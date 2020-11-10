"Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте

Несколько дней назад в Санкт-Петербурге автомобили встали в центре города, заблокировав движение. Водители покинули свои машины, размахивали флагами и кричали "Карабах!" Представители армянской диаспоры заявили, что акцию устроили азербайджанцы - им и отвечать. Между тем, похожие стихийные мероприятия практически ежедневно замечают в разных городах России.
В соцсетях очевидцы событий выкладывают новые фото и видео события той самой ночи, когда на время Санкт-Петербург превратился в Баку.
Невский проспект встал в пробке из-за остановившихся авто. Водители и пассажиры машин скандируют "Карабах", размахивают флагами и задерживают движение по центральному проспекту в российском городе.
Член Координационного совета Санкт-Петербургского Дома национальностей Карен Мкртчян, к которому обратились за разъяснениями, заметил, что участники акции нарушают российские законы. "Я должен сказать, что это безобразное поведение. Там были турки и азербайджанцы. Боюсь, что это, конечно, нарушение всех законов РФ, потому что мы с первого дня войны в Карабахе договорились не переносить на российские улицы то, что происходит там, и жить здесь и взаимодействовать как граждане России. Но, к сожалению, агрессивность турецко-азербайджанской стороны захлестывает. Я считаю, что тот, кто нарушил российское законодательство, должен строго ответить по закону. В противном случае это будет продолжаться и распространяться. Расцениваю произошедшее как агрессивный и дестабилизирующий шаг, направленный против межнационального мира и согласия, который, слава богу, у нас в России есть. Поэтому такие провокации должны жестко пресекаться правоохранительными органами". Кроме этого, он добавил, что армяне в подобных акциях не замечены.
Разумеется, те, кто наблюдал этот "праздник души" азербайджанцев, недовольны, и скрывать свои чувства не собираются. Правда, и среди азербайджанцев находились здравомыслящие люди.
Что касается, полиции, то виновники этой акции все-таки были арестованы. Шестеро из них уже признали вину. Правда, наказание, которое назначил им суд, смехотворное - 1 сутки административного ареста. А это значит, что похожие акции повторятся и не единожды, чему мы уже имеем подтверждение.
Похожие акции проходили и в других городах РФ - эта, к примеру, в ЯНАО
Стихийный праздник в ХМАО
А так азербайджанцы в России праздновали освобождение города Шуша - на этом видео Саратов. А ниже - Москва.
8 ноября похожие акции заметили в разных местах Москвы: на продуктовом рынке "Фуд Сити" на Калужском шоссе, рынке "Дубровка" на Шарикоподшипниковской, на стоянке у Митинского рынка, в центре – близ Красной площади.
Новостной портал ARTSAKH TODAY призвал армян, проживающих в РФ, не вестись на провокации и не устраивать ответных акций. "Азербайджанцы организовывают различного рода провокации, порой в разрез здравому смыслу в городах с плотным проживанием армян (Ростов, Сочи), ну и традиционно в Москве и Питере. Игнорирование и не принятие превентивных мер по пресечению подобных провокаций могут образовать нежелательные последствия. Наших же соотечественников призываем не поддаваться на провокации, отнестись к конвульсиям азербайджанцев спокойно и действовать в рамках законодательства, нам не подстать уподобляться им."
Источник:
Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
- "Еб#ное шапито": активисты вывесили на здании цирка портреты Путина, Медведева и Пескова
- "Отряды Путина" выступили с испепеляющей критикой выборов в США
- "Я слышу звук победы": советник Трампа эмоционально помолилась за успех на выборах и стала героиней мемов
- Бердымухамедов вооружился палками и покорил стадион, а потом показал мастерство дрифта
- "Приключение пересидента": как протесты в Белоруссии стали сюжетом для 8-битной игры
51
Понравилось51
Новости партнёров
Загрузка...
Кто-то в окопах, а кто-то в теплом месте обезьяньи пляски устраивает.
Может, пора Алиеву нужные вопросы задать? У него там война, а его соплеменники в чужой стране беспределят. А сейчас в Карабах еще и наших миротворцев отправили. Ну да, пусть "русский Ваня" там жизнью рискует, а мы тут помидорами поторгуем. Казлыбля.
- "В коробах в коробах!"
PS
А нас вскоре ожидает восстание двух планет обезьян судя по всему
То "цветные революции" в стратегических для России регионах замутят, то посла нашего в спину застрелят, то самолёт собьют, то вертолёт! Всё надеются, что втянут Россию или в войну на украине, или в Сирии, или теперь в Карабахе!
Но нет! Мы на подобные провокации не поведёмся! Грозно нахмурим брови и в очередной раз выразим ТАКУЮ озабоченность, что всем не по себе станет!
Ну а когда партнёры путина в очередной раз "помидорами не отделаются", снова начнём им поставлять оружие! Чего вспоминать прошлое!
В период с января по июль текущего года убыль населения увеличилась более чем на 30 процентов и составила 316,3 тысяч человек. В среднем по стране число умерших в 1,4 раза превысило число родившихся, в аналогичном периоде прошлого года в 1,2 раза. При этом в 41 российском регионе это превышение составило 1,5-2,4 раза."
https://lenta.ru/news/2020/11/09/ubil/https://lenta.ru/news/2020/11/09/ubil/