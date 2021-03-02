Янн Сотти - француз который давно живёт в нашей стране, и в настоящее время является главой компании Welcome Abroad, консультирующей французских экспатриантов в России, рассказал изданию Le Figaro о том, как в РФ отражают натиск COVID-19.
Янн Сотти (Yann Sotty) утверждает, что в России граждане прибегают к самоограничениям, выполняя обязательства по борьбе с распространением коронавируса, меньше, чем во Франции. По его мнению, это вытекает из того, что у русских отсутствует страх смерти. «Они фаталисты, — считает он. — Смерть — часть их жизни. Думаю, именно поэтому здесь наблюдается ослабление защитных мер».
Постоянно живущий в России французский предприниматель отметил, что свою роль в более спокойном отношении россиян к пандемии сыграл в том числе недостаток информации. «Нас здесь меньше пугают, меньше говорят о разных штаммах, цифрах, условиях в больницах», — объясняет он.
Версию Яна Сотти , как бы подтверждает российский телеведущий и продюсер, психотерапевт Андрей Курпатов. Врач объяснил, что человек, к примеру, из-за внушаемости или истерии, накрученной в СМИ, может поддаться страху заразиться инфекционным заболеванием, за которым скрывается страх смерти. А страх смерти, в свою очередь, ухудшит качество жизни, снизит иммунитет и сделает человека в большей степени, подверженным заражению инфекционными заболеваниями.
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Янн считает, что российский подход к борьбе с пандемией оказался более эффективным, чем французский. «Руководство принимает решения быстрее, консультируется с меньшим числом людей, — говорит он. — Если оно ошибается, то стучит кулаком по столу и принимает ответственность».
Оригинал статьи Le Figaro, для которой, Янн Сотти отвечал на вопросы, назвав Францию страной 66 миллионов прокуроров и в лёгком шоке от "этих русских" заявил, что по беспечности или легкомыслию "сегодня они даже целуются!" находится здесь, а её перевод тут. В случае если при декларированной в Конституции РФ свободе слова, провайдер не захочет открывать перевод, смело используйте VPN, так как ничего крамольного, мнение русского француза в себе не несёт, а использование VPN не запрещено законом.
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Вот примерчик можно, кто это у нас принимает ответственность, если ошибается? У нас как правило наоборот, если что, то оказывается никто, в общем то, ни за что не отвечает...
Когда говорят о новых ужасных последствиях, которые "только что открыли британские, французские, американские учёные", забывают указывать возраст людей, испытывающих эти последствия. А он очень преклонный в 99,9% случаев.