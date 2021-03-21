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Внимательным нужно быть не только в телефонном разговоре якобы со службой безопасности банка. Аферисты по-прежнему промышляют и рядом с банкоматами.
19 марта в одном из одном из торговых комплексов Московского района Санкт-Петербурга обчистили 62-летнего мужчину, который попытался снять деньги в банкомате. Случившееся зафиксировала камера наблюдения.
Судя по записи, за мужчиной, снимавшим наличность, наблюдали двое парней. Дождавшись удобного момента, один из них, стоя у соседнего терминала, обратил внимание на рассыпанную на полу мелочь. Мужчина, снимавший наличность, видимо, подумал, что это его деньги выпали из кармана и стал подбирать монеты. Ему помогла женщина. В этот момент один из преступников выхватил показавшиеся в банкомате купюры и быстро ускользнул. Мужчина, подняв мелочь, даже не заподозрил неладного и еще некоторое время ожидал появления банкнот. Но потом, поняв, что лишился крупной суммы (150 тысяч рублей), написал заявление в полицию. По факту случившегося в в торговом комплексе на улице Типанова 27/39 возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сотрудниками полиции предпринимаются меры к розыску и задержанию злоумышленников.
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