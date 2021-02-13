Как выглядели актёры из популярных сериалов 2000-х тогда и сейчас

Если сейчас в сети можно найти сериал на любой вкус и количество свободного времени, да ещё и посмотреть залпом все его эпизоды, то в 2000-х годах всё было не так просто. Сериалов было меньше, выходили они дозированно и в строго определённое время. Возможно, из-за этого каждая новая серия с любимыми героями западала прямо в душу. Сейчас же всё кажется другим — даже актёров, сыгравших в знаменитых телепроектах прошлых десятилетий, бывает сложно узнать.