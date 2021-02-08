В Петербурге пешеход запретил "Мерседесу" проезжать по тротуару и был избит водителем

Культурного диалога между автолюбителем и прохожим не получилось. И первый теперь ответит не только за нарушение ПДД, но и за избиение человека.
В Санкт-Петербурге водитель "Мерседеса", заехавший на тротуар, избил прохожего, который сделал ему замечание.
Инцидент произошел днем 7 февраля на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна. Судя по кадрам с камеры наружного наблюдения, водитель битой иномарки проигнорировал ПДД и нагло заехал на тротуар, чтобы, видимо, срезать путь. Однако этого сделать ему не позволил случайный прохожий. Он жестом остановил машину и сообщил водителю, что пешеходная зона - не место для маневров автомобилей. Однако культурного диалога не получилось - водитель ошибку не признал, выпрыгнул из салона своей машины и принялся избивать пешехода.
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Несмотря на побои, стойкий пешеход все же заставил водителя "Мерседеса" вернуться обратно на дорогу. Каких травм ему это стоило - не сообщается. Пострадавший мужчина дождался полиции, а затем самостоятельно покинул место потасовки. Сообщается, что водителя "Мерседеса" уже ищут правоохранители.
Ну, и к хорошим новостям из Санкт-Петербурга:
В Питере водитель снегоуборщика откликнулся на беду и потушил горящую тачку посреди улицы. Герои не носят плащей pic.twitter.com/FxdSxAiFER— Новости. Как есть (@nourlnews) February 8, 2021
Остальные граждане спокойно проходят мимо.. их не давят, а они и довольны.. Это только на митингах у них коллективизм появляется - попрыгать, поорать что путин вор..— Сергей Козулин (@serg_ksb) February 8, 2021
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