Дизайнер перенес имперских штурмовиков на улицы протестного Петербурга

Питер готовится к протестам. На Невском проспекте, говорят, полицейских больше, чем прохожих. Этим зрелищем, видимо, и вдохновился создатель эффектного ролика.
Сегодня центр Санкт-Петербурга патрулировало небывалое число полицейских. На участке от площади Восстания до Дворцовой площади были замечены десятки росгвардейцев.
Дизайнер из Санкт-Петербурга Владислав Иванов насмотревшись на это зрелище, решил сделать город еще более пугающим для протестующих и перенес туда элитных имперских штурмовиков с техникой, на которой можно заметить надписи "ОМОН". Персонажи "Звездных войн" на улицах Северной столицы смотрятся очень реалистично - вот что значит рука мастера.
"В преддверии повторения массовых протестов, Император приказал ввести в город гарнизон элитных войск...люди в масках, без опознавательных знаков были замечены на центральных улицах Петербурга", - говорится в описании к ролику.
Несанкционированный митинг протестующие намерены провести в воскресенье, 31 января. В Петербурге уже закрыли Дворцовую площадь, а в Москве в этот день не будут работать 7 станций метро, оружейные магазины, Государственный исторический музей, ЦУМ, ГУМ и кафе, расположенные в центре города.
Источник:
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Удивлялся, что его посадили и это было выписано авансом. Т.е. вся страна это знала, а он не догадался. Ой Алёша, такой Алёша.
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