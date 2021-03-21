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Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли мужчину мелочью и обокрали

Нагнулся поднять копейки, а потерял 150 000: мошенники отвлекли мужчину мелочью и обокрали (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 марта 2021 07:15
Сообщество : Жить в России
Метки: ТЦ Космос   афера   банк   видео   мошенники   обокрали   санкт-петербург   
1732
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Внимательным нужно быть не только в телефонном разговоре якобы со службой безопасности банка. Аферисты по-прежнему промышляют и рядом с банкоматами.

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Метки: ТЦ Космос   афера   банк   видео   мошенники   обокрали   санкт-петербург   
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45
levikus 2 часа назад
вот всегда думаю, когда пишут про мошенников, кинувших пенсионеров. и откуда у них такие сбережения. все прикидываются пенсии у них не хватает, только на услуги ЖКХ и нужные лекарства.
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4k
Адил levikus 2 часа назад
Может это его сбережения или сын выслал или он продолжает работать. Многие люди могут до 70 лет работать умственно, опыта море, знания позволяют
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10k
net 41 минуту назад
Как можно отвлечься от банкомата из которого уже лезут деньги?
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724
Сергей Дусаков 56 минут назад
Нищеброды, ограбили небогатого человека. Это годовая зарплата уборщицы.
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1k
smokes Час назад
Да просто они его наличность от мошенников спасли, он деньги снял чтобы потом раскидать их мелкими платежами, по разным счетам.. ему же вот только звонили..
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16k
Юрий Час назад
Как можно было снять 150 тыщ сразу? В банкоматах было ограничение в 50 000 рублей разово. 150 000 сразу только через кассу.... Или изменили?
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673k
Result Автор поста Юрий Час назад
Есть карты, с которых можно и больше 50 тысяч снимать.
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4k
Tatyana Юрий 16 минут назад
Вы сами можете определить лимит снятия. Просто сверх определённой суммы банк возьмёт процент за снятие наличными.
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27k
a.fey 2 часа назад
Вот вы тут яблофон ругаете. А он и маске лица распознает. Это я не яблофон хвалю. Это я к тому, что существует алгоритм распознавания лиц в масках.
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362
Игорь Иванов 2 часа назад
Мораль - за мелочью и мылом не нагибайся
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