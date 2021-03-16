В Сети распространяется видео, в котором прохожие пытаются задержать гостей Культурной столицы, после того, как женщина сообщила им, что у нее пытались отобрать телефон.





Сначала на помощь пришел один из очевидцев, который попытался скрутить одного из преступников. В кадре также присутствует некий Дима с травматом, которого пострадавшая почему-то просит не ввязываться драку. Но несмотря на опасения девушки, Дима все-таки отхватил чем-то тяжелым по голове. Пока оба мужчины были заняты одним из воришек, второй выходец из Средней Азии достал из багажника белой KIA что-то похожее на лопатку. Однако в момент нападения девушка, видимо, отключила камеру, включив запись спустя некоторое время, когда на подмогу из подъехавшей машины выбежали еще двое мужчин.