Как выглядит и чем занимается жених Пуговки: Коля из "Папиных дочек"

Популярный сериал на СТС "Папины дочки" закончился еще в 2013 году, а актеры из него до сих пор продолжают удивлять и заявлять о себе. Пользователи и поклонники ситкома следят за повзрослевшими героями сериала: многие скандально развелись, женились, построили успешную карьеру благодаря успеху "Папиных дочек".
У каждой "Папиной дочки" на протяжении сериала сменялись женихи. Подростки с интересом наблюдали за романтическими отношениями сестер. Были ухажеры и у самой младшенькой из девочек - Пуговки. Один из них - Коля, одноклассник Пуговки. По сюжету дети сидели за одной партой.
Сегодня мы хотим показать, как выглядит и чем занимается повзрослевший актер, сыгравший поклонника самой милой и маленькой папиной дочки.
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Актера зовут - Иван Оранский. В роли Коли он появлялся в эпизодах "Папиных дочек" с 2007 по 2011 годы.
Иван родился в 2000 году в городе Москва. Сейчас ему 20 лет, в 2022 году он закончит ВГИК. Несмотря на то, что у него еще нет диплома о высшем образовании, парень активно снимался и продолжает играть роли в кино и на сцене театров.
С раннего возраста он снимался в "Ералаше", занимался в театральной студии "Балаганчик" у Гульнары Галавинской, с 2011 года перешел в студию Ирины Феофановой. С 2011 года является актером театра "Экспромт" (худ.рук. Лидия Иванова).
Он участвовал во многих постановках: сыграл Вора Блома в пьесе "Пеппи Длинный чулок", спектакле "Праздник непослушания" в Государственном доме Киноактера. Регулярно снимается в фильмах и сериалах, в том числе и в главных ролях: "Светофор" (Витя Лопухов), "МосГаз" (Рома "Рыжий"), "Красные горы" (Эрих), "Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса" (Илья Назаров), "Анна-детективъ" (Егор), "Женская версия. Чисто советское убийство" (Никодимов), "Эра медведей".
Ивана продолжают приглашать в различные проекты, после участия в сериале "Папины дочки" его карьера пошла вверх
Помимо актерской деятельности, Иван играет на гитаре, катается на коньках и занимается плаванием. Из рыжего забавного мальчик он превратился в востребованного актера с запоминающейся внешностью.
А вы вообще помните его?
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