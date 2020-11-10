"Петербург принял ислам?": жители города в гневе от акции азербайджанцев на Невском проспекте

Что касается, полиции, то виновники этой акции все-таки были арестованы. Шестеро из них уже признали вину. Правда, наказание, которое назначил им суд, смехотворное - 1 сутки административного ареста. А это значит, что похожие акции повторятся и не единожды, чему мы уже имеем подтверждение.