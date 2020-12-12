FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4441 пост • 628 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде

37 лет вместе: самая крепкая пара в Голливуде (15 фото)

Автор:
12 декабря 2020 09:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   муж и жена   позитив   фото   шоу бизнес   
2789
15
Актёры Курт Рассел и Голди Хоун вместе уже 37 лет, и люди говорят, что они лучшая пара в Голливуде.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: актеры   голливуд   звезды   знаменитости   муж и жена   позитив   фото   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Андрей А 2 часа назад
Это, конечно, не Голливуд. 64 года вместе
Это, конечно, не Голливуд. 64 года вместе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
4ijik 13 минут назад
Очень позитивная пара. Всегда с удовольствием смотрю их в кино. Как вместе, так и по отдельности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
248
palkatootaja 15 минут назад
Конечно круто это всё, но я бы на его месте молодую нашёл с такими деньгами -)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
880
Роман Машков 37 минут назад
позитивный хороший тэг - огромный респект автору
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Dobry vojak Svejk 47 минут назад
Хорошо, когда хорошо. Молодцы. Больше и сказать нечего )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
zurapod Час назад
ну хорошо. счастья им.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Хью́берт 2 часа назад
Судя по фоткам, они прост о любят вместе бухать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Предновогодняя распродажа ПО: Windows 10 в подарок и розыгрыш призов Дрю Бэрримор: обреченная стать звездой Дрю Бэрримор: обреченная стать звездой Все звезды меняют пол с FaceApp! Все звезды меняют пол с FaceApp! Киану Ривз сменил прическу Киану Ривз сменил прическу Звезды золотого века Голливуда и их дети Звезды золотого века Голливуда и их дети На что тратит деньги Том Хэнкс? На что тратит деньги Том Хэнкс?
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1172600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером
13
302
"Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Почему вода в океане соленая: причины и теории
1
13
Почему вода в океане соленая: причины и теории
20 уютных снежных картин, которые дарят тепло
0
6
20 уютных снежных картин, которые дарят тепло
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Гонщик Мазепин извинился за провокационное видео с девушкой (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#интересно#история#факты#дтп#люди#автомобили#позитив#домашние животные#знаменитости
#фото#животные#интересное#авария#картинки#природа#актеры#разное#еда#комментарии
#прикол#россия#подборка#авто авария#китай#собака#в мире#авария дня#забавно#космос

На что жалуетесь?

Вернуться