Как выглядят актеры популярных сериалов 2000-х?

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Давайте посмотрим как сейчас выглядят главные герои таких сериалов как «Папины дочки», «Кадетство», «Ранетки».
В 2000-е годы на экранах появилась куча сериалов, которые заставляли зрителей буквально прилипнуть к экрану и не отрываясь следить за их сюжетными поворотами. Для каждого возраста нашлось что-то своё — подросткам и тинейджерам достались «Папины дочки», «Кадетство» и «Ранетки». Со времени съёмок многие актёры успели измениться. Мы сравнили, как герои этих сериалов выглядели тогда и сейчас.
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Фото можно же было лучше найти!