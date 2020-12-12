37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде

«Дело не в браке. Речь идёт о людях и отношениях, а также о желании оставаться вместе», — как-то сказала Голди People, тогда как Курт добавил, что для таких людей, как они, «свидетельство о браке не создаст ничего, чего у нас бы не было».



Но фотоснимки говорят куда громче любых слов, и, судя по тому, что мы видим на фотографиях с Голди и Куртом прямо внизу, эти двое здорово проводят время вместе, веселясь на полную катушку.