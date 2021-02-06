Съемки сериала "Оби-Ван Кеноби" стартуют в марте

Один из источников сообщил изданию The Sun: "Это масштабное производство и чрезвычайно прибыльная франшиза, но, очевидно, не все местные жители рады тому, что сюда Disney переезжает. Да, появятся новые рабочие места, но это сельская местность, которая всегда была тихой и мирной, и мысль о том, что она превратится в зону межгалактических боевых действий, ужасает".