



Янн Сотти (Yann Sotty) утверждает, что в России граждане прибегают к самоограничениям, выполняя обязательства по борьбе с распространением коронавируса, меньше, чем во Франции. По его мнению, это вытекает из того, что у русских отсутствует страх смерти. «Они фаталисты, — считает он. — Смерть — часть их жизни. Думаю, именно поэтому здесь наблюдается ослабление защитных мер».





Постоянно живущий в России французский предприниматель отметил, что свою роль в более спокойном отношении россиян к пандемии сыграл в том числе недостаток информации. «Нас здесь меньше пугают, меньше говорят о разных штаммах, цифрах, условиях в больницах», — объясняет он.





Версию Яна Сотти , как бы подтверждает российский телеведущий и продюсер, психотерапевт Андрей Курпатов. Врач объяснил, что человек, к примеру, из-за внушаемости или истерии, накрученной в СМИ, может поддаться страху заразиться инфекционным заболеванием, за которым скрывается страх смерти. А страх смерти, в свою очередь, ухудшит качество жизни, снизит иммунитет и сделает человека в большей степени, подверженным заражению инфекционными заболеваниями.



