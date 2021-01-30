Дизайнер перенес имперских штурмовиков на улицы протестного Петербурга

Дизайнер из Санкт-Петербурга Владислав Иванов насмотревшись на это зрелище, решил сделать город еще более пугающим для протестующих и перенес туда элитных имперских штурмовиков с техникой, на которой можно заметить надписи "ОМОН". Персонажи "Звездных войн" на улицах Северной столицы смотрятся очень реалистично - вот что значит рука мастера.

"В преддверии повторения массовых протестов, Император приказал ввести в город гарнизон элитных войск...люди в масках, без опознавательных знаков были замечены на центральных улицах Петербурга", - говорится в описании к ролику.