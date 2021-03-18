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Скончался президент Танзании, который не верил в Covid-19 и засекретил все данные о нём

Скончался президент Танзании, который не верил в Covid-19 и засекретил все данные о нём (2 фото)

Автор:
18 марта 2021 13:47
Сообщество : Пандемия
Метки: COVID-19   коронавирус   президент   сердце   смерть   танзания   
1407
2
Главу государства не видели с 27 февраля, а в СМИ попала информация, что он лежит в соседней стране под аппаратом ИВЛ в связи с тяжёлой формой коронавируса.

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Метки: COVID-19   коронавирус   президент   сердце   смерть   танзания   
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6  комментариев
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2k
Том Сойер 2 часа назад
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−12
vova old 36 минут назад
Ну никто уже и не узнает что там было на самом деле.
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4k
Дарвин и аморальная премия 55 минут назад
Может он не так как нужно траву заваривал или не то заклинание произносил?
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2k
Слава Андреев Час назад
Так в чем прикол?))))) не понял.
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20k
BillyBonzz Час назад
поди уже и сожрали его
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4k
ваня панкин BillyBonzz 42 минуты назад

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