Кто и зачем придумал татуировки

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А вы когда-нибудь задумывались, зачем вообще люди начали наносить рисунки на кожу? Сейчас расскажем.
Хотели ли вы когда-нибудь сделать себе тату? Или, может быть, даже уже сделали? Наверное, каждый хоть раз задумывался об этом. Но ошибочно полагать, что татуировки были придуманы только для красоты и подчеркивания индивидуальности их носителя. А зачем тогда? Разбираемся вместе и не перестаем удивляться.
А чтоб не изменяли
Примерно такую причину для нанесения татуировок на женский подбородок озвучил на полном серьезе преподобный Артур Ранье в 1908 году. Этот священник из Новой Зеландии искренне считал, что нет ничего хуже неверности жен своим мужьям, и с этим нужно всячески бороться. Идея замечательная, и разрушение семьи действительно большая беда, вот только способ для борьбы с этой напастью был слишком странным и радикальным. По задумке Ранье, каждая замужняя женщина должна была иметь татуировку на подбородке как знак того, что она уже «занята». Почему это должно было помешать потенциальным любовникам возжелать ее — непонятно. Потому что в изменах семейный статус мало кого и когда останавливал. К счастью, инициатива не получила поддержку общественности.
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Чтобы была возможность быть узнанным
Пожалуй, самый печальный пункт в нашем списке. Многие моряки и матросы прошлого века здраво смотрели на вещи и понимали, что в случае, если судьба будет к ним жестока, то их тела могут попросту никогда не опознать, и они будут считаться пропавшими без вести. А следовательно, у родных не будет шанса узнать, живы они, погибли ли, и так они и будут годами терзаться неизвестностью. Для этого моряки, например, во время Первой мировой делали себе татуировки со своими именами.
Чтобы чужие не догадывались, а свои — узнавали
Если вспомнить, в тех же книгах о Гарри Поттере у сторонников лорда Волан-де-Морта не руке была так называемая черная метка, которая позволяла сторонникам злого волшебника узнавать друг друга и даже чувствовать призыв своего господина. Конечно, реальная жизнь от мистики далека, но члены многих тайных или около того организаций использовали этот же прием. Те же анархисты наносили себе татуировки, как правило, с изображениями рабочих инструментов, чтобы быть узнанными своими товарищами по убеждениям. А вот всем непосвященным та же кирка или молот в виде тату казались обычной причудой обладателя, если они их вообще замечали.
Чтобы скрыть то, что необходимо
Татуировки и сегодня порой наносят на область шрамов чтобы скрыть их от окружающих. Однако впервые это стали делать женщины в 20-х годах прошлого века. Массовой проблемой прекрасного пола тех времен стали неэстетичные шрамы после вакцинации, которые портили тем настроение и самооценку. Поэтому знаменитый мастер татуировок Бен Кордей начал закрывать вызывающие досаду дефекты кожи изящными тату в виде бабочек, цветов и прочей «женской» символики.
Впрочем, татуировки в истории человечества наносились и по многим другим причинам: личным, религиозным и даже политическим. Каждая из наколок много значит для своего владельца, по каким причинам он бы ее ни сделал. Одно в них общее: далеко не всегда татуировка обозначает именно то, что покажется стороннему наблюдателю. Если ее вообще видно невооруженным глазом. Ведь тату, как и личность любого человека, — загадка, которую не каждому под силу разгадать.
А у вас есть хотя бы одна татуировка?
А у вас есть хотя бы одна татуировка?
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А сейчас их делают все личности с ущемлённым чувством самомнения, чтобы как-то выделиться из толпы. Или они это делают, просто тупо следуя моде.
А на правой - Маринка анфас!
Потом уже появилось имущество, одежда, форма и этикет и различия стали видны без тату.
- Нет, немного дольше.