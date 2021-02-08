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В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем

В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем (4 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 17:56
Сообщество : Автомир
Метки: видео   водитель   пешеход   потасовка   санкт-петербург   тротуар   
1095
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Культурного диалога между автолюбителем и прохожим не получилось. И первый теперь ответит не только за нарушение ПДД, но и за избиение человека.

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Метки: видео   водитель   пешеход   потасовка   санкт-петербург   тротуар   
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19  комментариев
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3k
onebibis 41 минуту назад
Сильная гражданская позиция у пешехода! Вызывает настоящее уважение.
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1k
MC Минуту назад
Снова мусульманин? Снова последователи религии любви и добра! Гнать их всех нах...й в свои аулы!
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8k
Михалыч 10 минут назад
Обезьяну - на нары, мерина - как компенсацию пешеходу.
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10k
Великий Кормчий 18 минут назад
А где расчлененка? Где нормальные новости из Питера?
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10k
alexis Великий Кормчий 13 минут назад
Он приезжий.
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7k
Караганда 22 минуты назад
не удивлюсь если опять аслан-рустам -ибрагим и.т.д.питер и москва это уж давно не русские города.
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49k
smakido Полчаса назад
"Безумству храбрых поем мы песню!"
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35k
parallax Полчаса назад
Если у потерпевшего хватит сообразительности, то ему следует идти к психиатру и кроме физической, зафиксировать и психическую травму. А под это, можно водятла доить исками до конца его дней.
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26k
Fat Lynx Полчаса назад
"водителя "Мерседеса" уже ищут правоохранители" - надеюсь найдут и по суду отдерут.
Ждем видео из обезьянника с извинениями
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15k
Dr.CrAzY Полчаса назад
один мудак в мерседесе и куча мудаков идущих мимо...
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554
Атомный Крот 40 минут назад
Так была уже в Питере похожая история несколько лет тому назад. Там просто не пойми кто из машины вылезли и битами прохожего отходили. Тот скончался, а машину и участников, вроде, так и не нашли.
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26k
Fat Lynx Атомный Крот Полчаса назад
Что-то припоминаю... там еще тачка в угоне была.
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554
Атомный Крот Fat Lynx 21 минуту назад
Возможно. Наверное, поэтому и концов не нашли.
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10k
Тролль 41 минуту назад
Да там каУказец обезьяноподобный, требующий к себе уважения) Мерседес битый купил, а никто не уважает.
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8k
Валерий 44 минуты назад
Посадить этого петуха на зону, чтобы его там "приголубили".
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200
arcush 44 минуты назад
Терпел питер и будет терпеть...
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420
sedoisever arcush Полчаса назад
Новость-то именно про то, что не потерпел мужик. Логика, ау...
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200
arcush sedoisever 13 минут назад
Он один на весь питер... Мало их... Вот и логика! Нельзя терпеть! Аууу...
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420
sedoisever arcush Минуту назад
Не-а. Не вяжется. )
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