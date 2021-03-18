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Главу государства не видели с 27 февраля, а в СМИ попала информация, что он лежит в соседней стране под аппаратом ИВЛ в связи с тяжёлой формой коронавируса.
61-летний Джон Магуфули с самого начала общемировой пандемии успокаивал своих граждан и говорил, что ковида не существует. Он призывал людей не носить маски, а в стране не было никаких ограничительных мер.
Как только появились вакцины от коронавируса, президент компетентно заявил, что они не работают и страна закупать их не будет. Ведь это план Запада, чтобы отнять все богатства у Африки.
Хотя со временем Магуфули всё же признал, что Covid существует. Но сказал, что он отлично лечится травами и молитвами.
Несмотря ни на что в 2020 году мужчина был переизбран на второй срок.
Интересно, что Россия в августе 2020 года открыла авиасообщение именно с Танзанией, наряду с Великобританией и Турцией.
Как только появились вакцины от коронавируса, президент компетентно заявил, что они не работают и страна закупать их не будет. Ведь это план Запада, чтобы отнять все богатства у Африки.
Хотя со временем Магуфули всё же признал, что Covid существует. Но сказал, что он отлично лечится травами и молитвами.
Несмотря ни на что в 2020 году мужчина был переизбран на второй срок.
Интересно, что Россия в августе 2020 года открыла авиасообщение именно с Танзанией, наряду с Великобританией и Турцией.
Однако в последнюю неделю начали проскальзывать тревожные новости, что президент болен, ведь с 27 марта он не появлялся на публике, сообщает Reuters. И хотя официальные источники отрицали болезнь главы, но оппозиция заявила, что есть данные, о том, что президент находился в больнице Найроби (столице Кении) с коронавирусом, а потом был срочно перевезён в Индию.
В итоге 17 марта вице-президент страны Самии Хасан Сулуху выступила с обращением к нации и заявила, что Джон Магуфули скончался из-за проблем с сердцем.
По Конституции страны, именно Сулуху станет главой государства на оставшуюся часть пятилетнего срока. Она будет первой женщиной-президентом в истории Танзании.
В итоге 17 марта вице-президент страны Самии Хасан Сулуху выступила с обращением к нации и заявила, что Джон Магуфули скончался из-за проблем с сердцем.
По Конституции страны, именно Сулуху станет главой государства на оставшуюся часть пятилетнего срока. Она будет первой женщиной-президентом в истории Танзании.
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