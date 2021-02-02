Как изменились популярные женские персонажи в кино

Давайте посмотрим исключительно на героинь, которые имели возможность появиться в нескольких фильмах в совершенно разные временные периоды — от начала 20-го века до наших дней.
В некоторых случаях получалось даже так, что и первое, и последнее на данный момент появление героини было в исполнении одной и той же актрисы. Но такое случается редко, так как между разными версиями фильмов могло пройти чуть ли не 100 лет.
1. Сара Коннор
Фильмы: «Терминатор» (1984) и «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019).
В обоих фильмах героиню играет Линда Хэмилтон.
В обоих фильмах героиню играет Линда Хэмилтон.
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2. Лара Крофт
Фильмы: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001) и «Tomb Raider: Лара Крофт» (2018).
Актрисы: Анджелина Джоли и Алисия Викандер.
Актрисы: Анджелина Джоли и Алисия Викандер.
3. Эйприл О’Нил
Фильмы: «Черепашки-ниндзя» (1990) и «Черепашки-ниндзя» (2014).
Актрисы: Джудит Хоаг и Меган Фокс.
Актрисы: Джудит Хоаг и Меган Фокс.
4. Кэрри
Фильмы: «Керри» (1976) и «Телекинез» (2013).
Актриса: Сисси Спейсек и Хлоя Грейс Морец.
Актриса: Сисси Спейсек и Хлоя Грейс Морец.
5. Мисс Эва Эрнст (Великая Верховная Ведьма)
Фильмы: «Ведьмы» (1990) и «Ведьмы» (2020).
Актрисы: Анжелика Хьюстон и Энн Хэтэуэй.
Актрисы: Анжелика Хьюстон и Энн Хэтэуэй.
6. Женщина-кошка
Фильмы: «Бэтмен» (1966) и «Бэтмен» (2022).
Актрисы: Ли Меривезер и Зои Кравиц.
Актрисы: Ли Меривезер и Зои Кравиц.
7. Стервелла Де Виль
Фильмы: «101 далматинец» (1996) и «Круэлла» (2021).
Актрисы: Гленн Клоуз и Эмма Стоун.
Актрисы: Гленн Клоуз и Эмма Стоун.
8. Селин
Фильмы: «Другой мир» (2003) и «Другой мир: Войны крови» (2016).
В обоих фильмах героиню играет Кейт Бэкинсейл.
В обоих фильмах героиню играет Кейт Бэкинсейл.
9. Ирэн Адлер
Фильм «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Сокровища Агры» (1983) и сериал «Элементарно» (2012-2019).
Актрисы: Лариса Соловьёва и Натали Дормер.
Актрисы: Лариса Соловьёва и Натали Дормер.
10. Клеопатра
Фильм Клеопатра (1934) и сериал «Рим» (2005-2007).
Актрисы: Клодетт Кольбер и Линдсей Маршал.
Актрисы: Клодетт Кольбер и Линдсей Маршал.
11. Жанна д’Арк
Фильмы: «Жанна д’Арк» (1948) и «Жанна д’Арк» (1999).
Актрисы: Ингрид Бергман и Милла Йовович.
Актрисы: Ингрид Бергман и Милла Йовович.
12. Принцесса Диана
Фильмы: «Диана: Последние дни принцессы» (2007) и «Спенсер» (съёмки начнутся в 2021 году).
Актрисы: Женевьев О’Рейли и Кристен Стюарт.
Актрисы: Женевьев О’Рейли и Кристен Стюарт.
13. Елизавета I
Фильм «Частная жизнь Елизаветы и Эссекса» (1939) и сериал «Открытие ведьм» (2018-…).
Актрисы: Бетт Дейвис и Барбара Мартен.
Актрисы: Бетт Дейвис и Барбара Мартен.
14. Мэри Поппинс
Телепостановка американской студии CBS, эпизод «Мэри Поппинс» (1949) и фильм «Мэри Поппинс возвращается» (2018).
Актрисы: Мэри Уикс и Эмили Блант.
Актрисы: Мэри Уикс и Эмили Блант.
15. Чудо-женщина
Сериал «Чудо-женщина» (1975-1979) и фильм «Чудо-женщина: 1984» (2020).
Актрисы: Линда Картер и Галь Гадот.
Актрисы: Линда Картер и Галь Гадот.
16. Джо Марч
Фильмы: «Маленькие женщины» (1933) и «Маленькие женщины» (2019).
Актрисы: Кэтрин Хэпбёрн и Сирша Ронан.
Актрисы: Кэтрин Хэпбёрн и Сирша Ронан.
17. Мег Марч
Фильмы: «Маленькие женщины» (1933) и «Маленькие женщины» (2019).
Актрисы: Фрэнсис Ди и Эмма Уотсон.
Актрисы: Фрэнсис Ди и Эмма Уотсон.
18. Лори Строуд
Фильмы: «Хэллоуин» (1978) и «Хэллоуин» (2018).
В обоих фильмах героиню играет Джейми Ли Кёртис.
В обоих фильмах героиню играет Джейми Ли Кёртис.
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