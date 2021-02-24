Как выглядят актеры популярных сериалов 2000-х?

В 2000-е годы на экранах появилась куча сериалов, которые заставляли зрителей буквально прилипнуть к экрану и не отрываясь следить за их сюжетными поворотами. Для каждого возраста нашлось что-то своё — подросткам и тинейджерам достались «Папины дочки», «Кадетство» и «Ранетки». Со времени съёмок многие актёры успели измениться. Мы сравнили, как герои этих сериалов выглядели тогда и сейчас.