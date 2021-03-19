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В Санкт-Петербурге на этот раз обошлось без расчленёнки. Всего-то влюблённые обманули охрану и занялись любовью в зале кинотеатра.
В ТЦ "Южный полюс" молодые ребята спрятались после сеанса в кинотеатре, а после его закрытия стали хозяйничать в баре. Несколько раз налили себе пива и перекусили поп-корном.
Позже молодые люди не растерялись и устроили жаркую ночь любви в зале. Где и благополучно заснули.
Позже молодые люди не растерялись и устроили жаркую ночь любви в зале. Где и благополучно заснули.
Утром их разбудил удивлённый сотрудник кинотеатра. И пока он побежал за охраной – парочка покинула заведение.
Как ни странно, но начальство "Кинограда" не подало заявление в полицию, а наоборот – предложило молодым людям прийти снова. Им хотят подарить парный билет в кино.
Как ни странно, но начальство "Кинограда" не подало заявление в полицию, а наоборот – предложило молодым людям прийти снова. Им хотят подарить парный билет в кино.
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