Нагиев: "играл откровенную мразь". Вышел сериал "Чикатило"

А вот отзывы зрителей, которые посмотрели 1 серию этого фильма:



"Андрей Семёнов



Вот только зачем сам сериал «Чикатило» называть? У наших сценаристов проблемы с названиями фильмов, это я давно понял. Что, завуалировать никак нельзя было?"



"godsaverussia



Эти насильники выросли в Советском Союзе, были пионерами, комсомольцами и даже коммунистами. Педагог Чикатило окончил университет марксизма-ленинизма, политически грамотный. Всё это было. Но снимать художественный фильм про маньяка — это уже лишнее, есть же документальные фильмы".



"Это уже перебор. Страх детства этот Чикатило. Зачем сейчас это вспоминать? Героя из него будут лепить? Ещё один тупой проект. Актеру было отвратительно, а нам должно быть как? Приятно?"



"Ну то, что сняли про Чикатило, это не страшно. Для триллера, ужастика или детектива — это нормально снимать кино про маньяков. Но то, что его сыграл Нагиев, это нонсенс."



"Посмотрел первую серию «Чикатило». Впечатление смешанное. С одной стороны, операторская работа, постановка на высоком уровне. Не ожидал такого от российского кино. Сцены с дядей Андреем шикарны! Но с другой — молодые актеры переигрывают. А персонаж Витвицкого вызывает раздражение. В целом надежды на сериал есть. Эстетика СССР потрясающая. Все сделано с невероятной точностью и бережным походом к истории. Сцены с Чикатило вызывают мурашки. А сценарий пока довольно неплох. Жду с нетерпением вторую серию!"



"По-видимому, перед Нагиевым стояла тяжелейшая актерская задача, и он работал на максимуме, но Нагиев в гриме все равно никуда не исчезает, и черт его знает, в чем тут дело."