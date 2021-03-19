В ТЦ "Южный полюс" молодые ребята спрятались после сеанса в кинотеатре, а после его закрытия стали хозяйничать в баре. Несколько раз налили себе пива и перекусили поп-корном.



Позже молодые люди не растерялись и устроили жаркую ночь любви в зале. Где и благополучно заснули.