Что за кинжал у Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию"?

Одни из самых ярких и запоминающихся сцен в упомянутом бессмертном фильме Гайдая - это кадры, где Иоанн Васильевич лихо рубит кинжалом палку колбасы, замахивается им на "хороняку" Якина... Помните?))
А что у него за кинжал-то, интересно?..
Досконально, конечно, это знают только причастные к съемками фильма, особенно к подбору реквизита. Но если предаться, от нечего делать, вольным умствованиям - а кто нам мешает?..
То можно сказать, что по геометрии клинка - длина, ширина, форма острия, а особенно - асимметричные узкие долики, сдвинутые от продольной оси клинка - это оружие кавказского типа. То есть попросту - обыкновенная кама. Причем, весьма вероятно, дагестанского типа, или созданная по образцу дагестанских. Но это не точно: прямые клинки кинжалов с асимметричными долами были распространены по всему Кавказу, встречались также и в Персии, и иногда в Турции.
Ширина, кстати сказать, для старой, боевой камы - вполне типичная. Кавказцы кинжалами по традиции больше рубили, чем кололи, укол у них считался "западло", пардон за вульгаризм.
Вот рукоять производит впечатление лютого новодела:
Но здесь надо уже спрашивать мнения специалистов по орнаментике и украшениям кавказских кинжалов. Ибо они между собой в первую очередь именно отделкой и различаются. Грубо говоря, в Дагестане орнамент использовался свой, в Имеретии - свой, в Черкесии - свой, и так далее. Так что этот вопрос я оставляю узким специалистам...
Теоретически - мог ли у реального Ивана Васильевича оказаться кавказский кинжал?
Вообще для Руси его времени употребление кинжалов несвойственно. Были в ходу различные ножи, в том числе длинные, способные размерами посоперничать с иными кинжалами, но использовались они именно как ножи. Т.е. были предметами скорее бытового обихода.
Традиции носить в мирное время, вне боевой обстановки, боевое оружие на Руси отсутствовала. При этом нож, такой вот парадокс, оружием не считался. Он был обычным инструментом, необходимым в первую очередь в быту. У русских никогда не было психологических заморочек, свойственных кавказцам, балканцам, афганцам и т.п. - типа "без ножа ты не мужчина", "без кинжала из дому не выходят", и т.п. В этом и отличие. Какой-то школы или культуры ножевого боя тоже не существовало (на уровне четкой традиции), хотя, конечно, лихие людишки постоянно норовили этими ножиками не капусту шинковать...
Русские старинные поясные ножи, если верить Висковатому ("Историческое описание одежды и вооружения российских войск"), выглядели скорее так:
В основном они повторяли скорее персидские мотивы (к слову, восточный комплекс вооружения вообще характерен для Руси XV-XVI века, и он ближе всего именно к персидскому или среднеазиатскому - нравится это кому-то или нет). Скорее всего, именно подобный изогнутый нож и мог быть на поясе у реального Иоанна Грозного - персидский, крымский, турецкий.
Восточного оружия, или русского, но сделанного "на турецкий выков", в позднесредневековой Руси хватало. Но при этом кавказского среди всего этого великолепия было меньше всего - устойчивые экономические связи имелись с Персией, с Турцией, с Крымом, но лишь в малой степени с Кавказом. Мода на кавказское оружие в России возникнет лет через триста после смерти Грозного...
Тем более - на кавказские кинжалы современного типа...
Источник:
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Да, и не забудьте про асимметричный дол. Удачи в поисках!