Съемки сериала "Оби-Ван Кеноби" стартуют в марте

Студии Disney+ и Lucasfilm готовы приступить к съемкам очередного спин-оффа "Звездных войн". На этот раз сериал будет посвящен Оби-Ван Кеноби, к роли которого вернется актер Юэн МакГрегор. И еще одна хорошая новость: его "заклятого друга" Энакина Скайуокера/Дарта Вейдера вновь сыграет Хейден Кристенсен. Для съемок уже построили огромную площадку - целый мини-город.
Съемочная площадка расположена в местечке Литтл-Марлоу (Бакингемшир, Англия) на месте бывшего карьера. На снимках с дрона виден огромный комплекс, состоящий из десятков небольших песчаных зданий и шатров.
Местные жители от перспективы такого соседства не в восторге - ведь съемки продлятся года три, не меньше. Руководству студии Disney уже поступили десятки жалоб на шум и световое загрязнение, но жителям Литтл-Марлоу явно придется смириться с тем, что в их тихой и мирной деревне вскоре начнутся сражения на джедайских мечах.
×
Один из источников сообщил изданию The Sun: "Это масштабное производство и чрезвычайно прибыльная франшиза, но, очевидно, не все местные жители рады тому, что сюда Disney переезжает. Да, появятся новые рабочие места, но это сельская местность, которая всегда была тихой и мирной, и мысль о том, что она превратится в зону межгалактических боевых действий, ужасает".
"Съемочная площадка занимает большую площадь, там огромные здания и множество тяжелых машин, которые приезжают и уезжают - это просто не соответствует атмосфере сельской местности, и люди не в восторге от этого".
Юэн МакГрегор подтвердил ранее на этой неделе, то режиссером сериала будет Дебора Чоу, которая сняла два эпизода "Мандалорца", сказав: "Она великолепна, и я с нетерпением жду возможности поработать с ней. Последний раз я делал это в 2003 году, и будет здорово повторить этот опыт".
Время действия нового сериала будет относиться к периоду между событиями фильмов "Месть ситхов" и "Новая надежда", примерно через 10 лет после драматических событий "Мести ситхов". Главный герой находится в изгнании на Татуине и присматривает за Люком Скайуокером. Энакин к этому моменту уже обратился в лорда ситхов Дарта Вейдера.
В сериале "Оби-Ван Кеноби" учитель и его бывший ученик встретятся - и между ними произойдет "матч-реванш века".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- За кадром: 15 секретов со съемок "Звёздных войн"
- 25 потрясающих фотографий со съемок первых "Звездных войн"
- "Звездные войны": секреты со съемочной площадки
- Стивен Спилберг объявил, когда начнутся съёмки нового «Индианы Джонса»
- Как снимались "Звездные войны: Пробуждение силы"
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...