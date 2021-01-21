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Как выглядит и чем занимается жених Пуговки: Коля из "Папиных дочек"

Как выглядит и чем занимается жених Пуговки: Коля из "Папиных дочек" (11 фото)

Автор:
21 января 2021 12:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СТС   актеры папиных дочек   звезды   знаменитости   кино   папины дочки   сериал   шоу бизнес   
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Популярный сериал на СТС "Папины дочки" закончился еще в 2013 году, а актеры из него до сих пор продолжают удивлять и заявлять о себе. Пользователи и поклонники ситкома следят за повзрослевшими героями сериала: многие скандально развелись, женились, построили успешную карьеру благодаря успеху "Папиных дочек".
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Метки: СТС   актеры папиных дочек   звезды   знаменитости   кино   папины дочки   сериал   шоу бизнес   
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Горожанин Час назад
Роль Вовочки по нему плачет.
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