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Живущий 20 лет в&nbsp;России француз, рассказал об&nbsp;отсутствии у&nbsp;русских страха смерти

Живущий 20 лет в России француз, рассказал об отсутствии у русских страха смерти (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 марта 2021 23:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Отсутствие   Россия   Янн Сотти   коронавирус   русские   смерть   страх   франция   
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Янн Сотти - француз который давно живёт в нашей стране, и в настоящее время является главой компании Welcome Abroad, консультирующей французских экспатриантов в России, рассказал изданию Le Figaro о том, как в РФ отражают натиск COVID-19.

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Метки: Отсутствие   Россия   Янн Сотти   коронавирус   русские   смерть   страх   франция   
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14  комментариев
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12k
Toxictofa 2 часа назад
«Руководство принимает решения быстрее, консультируется с меньшим числом людей, говорит он. Если оно ошибается, то стучит кулаком по столу и ПРИНИМАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».
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7k
Чё 6 минут назад
Меня раздражают современные журналисты, блоХеры и прочие эксперДы. Мало того, что они зачастую не пытаются хоть чуточку вникнуть в тему, о которой пишут (цитирую: "Помимо этого, ношение маски привычное дело для россиян, которые довольно близки к Азии, где это в традициях."), так ещё и высер какой-нибудь обязательно вставят (например, "В случае если при декларированной в Конституции РФ свободе слова, провайдер не захочет открывать перевод, смело используйте VPN, так как ничего крамольного, мнение русского француза в себе не несёт, а использование VPN не запрещено законом.")
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2k
Красаучег) 8 минут назад
Да вирус так задолбал, что ваще похеру стало..
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429
kuka 15 минут назад
Возможно, он в чём-то прав. Я уже не молоденькая, + гипертония, но для себя решила: будь, что будет. Если мне суждено умереть от COVIDа, то по-любому умру. И да, я фаталистка.
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352
Алексей Полчаса назад
Это не страх смерти отсутствует, это присутствует раздолбайство и "авоська"
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7k
Акакий Час назад
если б у русских страха смерти не было, не было бы у нас церквей больше чем школ, больниц и детских садов - вместе взятых.
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8k
kirpal 2 часа назад
За 20 лет он хоть понял, почему п.здец это хуже, чем х.ёво и почему ох.енно лучше, чем п.здато? Американец не понял (из анекдота)
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5k
Летучий Мыш 2 часа назад
Есть такое понятие в физиологии"рефрактерность", это когда ткани не способны реагировать на повторный раздражитель, сразу после раздражения. Либо, при коротком интервале, реакция снижена.Вот ситуация с ковидом прям иллюстрирует. Европейцы всегда спокойные и бравые, азартно вошли в схему локдаунов, но постепенно, охерели от закрученных гаек и брендовых ограничений. Их перестал пугать поток негативной информации. Но не до конца(относительный рефрактерный период). А россиян настолько все задолбало, что им уже пофиг на все(абсолютный рефрактерный период)
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20k
Юрьевич 3 часа назад
«Руководство принимает решения быстрее, консультируется с меньшим числом людей, говорит он. Если оно ошибается, то стучит кулаком по столу и принимает ответственность».

Вот примерчик можно, кто это у нас принимает ответственность, если ошибается? У нас как правило наоборот, если что, то оказывается никто, в общем то, ни за что не отвечает...
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−22
_________ 3 часа назад
А по мне это не отсутствие сираха смерти, а обыкновенное невежество, помноженное на привитое чувство пофигизма.....
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88k
Nobby _________ 3 часа назад
А в чём невежество? Для здоровых нестарых людей вирус не опаснее других ОРВИ.

Когда говорят о новых ужасных последствиях, которые "только что открыли британские, французские, американские учёные", забывают указывать возраст людей, испытывающих эти последствия. А он очень преклонный в 99,9% случаев.
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352
Алексей Nobby Полчаса назад
Эх. Вас бы в наше отделение. Посмотрели бы как от COVID энцефалита умирают в 19 лет. Как раз здоровые и нестарые.
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−1
vova old 3 часа назад
делов-то российские подданные изначально по х у и сты иначе не выживешь. Кроме того пугают их может быть и не меньше Но они все привыкли не верить государственной пропаганде. хотя на самом деле я тут на днях читал в Нью-Йорке резко снизилась активность тиндера и прочих сайтов знакомств потому что принцессы хотят встречаться только в ресторанах чтобы пожрать, А рестораны почему-то в связи с вирусом закрыты уже год вот и сидят прЫнцессы плесенью покрываются
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5k
RIZ deadening vova old 2 часа назад
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