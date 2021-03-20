Нагиев: "играл откровенную мразь". Вышел сериал "Чикатило"

727
6
2
Вчера на видеосервисе Okko начат показ восьмисерийного фильма "Чикатило". Из названия ясно, что он рассказывает об одном из самых известных маньяков СССР. Само имя которого стало чуть ли не нарицательным. А сама жуткая история время от времени всплывает в журналистких публикациях.
Этот сериал, как планировали авторы и задумывался, как история об этом жутком маньяке и его поимке.
Этот сериал, как планировали авторы и задумывался, как история об этом жутком маньяке и его поимке.
Первый эпизод начинается с анонса, объясняющего, что сюжет основан на реальных событиях, поэтому из уважения к чувствам живущих и памяти погибших все имена изменены. Посмотрел описание в сети описание сюжета фильма.
Как и следовало ожидать сюжет строится на расследовании загадочных убийств в Ростовской области. И с первых минут фильм начинает шокировать откровенностью сцен. В здании немноголюдного вокзала милицейский патруль из двух человек следит за одиноким подозрительным пассажиром, который сидит на скамейке и, повернувшись к ним спиной, занимается оральным сексом с проституткой.
Как и следовало ожидать сюжет строится на расследовании загадочных убийств в Ростовской области. И с первых минут фильм начинает шокировать откровенностью сцен. В здании немноголюдного вокзала милицейский патруль из двух человек следит за одиноким подозрительным пассажиром, который сидит на скамейке и, повернувшись к ним спиной, занимается оральным сексом с проституткой.
Подозрительного типа задерживают. И при нем обнаруживаются такие предметы, как как нож и веревки. Видимо начало фильма, как бы демонстрирует финал поисков манька. А далее рассказывается о событиях произошедших гораздо раньше. Мужчина подсаживается на скамейку к мальчику лет 8-9, который возвращается домой с рыбалки. В завязавшемся разговоре он обещает подарить ребенку японскую леску для удочки и уводит мальчика в сторону леса. Истерзанный труп ребенка находит грибник и сообщает о своей находке в правоохранительные органы.
И это не первая жертва. В области паника среди родителей. Детей не пускают в школу.
В помощь местным оперативникам приезжает опытный московский сыщик полковник Тимур Касаев (Константин Лавроненко) а также также молодой и талантливый психолог Витвицкий (Дмитрий Власкин).
В помощь местным оперативникам приезжает опытный московский сыщик полковник Тимур Касаев (Константин Лавроненко) а также также молодой и талантливый психолог Витвицкий (Дмитрий Власкин).
А далее в фильме рассказывается о ходе следствия. И параллельно показывают отдельные моменты из жизни самого Чикатило. Чикатило играет Дмитрий Нагиев. Хотя поначалу его участие в фильме пытались скрыть. Только вот непонятно зачем...
Рекламная кампания фильма строилась на том, что роль маньяка исполнит какой‑то засекреченный актёр. Мало того, даже весь первый эпизод Чикатило снимают со спины, сверху, ниже шеи или он прячет лицо под шляпой.
Хотя уже по первой фразе "Чикатило" чтановится понятным кто его играет. Голос Нагиева очень узнаваем
Рекламная кампания фильма строилась на том, что роль маньяка исполнит какой‑то засекреченный актёр. Мало того, даже весь первый эпизод Чикатило снимают со спины, сверху, ниже шеи или он прячет лицо под шляпой.
Хотя уже по первой фразе "Чикатило" чтановится понятным кто его играет. Голос Нагиева очень узнаваем
Нагиев работает в тяжелом, вероятно, даже пластическом гриме. В заставке на финальных титрах видно, что гримеры очень старались сделать лицо актера максимально похожим на реального Андрея Чикатило.
Сам Нагиев говорит, что он долгое время не решался брать эту роль, не понимая, на что именно в характере маньяка можно опереться, играя его на экране.
Нагиев назвал Чикатило “откровенной мразью”, отметив, что обычно он с удовольствием играет положительных или отрицательных персонажей, и даже слабых людей, но не умеет и не хочет “играть мерзких на уровне физиологии”, причем именно эта черта помогла актеру почувствовать и передать “глубину мерзости” своего героя.
“Именно физиологические вещи, которые я придумывал. На съемках этого сериала мне было страшно и отвратительно”.
Сам Нагиев говорит, что он долгое время не решался брать эту роль, не понимая, на что именно в характере маньяка можно опереться, играя его на экране.
Нагиев назвал Чикатило “откровенной мразью”, отметив, что обычно он с удовольствием играет положительных или отрицательных персонажей, и даже слабых людей, но не умеет и не хочет “играть мерзких на уровне физиологии”, причем именно эта черта помогла актеру почувствовать и передать “глубину мерзости” своего героя.
