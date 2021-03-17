Питерский экстремал прыгнул с моста, зацепившись крюками за ягодицы

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Не оскудеет талантами и идиотами земля русская! Сложно сказать, что именно своим прыжком хотел доказать безрассудный петербуржец, но очевидцы утверждают, что несмотря на оглушительные крики, падение с моста прошло для экстремала удачно и без особенных повреждений. А вот нервы тех, кто случайно увидел этот душераздирающий акт мазохизма, до сих пор не в порядке.
В Санкт-Петербурге любитель острых ощущений испытал на крепость кожу ягодиц, сиганув с моста с крюками в коже филея.
Для страховки безумец был дополнительно пристегнут канатом к поясу.
Как ни странно, и кожа, и крепления выдержали. А вот психика неподготовленных к этому зрелищу прохожих - нет.
Видео прыжка, которое разлетелось по соцсетям, ожидаемо вызвало кучу негативных комментариев. Кто-то из недоверчивых интернет-пользователей даже решил, что крюки цеплялись за толстые штаны телесного цвета, ошибочно принятые за кожу тела.
А те, кто в теме, рассказали, что экстремалы, занимающиеся подобными прыжками, реально существуют. Более того, в соцсетях нашли профиль этого прыгуна. Он хвалится тем, что стал в России первым, кто совершил полет с крюками в попе.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным и беременным
К сожалению некоторых пользователей прыгун не сфотографировался со спины после прыжка - многие уверены, что там было бы на что посмотреть.
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Распределил нагрузку по натыкав крючков (хитрая жопа).