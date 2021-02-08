В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем

Несмотря на побои, стойкий пешеход все же заставил водителя "Мерседеса" вернуться обратно на дорогу. Каких травм ему это стоило - не сообщается. Пострадавший мужчина дождался полиции, а затем самостоятельно покинул место потасовки. Сообщается, что водителя "Мерседеса" уже ищут правоохранители.





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