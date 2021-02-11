Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель

В гимназии № 42 в Санкт-Петербурге произошел громкий скандал с учителем ОБЖ, который приставал к одной из учениц.





Восьмиклассница не единожды жаловалась на домогательства директрисе гимназии, но та не верила, что приличный Юрий Михайлович способен на такое, и более того пригрозила матери школьницы, что если та напишет заявление в полицию, то ее лишат родительских прав. В общем, она всеми силами пыталась замять неприятный для нее и ее гимназии инцидент.





Тогда, чтобы доказать вину учителя, девочка решила пойти на крайние меры. Когда педагог в очередной раз заставил ее остаться в кабинете на перемене, она записала на видео его далеко не двусмысленное поведение.



