Художник делает из киногероев гибридов

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Художник-иллюстратор Сандевил Сангх из Индонезии считает, что между самыми разными героями фильмов, компьютерных игрушек и мультиков, на самом деле, есть много общего. Взять, например, Халка и Шрека, или Мериду и Черную Вдову, или... впрочем, посмотрите сами - и решите, действительно ли каждая пара героев так похожа, что может стать одним персонажем.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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