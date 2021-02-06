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Съемки сериала "Оби-Ван Кеноби" стартуют в марте

Съемки сериала "Оби-Ван Кеноби" стартуют в марте (8 фото)

Автор:
06 февраля 2021 15:17
Сообщество : Кино
Метки: Макгрегор   Оби-Ван   Спин-офф   звездные войны   новости кино   оби ван кеноби   сериал   съемки   
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Студии Disney+ и Lucasfilm готовы приступить к съемкам очередного спин-оффа "Звездных войн". На этот раз сериал будет посвящен Оби-Ван Кеноби, к роли которого вернется актер Юэн МакГрегор. И еще одна хорошая новость: его "заклятого друга" Энакина Скайуокера/Дарта Вейдера вновь сыграет Хейден Кристенсен. Для съемок уже построили огромную площадку - целый мини-город.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Макгрегор   Оби-Ван   Спин-офф   звездные войны   новости кино   оби ван кеноби   сериал   съемки   
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vitalik Час назад
"В сериале "Оби-Ван Кеноби" учитель и его бывший ученик встретятся - и между ними произойдет "матч-реванш века". Так они встречались только в 4 части фильма с известным результатом. Больше они нигде не должны встречаться. Или это снова будет фантастическая клюква?
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Азат Баширов Полчаса назад
Хотите узнать, об отношениях между демократами и республиканцами в США, смотрите Звездные войны
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