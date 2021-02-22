Как сейчас выглядят парочки из популярных отечественных сериалов 2000-х

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С момента появления этих проектов на экранах прошло уже много времени, и вот, как сейчас выглядят актёры, сыгравшие пары в сериалах прошлых лет.
Семейные или просто влюблённые парочки — один из главных элементов любого сериала, и отечественные проекты 2000-х не исключение. Если где-то герои с самого начала были вместе, как, например, в «Счастливы вместе», то в некоторых сериалах страсти накалялись по мере выхода новых серий.
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3. Лена Третьякова и Виктор Степнов, «Ранетки»
Виталий Абдулов (50 лет) и Елена Третьякова (32 года).
13. Александр Сергеев и Татьяна Архипова, «Универ»
Андрей Гайдулян (36 лет) и Валентина Рубцова (43 года).
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