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Дизайнер перенес имперских штурмовиков на улицы протестного Петербурга

Дизайнер перенес имперских штурмовиков на улицы протестного Петербурга (3 фото)

Автор:
30 января 2021 23:18
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: видео   дизайнер   звездные войны   монтаж   протесты   санкт-петербург   штурмовики   
1338
3

Питер готовится к протестам. На Невском проспекте, говорят, полицейских больше, чем прохожих. Этим зрелищем, видимо, и вдохновился создатель эффектного ролика.

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Метки: видео   дизайнер   звездные войны   монтаж   протесты   санкт-петербург   штурмовики   
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15  комментариев
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368
Александр 3 часа назад
Империи - имперские атрибуты.
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−4
Князь Курбский 3 минуты назад
Россиянин, помни Если тебе нет 14 то ты можешь делать все что захочешь Но не надо на митинге Сожги своего одноклассника если его папа служит в росгвардии или порежьте харю дочке полицая Нет 14, ничего не будет
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899
Павел Астахов Полчаса назад
Сразу надо было это сделать. А то относитесь к стаду, как у нормальным. В Нидерландах на митингующих водометы, газ и конная полиция. И что? Мы слышали хоть что-нибудь об этом митинге?! Где наши правозащитники?!
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−4
Князь Курбский 48 минут назад
Советы и лайфхаки для протестующих Как снарядиться на МИРНЫЙ ПРОТЕСТ поскольку на мирный про оружие, напалмы, взрывчатку и прочие средства партизанских действий в городе мы поговорим позже 1. Обувь. Обязательно иметь защитные ботинки. Если нет средств на катерпиллеры купите обычные рабочие ботинки с защитой носка. Те самые на которые можно ронять ящики, тяжёлые заготовки и даже ломом епнуть(при высокой степени защиты). И выглядят они не пафосно. На толстый носок. С тальком. До этого использовать мазь/спрей Теймурова по инструкции (30-60 р в аптеке) Не плохо на футбольные гольфы и с защитными элементами. Полицаи очень любят и умеют пинать берцами по голени. Больно. Но обычно стараются не ломать. Скольщящий удар по надкостнице рантом тоже умеют. Очень эффективно. И очень больно. ТТП не считаются. И вы научитесь. Но и просто если на ногу наступят приятного мало. А в толпе это обычное дело. Зимой ледоходы (это шипы на ремешках, крепятся сверху, берите тупые, они и лёд цепляют и на асфальте не скользят) 2. Одежда. Никаких шарфов, ремней и сумок через плечо, завязок на шее. Ибо возможно давка. Никаких свисающий и торчащих элементов, которыми можно зацепиться. Одежда должна быть компактной, обтекающей. Если есть возможность то спортивные магазины, в том числе специального снаряжения вам в помощь. Бронежилет нам пока ее нужен, а вот раковинка на яйца не лишняя. Обязательно наличие карманов спереди. Не важно их количество, достаточно 4. Важно как они расположены. Представьте при примерке что вам надо вынуть что то в метро в час пик в давке. Получилось? Вот. 3. Шлем! Самая важная часть снаряжения. Более 90% случаев гибели на митингах и во время гражданских беспорядков это поражения мозгового черепа. Шлем повышает вашу безопасность в десятки и даже сотни раз. Не надо покупать жабью голову или мотоинтегралку))) вполне достаточно рабочего шлема или классический 3/4. Обязательно защитное стекло. И никакой гестаповец вам нос дубинкой не сломает. Покупать лучше не спортивных или мотоциклетных магазинах, а там где продается раьочая одежда и снаряжение для рабочих. Обязательно купить запасное забрало. Обязательно подбородочный ремень. Обязательно страховочная лента на воротник или погон, она короткая, захлестнуться вокруг шеи не может. Позволяет легко сбросить шлем имея свободные руки. Лайфхак - пара склеенных между собой клубных разовых браслетов. Если что просто оторвется. Стекло неплохо защищает от газа в виде струи. Это ведь на самом деле не газ а спрей. Аэрозоль, струя, пена, гель. Плохо от аэрозолей. Поэтому обязательно иметь плавательные очки. Подбираем тщательно, удобно. Не забываем насиликонить окуляры. Прекрасно защищает глаза от любого полицейского лакриматора. На шлеме удобно разместить камеру для съёмки. Но она должна легко сниматься, и карта из нее быстро выниматься. Лайфхак. Ее можно молниеносно проглотить в оболочке из кусочка презерватива или напалечника, кусочка кембрика. Завязать на два узла в разные стороны.. Или в микрокорпус, если он защелкивается. Можно и так проглотить. Вроде не должна перевариться. Впрочем несложно проверить. Очки следует размещать в нагрудном кармане. Обязательно на резинке пряжку щелк, чтоб не снимать полностью шлем. При обострение ситуации переодеть на лоб под шлем. Учтите это при выборе шлема. Раз и опустили на глаза. Респиратор и защитые ямаски. Щас продолжение будет, не переживайте. Косячок куплю в магазине и продолжим)))
