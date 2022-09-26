20 актеров и актрис, получивших «Оскар» за роли злодеев

С общечеловеческой точки зрения, злодеи по определению недостойны никаких наград, но вот с точки зрения Голливуда и премии «Оскар» — очень даже. Что же нужно актёру или актрисе, чтобы получить статуэтку за роль явно отрицательного персонажа?

Как показывает практика, прямолинейное зло, стремящееся уничтожить всю Вселенную, не получит даже номинацию — зло должно быть интересным, интригующим и даже в чём-то вдохновляющим. Зло должно удачно сочетаться с хорошим сюжетом и попасть в руки к режиссёру, который понимает, как подать зло так, чтобы зрители не просто зеленели от ненависти, но и покрывались мурашками от одного его присутствия на экране.



Но самое главное — зло должно быть воплощено в теле по-настоящему гениального исполнителя.

Перед вами 20 актёров и актрис, которые получили «Оскар» за роль истинных злодеев. Это не все случаи в истории кино, но, вероятно, самые яркие и запоминающиеся.

Дензел Вашингтон в фильме «Тренировочный день» (2001)