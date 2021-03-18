61-летний Джон Магуфули с самого начала общемировой пандемии успокаивал своих граждан и говорил, что ковида не существует. Он призывал людей не носить маски, а в стране не было никаких ограничительных мер.



Как только появились вакцины от коронавируса, президент компетентно заявил, что они не работают и страна закупать их не будет. Ведь это план Запада, чтобы отнять все богатства у Африки.



Хотя со временем Магуфули всё же признал, что Covid существует. Но сказал, что он отлично лечится травами и молитвами.



Несмотря ни на что в 2020 году мужчина был переизбран на второй срок.



Интересно, что Россия в августе 2020 года открыла авиасообщение именно с Танзанией, наряду с Великобританией и Турцией.