострове - режиссер объяснил это тем, что нужна была «снежная картинка» и при этом не слишком суровые погодные условия. В роли городков Ивдель и Вижай в Свердловской области «снялся» заполярный Кировск в Мурманской области.
Режиссер, автор в том числе «Крепкого орешка-2», собрал самые эксцентричные и «желтые» версии тех событий - тут и мистика, и засекреченные эксперименты, и даже телепортация и путешествие во времени.
6. Озеро Байкал
«В лесах Сибири» Сэфи Неббу - экранизация книг Сильвена Тессона. Полгода Тессон прожил на берегу Байкала в простой хижине. Рядом - кедровый лес Байкало-Ленского заповедника, вокруг - замерзшее озеро. Он бежал сюда, потому что устал от шума парижской жизни и хотел избавиться от «всего лишнего». О своем путешествии автор написал две книги - «В лесах Сибири. Дневник одиночества» и «Байкал. 180 дней одиночества», которые стали основой фильма.
«Я хотел жить просто, медленно, чтобы осталось самое важное», - говорит Тедди, главный герой экранизации. Первым делом, обосновавшись в хижине, он срезает с окна занавеску, чтобы ничто не мешало в любой момент видеть Байкал. Быт - самый простой: вода - из кусков льда, свет - от простой стеариновой свечи. Из развлечений - игра в шахматы с самим собой, чтение книг, которые Тедди привез с собой, а еще - игра на трубе, прямо на льду, где звук разносится на много километров вокруг.
Сам Тессон говорил о своем путешествии, что ему тогда удалось приручить время. Герою фильма, чтобы осознать это, приходится учиться вслушиваться в себя и видеть красоту в каждом моменте жизни.
7. Владивосток
Фильм Киёси Куросава «Седьмой код» длится всего час. Это то ли роуд-муви, то ли триллер с комедийным привкусом, где есть шпионские игры, беготня по бесконечным владивостокским дворам, рассказ о неудавшемся бизнесе (продавать красную икру и мед в Японию - не слишком-то хорошая идея).
Сам же город выступает в роли «края света», откуда так удобно начинать путешествие в большой мир, оставляя позади себя старые советские дома, туман, расползающийся по улицам, заброшенный парк с полуразрушенными зданиями и статуями.
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