В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи

В США спустя почти 6 недель после пересадки свиного сердца скончался 58-летний Лоренс Фосетт. Мужчина сам дал согласие стать подопытным, поскольку ему отказали в трансплантации органов умершего человека из-за терминальной стадии сердечной недостаточности и других осложнений.

Операция по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи состоялась 20 сентября в медицинском центре Университета Мэриленда. Поначалу врачи отмечали "значительный прогресс". Пересаженное свиное сердце работало хорошо, Фосетт даже начал проходить курс физиотерапии для восстановления навыков ходьбы. Однако в конце октября началось отторжение органа.