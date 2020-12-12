37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде

Актёры Курт Рассел и Голди Хоун вместе уже 37 лет, и люди говорят, что они лучшая пара в Голливуде.
На первый взгляд, Голливуд не похож на дом для большого числа долговечных пар. Согласно данным переписи населения США 2017 года, средний уровень разводов знаменитостей из списка А составляет 52%, что в два раза выше, чем среди населения в целом.
Но одна любимая фанатами звёздная пара идёт вопреки всему и доказывает, что любовь может длиться вечно — с самого дня их знакомства. Актёры Голди Хоун и Курт Рассел вместе уже 37 лет, и их связь по-прежнему сильна. Интересно, что эти два неразлучных человека никогда официально не связывали себя узами брака.
Но одна любимая фанатами звёздная пара идёт вопреки всему и доказывает, что любовь может длиться вечно — с самого дня их знакомства. Актёры Голди Хоун и Курт Рассел вместе уже 37 лет, и их связь по-прежнему сильна. Интересно, что эти два неразлучных человека никогда официально не связывали себя узами брака.
Голливудские актёры Голди Хоун и Курт Рассел вместе начиная с 1983 года, и их взаимоотношения всё ещё сильны
«Дело не в браке. Речь идёт о людях и отношениях, а также о желании оставаться вместе», — как-то сказала Голди People, тогда как Курт добавил, что для таких людей, как они, «свидетельство о браке не создаст ничего, чего у нас бы не было».
Но фотоснимки говорят куда громче любых слов, и, судя по тому, что мы видим на фотографиях с Голди и Куртом прямо внизу, эти двое здорово проводят время вместе, веселясь на полную катушку.
Но фотоснимки говорят куда громче любых слов, и, судя по тому, что мы видим на фотографиях с Голди и Куртом прямо внизу, эти двое здорово проводят время вместе, веселясь на полную катушку.
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74-летняя Голди Хоун и 69-летний Курт Рассел увековечили свои отношения в романтической комедии 1987 года «За бортом», но их история любви за кадром не менее увлекательна. Пара начала встречаться ещё со времён съёмок в фильме «Дополнительная смена» (1983) и с тех пор не расставалась.
Несмотря на то, что звёзды не состоят в браке, они дорожат своей сплочённой семьёй, членом которой также является их общий сын Уайатт (34 года), а также дети от предыдущих браков: сын Рассела Бостон и дети Хоун — актёры Кейт Хадсон (41 год) и Оливер Хадсон (44 года), которые называют Рассела «Па».
Интересно то, что эти двое никогда не были женаты и никогда не чувствовали в этом необходимости.
Интересно то, что эти двое никогда не были женаты и никогда не чувствовали в этом необходимости.
Ранее пара говорила прессе, что хорошая семья — это ответ на их счастье.
«Я смотрю на наших детей и внуков, и нет ничего в мире, что могло бы заставить меня гордиться так, как это делают все они.»
Они также известны тем, что веселятся и дурачатся. Но когда дело доходит до вопросов, касающихся здоровья, Голди и Рассел становятся куда более серьёзными.
«Я смотрю на наших детей и внуков, и нет ничего в мире, что могло бы заставить меня гордиться так, как это делают все они.»
Они также известны тем, что веселятся и дурачатся. Но когда дело доходит до вопросов, касающихся здоровья, Голди и Рассел становятся куда более серьёзными.
«Я совершенно уверен в том, что, если бы не Голди, я, наверное, весил бы к настоящему времени 300 фунтов (136 кг)», — сказал Рассел Parade.
Пара считает, что у них всё хорошо и свидетельство о браке им явно бы ничего нового не добавило.
Пара считает, что у них всё хорошо и свидетельство о браке им явно бы ничего нового не добавило.
Оказывается, Голди — настоящая фанатка фитнеса, она ежедневно сидит на здоровой диете с коктейлем из зелёного сока и следит за тем, чтобы её разум оставался в спокойном состоянии с помощью медитации. При этом актриса уверена, что есть гораздо больше, чем «просто наша жизнь, о которой мы должны заботиться». Именно поэтому Фонд Голди Хоун и его программа MindUP, которую она основала в 2003 году, направлена на помощь детям в управлении стрессом и эмоциями.
У Голди и Курта есть дети от предыдущих браков, однако они отмечают, что «все мы пробовали вступать в брак, и порой брак не работает».
Что касается приближающегося Рождества, Голди и Курт надеются провести его вместе на своём ранчо в Колорадо, где они готовят, катаются на лыжах и читают «Ночь перед Рождеством».
«Мы полностью перебарщиваем. Я имею в виду, что в этом весь смысл», — сказал Курт.
«Мы полностью перебарщиваем. Я имею в виду, что в этом весь смысл», — сказал Курт.
«Когда люди смотрят что-то, что делает их счастливыми, это приоткрывает их сердце и даёт им возможность приобрести надежду и прямо сейчас почувствовать себя немного более оптимистично», — заявила Голди.
Голди рассказывает, что невзирая на все эти долгие годы вместе, Курт всё ещё заставляет её чувствовать себя красивой.
Танцевальня пауза с 75-летней Голди Хоун
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