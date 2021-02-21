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Кто и зачем придумал татуировки

Кто и зачем придумал татуировки (5 фото)

Автор:
21 февраля 2021 09:37
Сообщество : Факты
Метки: интересно   история   рисунок на теле   тату   татуировка   факты   фото   
392
5
А вы когда-нибудь задумывались, зачем вообще люди начали наносить рисунки на кожу? Сейчас расскажем.
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Метки: интересно   история   рисунок на теле   тату   татуировка   факты   фото   
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11  комментариев
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36k
parallax 2 часа назад
Татухи всегда делали дикари, уголовники и мафия.
А сейчас их делают все личности с ущемлённым чувством самомнения, чтобы как-то выделиться из толпы. Или они это делают, просто тупо следуя моде.
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2k
Enotko Ytko parallax 2 часа назад
еще татуировками скот метили и рабов
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2k
Tano 10 секунд назад
А на левой груди - профиль Сталина-а-а,
А на правой - Маринка анфас!
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2k
Tano 4 минуты назад
Татуировки, а чуть раньше шрамирование (на черной коже тату плохо видно) придумали хомо сапиенс, что бы отличать своих от чужих и отмечать положение индивида в группе. Кроме татуировок у охотников собирателей это делать было нечем.
Потом уже появилось имущество, одежда, форма и этикет и различия стали видны без тату.
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9k
Сережа 7 минут назад
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9k
Сережа 9 минут назад
- А тату это на всю жизнь?
- Нет, немного дольше.
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702
Kunduz 36 минут назад
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7k
Пафнутий Час назад
Читал, что матросы флотов Западной Европы, накалывали на спину Христа на кресте, или иные какие-то христианские символы. Они надеялись, что при порке, (а через это проходил каждый моряк, и как правило неоднократно), у "исполнителя приговора" рука не поднимется лупить плеткой по изображению Христа или Мадонны. Правда, не думаю что им это серьезно помогало. Тогда на кораблях поддерживалась железная дисциплина. А поскольку на службу "рекрутировали" порой просто устраивая облавы в порту, и волочили на корабль весь пойманный сброд, то дисциплину можно было поддерживать только очень жестокими мерами.
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507
Buhlo 2 часа назад
а где про купола, звезды и профили?
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