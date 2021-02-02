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Как изменились популярные женские персонажи в кино

Как изменились популярные женские персонажи в кино (20 фото)

Автор:
02 февраля 2021 11:19
Сообщество : Кино
Метки: Женские персонажи   актриса   было стало   кино   роль   тогда и сейчас   фильм   
1789
20
Давайте посмотрим исключительно на героинь, которые имели возможность появиться в нескольких фильмах в совершенно разные временные периоды — от начала 20-го века до наших дней.
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Метки: Женские персонажи   актриса   было стало   кино   роль   тогда и сейчас   фильм   
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19k
SerGProS 54 минуты назад
Малефисента 2014 и ... Не помню какой

Малефисента 2014 и ... Не помню какой
Малефисента 2014 и ... Не помню какой
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17k
SolomonA Час назад
Для некоторых фильмов можно представить несколько актрис.
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