Кто и зачем придумал татуировки

Примерно такую причину для нанесения татуировок на женский подбородок озвучил на полном серьезе преподобный Артур Ранье в 1908 году. Этот священник из Новой Зеландии искренне считал, что нет ничего хуже неверности жен своим мужьям, и с этим нужно всячески бороться. Идея замечательная, и разрушение семьи действительно большая беда, вот только способ для борьбы с этой напастью был слишком странным и радикальным. По задумке Ранье, каждая замужняя женщина должна была иметь татуировку на подбородке как знак того, что она уже «занята». Почему это должно было помешать потенциальным любовникам возжелать ее — непонятно. Потому что в изменах семейный статус мало кого и когда останавливал. К счастью, инициатива не получила поддержку общественности.