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Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х

Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х (28 фото)

Автор:
22 февраля 2021 09:44
Сообщество : Кино
Метки: актеры   было стало   внешность   кино   роль   сериал   тогда и сейчас   фильм   
1419
28
С момента появления этих проектов на экранах прошло уже много времени, и вот, как сейчас выглядят актёры, сыгравшие пары в сериалах прошлых лет.
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Метки: актеры   было стало   внешность   кино   роль   сериал   тогда и сейчас   фильм   
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426
Умница-красавица 14 минут назад
Бочкарева что с собой сделала? Нормальная ж была баба, с изюминкой. А теперь какой-то андроид. Да, наркота никому еще впрок не пошла.
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2k
Past 21 минуту назад
Универ. Прям повторение пословицы: "Маленькая собака всегда щенок". Что один, что вторая)))
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8k
Taxi007 Полчаса назад
Бочкарева ещё та тварь
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Olxi

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