Восемь детей и женщина умерли от отравления мясом черепахи

В Танзании восемь детей и женщина скончались после употребления мяса черепахи, десятки человек госпитализированы. Несмотря на известную опасность пищевого отравления, черепашье мясо считается деликатесом.
По меньшей мере 87 человек отравились опасным блюдом на острове Пемба, являющимся частью архипелага Занзибар, Танзания.
Женщина, которая умерла в пятницу, была матерью одного из погибших детей.
По словам врача Хаджи Бакари, лабораторные анализы подтвердили, что мясо морской черепахи стало причиной отравления.
В ноябре 2021 года на острове произошёл аналогичный инцидент, когда семь человек, включая трёхлетнего ребенка, умерли после употребления деликатеса.
Мясо морской черепахи может вызвать смертельную форму пищевого отравления, называемую хелонитоксизмом. Поражаются почки, печень, центральная нервная система. Кормящие матери передают токсин своим младенцам. В докладе Национальных институтов здравоохранения США подробно описываются случаи, произошедшие в Микронезии и на Мадагаскаре, когда погибли грудные дети.
Власти Занзибара призвали жителей не есть мясо морских черепах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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