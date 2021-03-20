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Художник делает из киногероев гибридов

Художник делает из киногероев гибридов (17 фото)

Автор:
20 марта 2021 08:30
Сообщество : Кино
Метки: герои   гибриды   два в одном   иллюстратор   кино   персонажи   фантазия   художник   
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17
Художник-иллюстратор Сандевил Сангх из Индонезии считает, что между самыми разными героями фильмов, компьютерных игрушек и мультиков, на самом деле, есть много общего. Взять, например, Халка и Шрека, или Мериду и Черную Вдову, или... впрочем, посмотрите сами - и решите, действительно ли каждая пара героев так похожа, что может стать одним персонажем.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: герои   гибриды   два в одном   иллюстратор   кино   персонажи   фантазия   художник   
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