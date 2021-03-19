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Что за кинжал у Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

Что за кинжал у Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"? (5 фото)

Автор:
19 марта 2021 00:54
Метки: Иван Грозный   интересно   история   
935
5

Одни из самых ярких и запоминающихся сцен в упомянутом бессмертном фильме Гайдая - это кадры, где Иоанн Васильевич лихо рубит кинжалом палку колбасы, замахивается им на "хороняку" Якина... Помните?))

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Метки: Иван Грозный   интересно   история   
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89
Ольга 8 часов назад
Что было на складе реквизита, то и выдали для съемки.
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3k
Горожанин Час назад
Где автор кавказский кинжал увидел - не понятно. Ни по форме, ни по толщине не подходит. Типичный гладиус. Об этом уже здесь было сказано. Поддерживаю.
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63k
Максим 7 часов назад
Учитывая, что Грузия да и не только была частью Персии. А Арабский шлем был даже у невского.. вполне возможно появление персидского кинжала у царя.. Хотя этот больше похож на гладиус)
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3k
Горожанин Mamin Sibiriak 2 часа назад
К чему это? В чем противоречие, колбасу что ли колющим ударом резать?))).. А так, действительно на гладиус похож, а том числе рукоять.
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20k
Ратибор Горожанин 57 минут назад
Да-да, вылитый гладиус!
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Горожанин Ратибор 54 минуты назад
Вы только это в Интернете фото нашли про гладиус?) Советую ещё поискать, тем более это не трудно)
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20k
Ратибор Горожанин 46 минут назад
Вот вы и ищите в обоснование ваших нелепых утверждений. А то, если так дальше пойдёт, вы меня заставите доказывать, что бога нет))
Да, и не забудьте про асимметричный дол. Удачи в поисках!
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12k
Андрей Дядя Максим 9 минут назад
у Ивана Грозного кстати тоже был арабский шлем.
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