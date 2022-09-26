20 актеров и актрис, получивших «Оскар» за роли злодеев

Подборка актёров и актрис, которые получили «Оскар» за яркие и запоминающиеся роли злодеев и злодеек.
С общечеловеческой точки зрения, злодеи по определению недостойны никаких наград, но вот с точки зрения Голливуда и премии «Оскар» — очень даже. Что же нужно актёру или актрисе, чтобы получить статуэтку за роль явно отрицательного персонажа?
Как показывает практика, прямолинейное зло, стремящееся уничтожить всю Вселенную, не получит даже номинацию — зло должно быть интересным, интригующим и даже в чём-то вдохновляющим. Зло должно удачно сочетаться с хорошим сюжетом и попасть в руки к режиссёру, который понимает, как подать зло так, чтобы зрители не просто зеленели от ненависти, но и покрывались мурашками от одного его присутствия на экране.
Но самое главное — зло должно быть воплощено в теле по-настоящему гениального исполнителя.
Перед вами 20 актёров и актрис, которые получили «Оскар» за роль истинных злодеев. Это не все случаи в истории кино, но, вероятно, самые яркие и запоминающиеся.
Дензел Вашингтон в фильме «Тренировочный день» (2001)
«Оскар» за лучшую мужскую роль.
Шарлиз Терон в фильме «Монстр» (2003)
«Оскар» за лучшую женскую роль.
Хоакин Феникс в фильме «Джокер» (2019)
«Оскар» за лучшую мужскую роль.
Ф. Мюррей Абрахам в фильме «Амадей» (1984)
«Оскар» за лучшую мужскую роль.
Луиза Флетчер в фильме «Пролетая над гнездом кукушки» (1975)
«Оскар» за лучшую женскую роль.
Стоит отметить, что в списке отсутствуют несколько ярких антигероев, например, Теренс Флетчер (Симмонс) из «Одержимости» (2013) или Карен Краудер (Суинтон) из «Майкл Клейтон» (2007).
Хавьер Бардем в фильме «Старикам тут не место» (2007)
«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Джин Хэкмен в фильме «Непрощённый» (1992)
«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Кэти Бэйтс в фильме «Мизери» (1990)
«Оскар» за лучшую женскую роль.
Дэниел Дэй-Льюис в фильме «Нефть» (2007)
«Оскар» за лучшую мужскую роль.
Кевин Клайн в фильме «Рыбка по имени Ванда» (1988)
«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Фэй Данауэй в фильме «Телесеть» (1976)
«Оскар» за лучшую женскую роль.
Кристоф Вальц в фильме «Бесславные ублюдки» (2009)
«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Майкл Дуглас в фильме «Уолл-стрит» (1987)
«Оскар» за лучшую мужскую роль.
Мо’Ник в фильме «Сокровище» (2009)
«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Энтони Хопкинс в фильме «Молчание ягнят» (1991)
«Оскар» за лучшую мужскую роль.
Джереми Айронс в фильме «Изнанка судьбы» (1990)
«Оскар» за лучшую мужскую роль.
Рут Гордон в фильме «Ребёнок Розмари» (1968)
«Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
Форест Уитакер в фильме «Последний король Шотландии» (2006)
«Оскар» за лучшую мужскую роль.
Хит Леджер в фильме «Тёмный рыцарь» (2008)
«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Кстати, Леджер является единственным актёром, получившим статуэтку Академии, из всех, кто когда-либо снимался у Кристофера Нолана. Ни один другой актёр или актриса не получали номинацию на «Оскар» за участие в фильмах режиссёра. Хотя казалось бы там полно сильных ролей!
Джо Пеши в фильме «Славные парни» (1990)
«Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.
Бонус: Марлон Брандо и Роберт Де Ниро в фильмах «Крёстный отец» (1972) и «Крёстный отец 2» (1974)
Оба актёра получили «Оскары» за лучшую мужскую роль (Брандо) и лучшую мужскую роль второго плана (Де Ниро), играя одного и того же персонажа — Вито Корлеоне.
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АНТИФИШКИ
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