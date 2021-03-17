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Питерский экстремал прыгнул с моста, зацепившись крюками за ягодицы

Питерский экстремал прыгнул с моста, зацепившись крюками за ягодицы (8 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: банджи-джампинг   видео   не для слабонервных   прыжок с моста   санкт-петербург   экстремал   
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Не оскудеет талантами и идиотами земля русская! Сложно сказать, что именно своим прыжком хотел доказать безрассудный петербуржец, но очевидцы утверждают, что несмотря на оглушительные крики, падение с моста прошло для экстремала удачно и без особенных повреждений. А вот нервы тех, кто случайно увидел этот душераздирающий акт мазохизма, до сих пор не в порядке.

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Метки: банджи-джампинг   видео   не для слабонервных   прыжок с моста   санкт-петербург   экстремал   
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8  комментариев
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25k
blus Час назад
Это ж как голова должна ненавидеть жопу, чтобы сотворить с ней такое?!?!?!?
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5k
citrus1 5 минут назад
Дырявый занял заслуженное первое место в рейтинге дебилов
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985
Max 10 минут назад
Надо срочно искать новую планету для жизни. Эта испортилась....оставим ее для фриков....
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334
SerGoGo 16 минут назад
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36k
Вепс 17 минут назад
Потенциальный клиент в психушку? Нормальный человек такой дичи не сотворит!
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20k
SerGProS 20 минут назад
За ЯЙЦА надо было прицепляться!!!
Распределил нагрузку по натыкав крючков (хитрая жопа).
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29k
Azesh Час назад
надо же, не всех дураков война убила.
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454
Старичок Час назад
жопа-рабочая. эксперимент это доказал. может смело торговать очком.
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