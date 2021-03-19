Что за кинжал у Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

А что у него за кинжал-то, интересно?..

Досконально, конечно, это знают только причастные к съемками фильма, особенно к подбору реквизита. Но если предаться, от нечего делать, вольным умствованиям - а кто нам мешает?..

То можно сказать, что по геометрии клинка - длина, ширина, форма острия, а особенно - асимметричные узкие долики, сдвинутые от продольной оси клинка - это оружие кавказского типа. То есть попросту - обыкновенная кама. Причем, весьма вероятно, дагестанского типа, или созданная по образцу дагестанских. Но это не точно: прямые клинки кинжалов с асимметричными долами были распространены по всему Кавказу, встречались также и в Персии, и иногда в Турции.

Ширина, кстати сказать, для старой, боевой камы - вполне типичная. Кавказцы кинжалами по традиции больше рубили, чем кололи, укол у них считался "западло", пардон за вульгаризм.

Вот рукоять производит впечатление лютого новодела: