Фанни Квигли: Повариха и золотоискатель Аляски

Наша героиня родилась и выросла в Небраске, в семье небогатых эмигрантов из Богемии. Она появилась на свет в 1870 году. С детства она привыкла работать много и жить скромно. Девочка никогда не боялась сложностей, ее характер был скорее мужским: волевая, решительная, всегда знающая чего хочет и как этого добиться. Наверное, именно поэтому в свои шестнадцать Фанни покинула свою семью и отправилась на запад. Девушка устроилась работать поварихой в лагерь строителей железной дороги и научилась отлично готовить. А еще — ругаться, да так виртуозно, что одни мужчины восхищенно присвистывали, а другие искренне завидовали такому богатому словарному запасу и срочно запоминали новые фразеологизмы и эпитеты.



Постепенно жизнь стала казаться Фанни предсказуемой и чересчур полной скучной рутины. Как раз в этот момент она услышала о том, что на Аляске добывают золото, а еще, что для поварихи там прекрасное поле для деятельности. Потому что золотоискатели часто либо не умеют готовить, либо им некогда это делать. Да и организовать быт в таких суровых условиях совсем непросто. Словом, недолго думая решительная Фанни отправилась в Клондайк. Ощущая себя в своей стихии, словно она родилась здесь, молодая женщина с энтузиазмом проходила порой сотни километров. С ней была ее металлическая юконская печка и посуда.