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−4
Князь Курбский 53 минуты назад
Ссытся, крыса
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23k
Григорий 2 часа назад
Республика была республикой только на словах. Фактически это была феодальная военная диктатура. Сенат из-за многочисленности и бестолковости (типичный сенатор - Джа-Джа Бинкс) был говорильней. Реальная власть принадлежала совету джедаев, которые назначали сами себя. Из 12 членов совета 5 избирались пожизненно, еще 4 на долгий срок, до добровольной отставки. Итого 9, достаточно, чтобы принять любое решение.
- За ТЫСЯЧИ ЛЕТ джедаи не сумели внедрить в республике федеративное законодательство и выровнять уровень экономического развития. На Корусанте километровые небоскребы, а Татуин как был 4000 лет назад нищей дырой, так и остался.
- Энакин Скайуокер был рабом. И остался бы им, если бы не счастливый случай. Джедаи не делали ничего для искоренения рабства.
- Крупный бизнес (Торговую Федерацию) ростом налогов и коррупцией довели до такого состояния, что он решился войну против собственного правительства.
- Контрразведки не было вообще. Для республиканских властей все оказалось сюрпризом: армия клонов, ситх-кукловод, приказ 66.
- Бюджетный контроль был поставлен из рук вон плохо. Армию клонов невозможно создать без крупных ассигнований из федерального бюджета. Правительство даже не знало, что бешеные триллиарды уходят неизвестно куда.
- Была ли у джедаев социальная база? Когда Палпатин устроил переворот, у власти не оказалось ни одного верного полка. А население отреагировало равнодушно.
- Империя в Star Wars заключила с населением пакт: вы не лезете в политику, а мы вас не трогаем и обеспечиваем экономический рост. В новейшей истории такие режимы проявили себя как самые эффективные.
- В чем заключалась политическая программа повстанцев? Она состояла из одного-единственного пункта: свергнуть императора и самим взять власть. Примкнувшие к повстанцам планеты рассчитывали на ключевые должности в правительстве новой республики, а джедаи мечтали о возвращении в истеблишмент
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62k
Максим Григорий Час назад
абсолютно верно.. Если почитать весь цикл про джедаев и ситхов начиная с самого начал постепенно преисполняешся брезгливости к джедаям.. по сути мелкая диктатура. КТо обеспечивал повстанцев, кто их спонсировал. ДА сенаторы отодвинутые от кормушки. Из которой они сыто жрали во времена республики.. Тем более император хотел упразднить этот сенат, который он считал сборищем пустых балабол (благо сам долгое время был канцлером и знал кухню изнутри).. КОгда шла осада торговой федерацией Набу (притом абсолютно законно, банальные санкции и блокада, в дог брать умеем, а отдавать шиш) Сенат тупо болтал месяц за месяцем. А что сделали Джедаи? банально напали. А потом война клоническая, большая часть Джедаев клонов не считала за людей миллион туда, миллион сюда. пушечное мясо аля дройды.. Да и федерацию поддерживали десятки планет.
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23k
Григорий Максим 45 минут назад
Послушал Навального в суде - клоун. По фактам ничего, а только о том, что "все права нарушены, это цирк, нас (это он посчитал я=народ) не задавить". Джа-Джа Бздынь в чистом виде.
Удивлялся, что его посадили и это было выписано авансом. Т.е. вся страна это знала, а он не догадался. Ой Алёша, такой Алёша.
Ссылка youtu.be
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57
Квантовый_Слесарь_82 2 часа назад
Привет Питеру)
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62k
Максим 3 часа назад
Какой нахер дизайнер.. Автор аутист нашел фотки из видео с места событий?
https://t.me/vgtimes/26710https://t.me/vgtimes/26710
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12k
Павел 3 часа назад
Теперь каждый м,у.д,а.к дизайнер?
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6k
Перст Указующий Павел 2 часа назад
давно уже
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587
atomroger 3 часа назад
Дави, Кравчук! Дави их гусеницами! ©
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3k
Свирепый Бамбр atomroger 2 часа назад
Хааа, как раз только позавчера пересматривал )))
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−11
Александр 4 часа назад
Кому как не Вам, инопидорам переживать за всё это. "Работайте братья", работайте.
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