“Именно физиологические вещи, которые я придумывал. На съемках этого сериала мне было страшно и отвратительно”.
А вот отзывы зрителей, которые посмотрели 1 серию этого фильма:
"Андрей Семёнов
Вот только зачем сам сериал «Чикатило» называть? У наших сценаристов проблемы с названиями фильмов, это я давно понял. Что, завуалировать никак нельзя было?"
"godsaverussia
Эти насильники выросли в Советском Союзе, были пионерами, комсомольцами и даже коммунистами. Педагог Чикатило окончил университет марксизма-ленинизма, политически грамотный. Всё это было. Но снимать художественный фильм про маньяка — это уже лишнее, есть же документальные фильмы".
"Это уже перебор. Страх детства этот Чикатило. Зачем сейчас это вспоминать? Героя из него будут лепить? Ещё один тупой проект. Актеру было отвратительно, а нам должно быть как? Приятно?"
"Ну то, что сняли про Чикатило, это не страшно. Для триллера, ужастика или детектива — это нормально снимать кино про маньяков. Но то, что его сыграл Нагиев, это нонсенс."
"Посмотрел первую серию «Чикатило». Впечатление смешанное. С одной стороны, операторская работа, постановка на высоком уровне. Не ожидал такого от российского кино. Сцены с дядей Андреем шикарны! Но с другой — молодые актеры переигрывают. А персонаж Витвицкого вызывает раздражение. В целом надежды на сериал есть. Эстетика СССР потрясающая. Все сделано с невероятной точностью и бережным походом к истории. Сцены с Чикатило вызывают мурашки. А сценарий пока довольно неплох. Жду с нетерпением вторую серию!"
"По-видимому, перед Нагиевым стояла тяжелейшая актерская задача, и он работал на максимуме, но Нагиев в гриме все равно никуда не исчезает, и черт его знает, в чем тут дело."
"Андрей Семёнов
Вот только зачем сам сериал «Чикатило» называть? У наших сценаристов проблемы с названиями фильмов, это я давно понял. Что, завуалировать никак нельзя было?"
"godsaverussia
Эти насильники выросли в Советском Союзе, были пионерами, комсомольцами и даже коммунистами. Педагог Чикатило окончил университет марксизма-ленинизма, политически грамотный. Всё это было. Но снимать художественный фильм про маньяка — это уже лишнее, есть же документальные фильмы".
"Это уже перебор. Страх детства этот Чикатило. Зачем сейчас это вспоминать? Героя из него будут лепить? Ещё один тупой проект. Актеру было отвратительно, а нам должно быть как? Приятно?"
"Ну то, что сняли про Чикатило, это не страшно. Для триллера, ужастика или детектива — это нормально снимать кино про маньяков. Но то, что его сыграл Нагиев, это нонсенс."
"Посмотрел первую серию «Чикатило». Впечатление смешанное. С одной стороны, операторская работа, постановка на высоком уровне. Не ожидал такого от российского кино. Сцены с дядей Андреем шикарны! Но с другой — молодые актеры переигрывают. А персонаж Витвицкого вызывает раздражение. В целом надежды на сериал есть. Эстетика СССР потрясающая. Все сделано с невероятной точностью и бережным походом к истории. Сцены с Чикатило вызывают мурашки. А сценарий пока довольно неплох. Жду с нетерпением вторую серию!"
"По-видимому, перед Нагиевым стояла тяжелейшая актерская задача, и он работал на максимуме, но Нагиев в гриме все равно никуда не исчезает, и черт его знает, в чем тут дело."
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядят актеры популярных сериалов 2000-х?
- Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х
- Чем закончились любимые сериалы 90-х
- Как выглядели актёры из популярных сериалов 2000-х тогда и сейчас
- Богатая китаянка увидела в сериале собственную спальню с лежащей актрисой
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
И вот когда преступник пойман и арестован, когда его колют, он произносит такую фразу следаку - "Меня помнить будут, обо мне фильмы снимать будут, а ты кто такой? Что ты сделал в своей жизни? Тебя завтра забудут, а про меняя книги напишут!"
Вот так и произошло................. Следователей и оперов никто не помнит, а про маньяка фильмы снимают.
Его "актерского" таланта хватает максимум на 5 минутную сценку и не более.
Я в целом неплохо к нему отношусь, но актер из него, как из дерьма повидло.
И, еще, снимать художественный фильм про чикатило, это полнейший зашквар, тут я полностью согласен с негодованием
Но всплыл именно Нагиев, что уже само по себе о многом говорит
Зря Нагиев на это подписался
Повторяется в истории то, что придают забвению! Оно тебе надо?