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Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки

Прохожие в Петербурге поколотили мигрантов, которые пытались отобрать телефон у девушки (3 фото + 1 видео)

Автор:
16 марта 2021 15:21
Сообщество : Криминал
Метки: Телефон   видео   кража   потасовка   прохожие   санкт-петербург   
2572
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Неудавшиеся воришки все же убежали, но не далеко, ведь на месте происшествия они оставили свой автомобиль.

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Метки: Телефон   видео   кража   потасовка   прохожие   санкт-петербург   
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38  комментариев
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5k
Летучий Мыш Час назад
Она прям идеальный свидетель
когда дима преследует и колотит хз за что (может из личной неприязни) каких то чуваков, снмает подробно. Как только чел схватил монтировку, чтоб Диму по голове отоварить- камеру выключила
Щас еще ее Диме статей понавесят
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1k
Bhaal 7 минут назад
Просыпаемся мужики, просыпаемся. Давно пора сделать так чтобы у них тут земля горела под ногами. Оккупанты гребаные.
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3k
Ваник 8 минут назад
Странное видео , не верю в заголовок поста , нах..на этим какой-то телефон , не бедные видно , откуда она случайного прохожего знает и почему так за него переживает, типа второго пусть пи...дят а ты Димочка не лезь
сдаётся мне там всё по другому было и телефон не причём, менты разберутся.
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13k
Пумба 8 минут назад
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12k
* 11 минут назад
Нифига не понятно...
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9k
Енот Полиграфович 17 минут назад
-кричать надо "наших бьют!" тогда сбегутся )))
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3k
Димыч 19 минут назад
Подробностей истории я не знаю, поэтому судить голословно не буду. Но. Живя рядом с метро Щелковская я таджиков , водителей Яндекс-такси , лопатой гонял. Ибо они наехали на меня. Мол, здэсь нащ парковк.
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7k
Natrogrii 22 минуты назад
Не мигрантов, а чурок
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−12
MC 23 минуты назад
Такие вот мусульмане...
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53
PLATON Полчаса назад
я надеюсь что это станет мейнстримом ,ибо до коле !?
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2k
Михаил Полчаса назад
Замечу сразу, что среди любой нации есть хорошие и плохие люди. Но что то мне подсказывает, что в будущем у нас с данными товарищами, дела будут обстоять как в Америке с неграми. Извиняюсь-афроамериканцами, загорелыми парнями.
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−1
Павел Сотников Полчаса назад
В Питере по моему ситуация с чурками хуже чем в Москве. В Москве они стаей по углам сидят, в Питере эти обезьяны в ТЦ выстраиваются в линию на весь проход и идут толкая прохожих, очень нагло и по своему, по обезьяньи себя ведут. Очень печальное зрелище
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53
PLATON Полчаса назад
НУНАКОНЕЦ ТООО,АТО ВСЁ ЭТИМ ДЕТЯМ ГОР СРУК СХОДИТ !
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3k
Свирепый Бамбр Полчаса назад
Воришки из косоглАзии
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−74
ваня каретный 38 минут назад
не хорошо поступили с гостями путена
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53
PLATON ваня каретный Полчаса назад
не с гостями ,а с титульной нацией !
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4k
Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
Дима-красава!!!
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9k
Kharun Akhbajeff 42 минуты назад
Вах, озорники! Теперь придётся извиняться перед Кадыровым!
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5k
Игорь 43 минуты назад
а чего не расчленили?
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211
Чувак 56 минут назад
Загорелый парнишка тоже пытался что-то украсть, как мне помнится
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53
PLATON Чувак Полчаса назад
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1k
Bhaal Чувак 5 минут назад
Зубы на бордюр)))
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211
Чувак 58 минут назад
А как они могли убежать на сломанных ногах?
Это надо делать в первую очередь.
Сначала ноги, а потом пальцы на руках, если у нас ворью перестали кисти рук отрубать
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5k
Leo Sun 59 минут назад
Депортировать и навсегда запретить въезд в страну.
Вообще офигели.
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