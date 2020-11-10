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"Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте

"Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте (8 фото + 8 видео)

Автор:
10 ноября 2020 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Карабах   Невский проспект   акция   видео   война   мирный договор   политика   санкт-петербург   
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Несколько дней назад в Санкт-Петербурге автомобили встали в центре города, заблокировав движение. Водители покинули свои машины, размахивали флагами и кричали "Карабах!" Представители армянской диаспоры заявили, что акцию устроили азербайджанцы - им и отвечать. Между тем, похожие стихийные мероприятия практически ежедневно замечают в разных городах России.

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Метки: Карабах   Невский проспект   акция   видео   война   мирный договор   политика   санкт-петербург   
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65  комментариев
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4k
кот базилий 2 часа назад
Уберите эти племена из России , устали мы от них, от этих диких выходок. У себя пускай поют и пляшут у костра.
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2k
MajorSubmariner 56 секунд назад
Ну фсе правильна! "По законам гор".
Кто-то в окопах, а кто-то в теплом месте обезьяньи пляски устраивает.
Может, пора Алиеву нужные вопросы задать? У него там война, а его соплеменники в чужой стране беспределят. А сейчас в Карабах еще и наших миротворцев отправили. Ну да, пусть "русский Ваня" там жизнью рискует, а мы тут помидорами поторгуем. Казлыбля.
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1k
EvgeniySAN Минуту назад
Разве Москва и Санкт Петербург не исламские? )))
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4k
SuperTroll 2 минуты назад
А что они не в Карабахе за родину воюют? Все кто живет в тепле за тысячи километров, обычно самые ярые патриоты.
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129
ya_pavel 8 минут назад
Относительно данного конфликта в Карабахе, отмечу, что Россия как никогда поступила мудро. Не стали ввязываться в разборку на стороне "братьев христиан", которые жгли и топтали наши флаги и с лёгкостью наплевали на нас, считая себя "древней, мудрой и европейской" нацией (в отличие от нас "татаро-монгол"). Хотели быть ближе к Европе и США - пожалуйста, просите у них помощи. Только пламенные речи Макрона, что-то не очень помогли. Теперь, не ввязываясь в боевые действия, Россия будет контролировать там дорогу и получит дополнительную военную базу.
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26k
Rest Tremor 9 минут назад
"Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте
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436
Hypnosis 15 минут назад
Может всю эту братию помойной метлой гнать пора? Мало того что они тут гости, так ведут себя хуже свиней!
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24k
Владимир 22 минуты назад
Ссылка coub.com
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1k
Максим 24 минуты назад
Можно из моего любимого города выгнать всех осло.е.б.о.в?
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6
Алексей Бойко Полчаса назад
дичь, она и в Питере дичь
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−24
ру$$кий патриот 37 минут назад
а вы госдолг сша видели?
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191k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 40 минут назад
Всех патриотов - на родину!
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6k
Психологическая поддержка 42 минуты назад
- "Как вас отправить домой?"
- "В коробах в коробах!"
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5k
Дельфин Красивый 45 минут назад
"Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте
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1k
scorpi83 46 минут назад
теперь понятно почему вчера вертолет наш сбили, по любому армяне подставили, как "фол последней надежды", надеялись что Россия все таки за них воевать придет.
PS
А нас вскоре ожидает восстание двух планет обезьян судя по всему
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6k
Pillin Alex scorpi83 Полчаса назад
Так она и пришла. Теперь охранять их друг от друга будет в течении 5 лет.
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10k
Иван Васильевич scorpi83 8 минут назад
Вот же суки!


То "цветные революции" в стратегических для России регионах замутят, то посла нашего в спину застрелят, то самолёт собьют, то вертолёт! Всё надеются, что втянут Россию или в войну на украине, или в Сирии, или теперь в Карабахе!

Но нет! Мы на подобные провокации не поведёмся! Грозно нахмурим брови и в очередной раз выразим ТАКУЮ озабоченность, что всем не по себе станет!


Ну а когда партнёры путина в очередной раз "помидорами не отделаются", снова начнём им поставлять оружие! Чего вспоминать прошлое!
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104
Bender Rodriguez 50 минут назад
О храбрые диванные воины, озвучьте свои требования к этим людям не в комментариях на развлекательном сайте.
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6k
Pillin Alex Bender Rodriguez Полчаса назад
О! Первый вменяемый комментарий в посте.
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13k
JediJediJedi 51 минуту назад
Путин предатель Родины. В 2019 году убыль населения 300 тыс., а миграционный прирост порядка 600 тыс. Посмотрите в статистике. Страну продали и отдали черноте.
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10k
Иван Васильевич JediJediJedi 6 минут назад
"Естественная убыль населения в России ускорилась в период с января по июль 2020 года, следует из отчета Счетной палаты.

В период с января по июль текущего года убыль населения увеличилась более чем на 30 процентов и составила 316,3 тысяч человек. В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в аналогичном периоде прошлого года в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза."

https://lenta.ru/news/2020/11/09/ubil/https://lenta.ru/news/2020/11/09/ubil/

"Естественная убыль населения в России ускорилась в период с января по июль 2020 года, следует из отчета Счетной палаты. В период с января по июль текущего года убыль населения увеличилась более чем на 30 процентов и составила 316,3 тысяч человек. В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в аналогичном периоде прошлого года в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза."
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426
Весёлые сандали. 57 минут назад
Несанкционированный митинг,хулиганство,подстрекательство к военным действиям... Можно ещё подобрать статьи. Все сложить и иностранцев выслать бессрочно, а имеющим гражданство России дать реальный срок. Иначе это безобразие будет повторяться бесконечно. Это все от безнаказанности.
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721
Павел Астахов Час назад
Дикари с тряпками....
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−2
Ozxer Час назад
Nu cho tam v geirope liberasti pozhinaiut plodi. A vi tam istinnie hozaieva.
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551
Kuybishev Час назад
Почему они не идут воевать за свой азерстан и аракрай? Высерки грязные, ссут, как всегда. У меня соседи армяботы, так их сучка мать в инстаграмме постит армянопатриотическтй мусор.
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862
Р Х Kuybishev 57 минут назад
Они и так воюют. На рынках Москвы.
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18k
BillyBonzz Kuybishev 40 минут назад
Они воюют тут с нами, воюют за нашу инфраструктуру, за наши места в городах, детсадах, школах, больницах, при этом не платя вовсе или показывая копейки в налоговых декларациях. Пока вы будете покупать на рынках у них овощи, фрукты, шмот, они будут воевать с нами, заселяя наши города, перетаскивая всю свою родню сюда, забивая бюджетные места в наших больницах, школах, детсадах, институтах, протаскивая и проплачивая везде на должности своих земляков и родственников, расселяясь повсюду.
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