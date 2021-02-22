Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х

Семейные или просто влюблённые парочки — один из главных элементов любого сериала, и отечественные проекты 2000-х не исключение. Если где-то герои с самого начала были вместе, как, например, в «Счастливы вместе», то в некоторых сериалах страсти накалялись по мере выхода новых серий.