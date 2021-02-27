Фанни Квигли: Повариха и золотоискатель Аляски

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История отчаянной поварихи с Аляски, которая искала золото и ходила на медведя.
Как принято описывать смелых женщин? У нас в России часто упоминают, что такая «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Пожалуй, если говорить об Аляске, то для местных жителей уместно говорить так: пойдет на рысь, не уступит мужчине да еще и золото отыщет. Потому что примерно так можно было описать смелость и отвагу самой известной жительницы Аляски — Фанни Квигли.
Непокорная девочка с мужским характером
Наша героиня родилась и выросла в Небраске, в семье небогатых эмигрантов из Богемии. Она появилась на свет в 1870 году. С детства она привыкла работать много и жить скромно. Девочка никогда не боялась сложностей, ее характер был скорее мужским: волевая, решительная, всегда знающая чего хочет и как этого добиться. Наверное, именно поэтому в свои шестнадцать Фанни покинула свою семью и отправилась на запад. Девушка устроилась работать поварихой в лагерь строителей железной дороги и научилась отлично готовить. А еще — ругаться, да так виртуозно, что одни мужчины восхищенно присвистывали, а другие искренне завидовали такому богатому словарному запасу и срочно запоминали новые фразеологизмы и эпитеты.
Постепенно жизнь стала казаться Фанни предсказуемой и чересчур полной скучной рутины. Как раз в этот момент она услышала о том, что на Аляске добывают золото, а еще, что для поварихи там прекрасное поле для деятельности. Потому что золотоискатели часто либо не умеют готовить, либо им некогда это делать. Да и организовать быт в таких суровых условиях совсем непросто. Словом, недолго думая решительная Фанни отправилась в Клондайк. Ощущая себя в своей стихии, словно она родилась здесь, молодая женщина с энтузиазмом проходила порой сотни километров. С ней была ее металлическая юконская печка и посуда.
Постепенно жизнь стала казаться Фанни предсказуемой и чересчур полной скучной рутины. Как раз в этот момент она услышала о том, что на Аляске добывают золото, а еще, что для поварихи там прекрасное поле для деятельности. Потому что золотоискатели часто либо не умеют готовить, либо им некогда это делать. Да и организовать быт в таких суровых условиях совсем непросто. Словом, недолго думая решительная Фанни отправилась в Клондайк. Ощущая себя в своей стихии, словно она родилась здесь, молодая женщина с энтузиазмом проходила порой сотни километров. С ней была ее металлическая юконская печка и посуда.
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Она готовила для золотоискателей, и те превозносили ее кулинарные навыки до небес. Так бы все и продолжалось, если бы Фанни не увлеклась золотой лихорадкой. Ей хотелось тоже находить драгоценный металл. Первый ее участок находился в Клир-Крик, тут же она встретила своего первого супруга Агнеса МакКензи. Замужество не было удачным. Не желая терпеть ссоры и оскорбления, хотя они часто и были взаимными, свободолюбивая золотоискательница покинула опостылевшего супруга и ушла. Пешком. «Всего лишь» за 1300 километров по реке Юкон. Ей, что называется, всегда было «не слабо» решиться на перемены.
Самая отважная женщина Аляски
Вскоре отважная повариха-золотоискательница нашла новую любовь — Джо Квигли, а также начала разрабатывать участок тундры, на который можно было добраться лишь при помощи собачьих упряжек. За десять лет Фанни занималась поиском золота на 26 участках. Научилась мастерски добывать медведей, оленей, лосей, виртуозно расставляла ловушки для хищников.
Она не боялась ничего и никого, а ее энергии хватало на все. Фанни Квигли стала варить самое вкусное пиво в округе, разбила обширный огород, а еще стала местной легендой. Ведь она была не только единственной женщиной в округе, но и могла оставить любого мужчину позади, когда дело касалось выносливости или храбрости. Хижину Квигли посещали путешественники, а сама она стала знаменитостью.
Вряд ли это трогало Фанни, ведь она всегда была занята не внешней стороной жизни, а внутренней. Ее не интересовало, считали ли ее самой смелой или самой безумной женщиной Аляски, совсем. Она просто жила так, как нравится, и получала от этого истинное удовольствие. И копаясь в своем огороде, и разыскивая золото с неподдельным азартом в глазах, и бесстрашно направляясь в лес на медведя. Иначе она бы жила вполсилы, а это никогда не было ей по нраву.
А вы когда-нибудь решались на грандиозные перемены в своей жизни сиюминутно?
А вы когда-нибудь решались на грандиозные перемены в своей жизни сиюминутно?
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