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Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель

Школьница из Петербурга записала видео, чтобы доказать взрослым, что ее домогается учитель (5 фото)

Автор:
11 февраля 2021 15:43
Сообщество : Криминал
Метки: видео   домогательства   полиция   санкт-петербург   учитель   школьница   
3882
5

Восьмиклассница неоднократно жаловалась на приставания директрисе гимназии. Но та отмахивалась и говорила, что девочка все выдумывает. Теперь же уголовка грозит не только педофилу-педагогу, но и директрисе.

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Метки: видео   домогательства   полиция   санкт-петербург   учитель   школьница   
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26k
Добрый Час назад
Что то она и не очень то и сопротивляется... Поколение Шурыгиных подростает...
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856
ВазгенСемёнович 2 минуты назад
Она бы ему еще ми*ет сделала, для убедительности. С одной стороны разоблачила, с другой стороны может сама это спровоцировала. Оба хороши.
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8k
Васильевна 3 минуты назад
Если девочка жаловалась, значит уже сопротивлялась.
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3k
aleksei 8 минут назад
Вот странная штука, когда на учителей наговаривают обиженные школьницы, которые двойку получили, система срабатывает сразу, несмотря на то, что и доказательств нет. А когда есть доказательства, начинают тянуть кота за все подробности
Как так то?
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5k
ДеониS 10 минут назад
3,14ец ему
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1k
Павел 11 минут назад
А вы уверены что его посадят? Учитывая общую внутреннюю ситуацию в стране, его не только не посадят, но и сделают учителем года, директрису тоже наградят, что такую хорошую школу содержит, а мать девочки засудят по всем статьям, за клевету и т.д.
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4k
Konstantin Klipikov 15 минут назад
Курица не птица, военрук не педагог. В наши времена, когда это ещё называлось НВП, и то нормальные люди там встречались лишь изредка. Наш майора запаса, например, чтобы все научились быстро надевать противогазы, распылял в классе "черемуху". "Обэжэшник" - это же почти диагноз.
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−160
не надо мне отвечать 17 минут назад
Прикольно
Чел еще отвечает на телефон ....То есть на свободе ! У нас бы он сам уже в тюрьму бежал спасаясь от родителей ...Да и так бы его сразу арестовали С таким то видео .
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2k
leto2016 не надо мне отвечать 8 минут назад
Вы ему позвонили что ли?
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891
patrik1313 Полчаса назад
ОБЖ? А где был трудовик?
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3k
petrozza 37 минут назад
Основы Безопасности Жопы на зоне ему теперь точно пригодятся))
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2k
Владимир 38 минут назад
в тихом омуте-черти водятся
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63k
Максим 40 минут назад
Как я вижу оправдывает это чмо генетический мусор, который сегодня принято помечать красными крестиками)
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−15
EE 44 минуты назад
На днях просмотрел несколько фильмов из серии Судная ночь, прямо становлюсь поклонником идеи после просмотра таких новостей. Как там было.. убей и очистись...
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12k
Toxictofa 51 минуту назад
Вот о чем я и говорил. Если кого-то обвиняют в педофилии, то пусть предоставят конкретные доказательства.
В данном случае доказательства 100% виновности.
На зону его нах!
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10k
Евгений 52 минуты назад
Дикарь еб*чий - не может свои инстинкты в узде держать - хай в тюрьме научится. И директриса тоже пусть посидит, подумает. Диспетчер, принимавшая звонок от ребёнка с сямозера - тоже думала что ребёнок сочиняет.
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25k
Aqueronte 53 минуты назад
Уссатый себя бессмертным возомнил? За такое можно от отца по сопатке получить а потом ещё и на зоне парашу 5 лет убирать.
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63k
Максим Aqueronte 39 минут назад
Как я понял расчет был на то, что мать одиночка.. видишь.. угрозы лишат прав и все такое.
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25k
Aqueronte Максим Полчаса назад
В любом случае это уголовка и весьма тяжёлая со всех сторон. А если бы он все же совратил и сперма на теле или одежде пошли бы в дело то статья очень тяжёлая и неважно, одиночка или нет
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649
zu4ara 55 минут назад
маленькая ведьма могла легко подстаавить препода.... хз...
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2k
Нескучный сад zu4ara 42 минуты назад
Как это можно легко подставить? Не понял... Я вот не имею склонности лапать детей и ещё знаю что это ОДНОЗНАЧНО незаконно. Как меня можно подставить? А царапать морды мужикам... Не многовато ли ожидаете от 14 летнего ребёнка?
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221
andrey zu4ara 41 минуту назад
На малолеток дрочишь ?
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221
andrey 59 минут назад
Я так понимаю что девочка без отца ? Уж я бы культяпки этому учителю повырывал бы !
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11k
butata Час назад
Расстрелять
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31k
Опаньки Час назад
Может он ее обучает защищаться от педофилов? Этож ОБЖ

(П.С. На зону урода, там ему будет что поласкать)
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2k
александр Час назад
директриса это кто?
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602
Лучший Друг александр 49 минут назад
директриса это крыса, которая бегает по углам и делит угол пополам
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