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Нагиев: "играл откровенную мразь". Вышел сериал "Чикатило"

Нагиев: "играл откровенную мразь". Вышел сериал "Чикатило" (6 фото + 2 видео)

Автор:
20 марта 2021 17:04
Метки: мразь   нагиев   сериал   чикатило   
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Вчера на видеосервисе Okko начат показ восьмисерийного фильма "Чикатило". Из названия ясно, что он рассказывает об одном из самых известных маньяков СССР. Само имя которого стало чуть ли не нарицательным. А сама жуткая история время от времени всплывает в журналистких публикациях.
Этот сериал, как планировали авторы и задумывался, как история об этом жутком маньяке и его поимке.

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Метки: мразь   нагиев   сериал   чикатило   
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2k
Spanki 2 часа назад
Нах вообще снимать фильмы об этом уроде, таких нужно уничтожать не только физически но и ментально, уничтожая всю информацию с ним связанную!
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28k
LEPA 11 минут назад
Это всё,что нужно знать о современном кинематографе РФ. Днище! Я не понимаю,что кроме маньяков в стране не о ком снять фильм?! Что ни сериал,то маньяки или кровища! ПЗДЦ! Ну,а относительно Нагиева,то он за деньги и не в таком говне снимется,а за большие деньги ещё и голым.
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87
Александр 15 минут назад
Я всегда знал, что Нагиев маньяк
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25k
Федор 42 минуты назад
Уже давно вышел сериал "Консультант", шикарный сериал, кто не смотрел, очень советую! Этот сериал тоже про Чикатилло, только все имена и даже город изменены, но легко узнаваемы про кого он снят. В главных ролях Кяро и Дрозд. Вот в нем практически до последнего было непонятно КТО убивает?
И вот когда преступник пойман и арестован, когда его колют, он произносит такую фразу следаку - "Меня помнить будут, обо мне фильмы снимать будут, а ты кто такой? Что ты сделал в своей жизни? Тебя завтра забудут, а про меняя книги напишут!"
Вот так и произошло................. Следователей и оперов никто не помнит, а про маньяка фильмы снимают.
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Нагиев, это ведущий всяких говнопрограмм, клоун, прапорщик Задов, да кто угодно, только не актер.
Его "актерского" таланта хватает максимум на 5 минутную сценку и не более.
Я в целом неплохо к нему отношусь, но актер из него, как из дерьма повидло.

И, еще, снимать художественный фильм про чикатило, это полнейший зашквар, тут я полностью согласен с негодованием
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12k
KOSTELLO 2 часа назад
Добавлю, что в их лохматом дуэте с Ростом, который назывался "осторожно модерн", у Роста был более ярко выраженный актерский потенциал, а Нагиев только рожи корчил.
Но всплыл именно Нагиев, что уже само по себе о многом говорит
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
Нагиев всегда может играть только Нагиева. Начал смотреть первую часть, не смог.. актеры - полный треш ((
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12k
Роберт Шекли 2 часа назад
Ну нафуууй, ни за что не буду смотреть фильм про этого урода
Зря Нагиев на это подписался
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2k
Natural Selection 2 часа назад
дрянь. и зачем только мразь эту вспоминать, да еще и кинцо снимать про этот биомусор. Сволочи да и только, хайпуют на горе людском. Вы почитайте, что это животное делало. как вообще в здравом уме можно снимать подобную дрянь... мир давно сошел с ума.
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3k
Свирепый Бамбр Natural Selection 10 минут назад
Давай теперь и фашистскую Германию из истории сотрём?
Повторяется в истории то, что придают забвению! Оно тебе надо?
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58k
Опиум для народа 2 часа назад
Зачем вообще про этого говноеда фильмы снимать? Да и сынок его то еще говно.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Бред какой-то. У чпокатилы конституция тела всегда была - дрищь. Нагиев тут ваще никак не катит. Еще бы Семчева сняли...
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946
DanzelBanzel Свирепый Бамбр Час назад
Нууу ,Семчев вообще-то схуднул
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3k
Свирепый Бамбр DanzelBanzel Час назад
Я с ним лично знаком, знаю. Но не на столько же )))
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31k
Alex 2 часа назад
Какие же говно современные актеришки, блевать хочется.
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