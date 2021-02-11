Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель

Восьмиклассница неоднократно жаловалась на приставания директрисе гимназии. Но та отмахивалась и говорила, что девочка все выдумывает. Теперь же уголовка грозит не только педофилу-педагогу, но и директрисе.
В гимназии № 42 в Санкт-Петербурге произошел громкий скандал с учителем ОБЖ, который приставал к одной из учениц.
Восьмиклассница не единожды жаловалась на домогательства директрисе гимназии, но та не верила, что приличный Юрий Михайлович способен на такое, и более того пригрозила матери школьницы, что если та напишет заявление в полицию, то ее лишат родительских прав. В общем, она всеми силами пыталась замять неприятный для нее и ее гимназии инцидент.
Тогда, чтобы доказать вину учителя, девочка решила пойти на крайние меры. Когда педагог в очередной раз заставил ее остаться в кабинете на перемене, она записала на видео его далеко не двусмысленное поведение.
Но даже после этого ролика у учителя остались защитники, которые вспомнили, что скрытая съемка в России запрещена, и что девочка сама виновата.
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Так или иначе, но учителя ОБЖ уже уволили. Сейчас полицейские изучают видео и допрашивают всех свидетелей и пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела не только на учителя, но и на директора школы, которая пыталась скрыть проблемы в гимназии.
Когда-то все жили в пещерах и спали со своими родственниками. И что дальше?— Дикий Петербург (@Wild_SPb) February 11, 2021
Преподавал ОБЖ... ППЦ.— 👾 (@sergeyreva) February 11, 2021
А как его проверишь, при приёме на работу?
Наверное бес его запутал?
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Как так то?
В данном случае доказательства 100% виновности.
На зону его нах!
(П.С. На зону урода, там ему будет что поласкать)