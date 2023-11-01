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В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи

В США умер второй в мире пациент с пересаженным сердцем свиньи

Автор:
01 ноября 2023 14:41
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: США   генная модификация   опыт   свинья   сердце   смерть   транспланталогия   
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Несмотря на то, что орган свиньи был генномодифицированным, организм мужчины начал его отторгать.

В США спустя почти 6 недель после пересадки свиного сердца скончался 58-летний Лоренс Фосетт. Мужчина сам дал согласие стать подопытным, поскольку ему отказали в трансплантации органов умершего человека из-за терминальной стадии сердечной недостаточности и других осложнений.


Операция по пересадке сердца генетически модифицированной свиньи состоялась 20 сентября в медицинском центре Университета Мэриленда. Поначалу врачи отмечали "значительный прогресс". Пересаженное свиное сердце работало хорошо, Фосетт даже начал проходить курс физиотерапии для восстановления навыков ходьбы. Однако в конце октября началось отторжение органа.


"Фосетт добился значительного прогресса после операции, занимался физиотерапией, проводил время с членами семьи и играл в карты с женой Энн. Однако в последние дни в сердце проявились первые признаки отторжения, что является самой серьезной проблемой при трансплантации, включая человеческие органы", — говорится в заявлении медиков.

Научный директор программы ксенотрансплантации Мухаммад Мохиуддин отметил, что операция позволила добиться значительных результатов в создании ксенотрансплантантов и пациент понимал, какой вклад вносит в развитие этой области медицины. Фоссетт в качестве последнего желания попросил врачей, чтобы они тщательней изучили его случай для следующих пациентов, добавили в медицинском центре Университета Мэриленда.


Отмечается, что генномодифицированное сердце свиньи было предоставлено компанией Revivicor. Орган изъяли у животного в день операции. В генотипе свиньи были "отключены" четыре своих гена и добавлены четыре человеческих.

Добавим, что первый в истории медицины случай пересадки человеку сердца свиньи был зафиксирован в январе 2022 года в том же медицинском центре Университета Мэриленда. 57 летний пациент Дэвид Беннетт прожил с сердцем свиньи 8 недель и 4 дня. Однако после трансплантации у мужчины многочисленные осложнения, а в пересаженном органе были обнаружены следы вируса, которыми заражаются свиньи. Беннетт умер от цитокинового шторма и сердечной недостаточности в начале марта 2022 года.

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Метки: США   генная модификация   опыт   свинья   сердце   смерть   транспланталогия   
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Kostiantyn Yeryhin Час назад
жаль
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Андрей Крылов 41 минуту назад
Жаль, что опыт не удался и жаль человека. Но это ещё один шаг к прогрессу в теме пересадки органов. На мой взгляд надо больше уделять внимание выращиванию органов человека из его же клеток. Понимаю. Очень сложная тема. Но куда более перспективная в принципе.
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328
Pi11igrim 50 минут назад
Может лет через 20 получится. Или через 40. Может и с раком продвинуться
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