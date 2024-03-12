Восемь детей и женщина умерли от отравления мясом черепахи

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Школьник из Бийска покурил вейп с сестрой и умер

В Саратове подросток отравился вейпом и умер

Выяснились подробности отравления препаратом с плацентой основателя "СберМаркета" и его подруги