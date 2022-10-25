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А раньше они были идеальной парой: как изменились звезды ромкомов

А раньше они были идеальной парой: как изменились звезды ромкомов

Автор:
25 октября 2022 08:55
Сообщество : Кино
Метки: актеры   актриса   было стало   внешность   возраст   кино   роль   тогда и сейчас   фильм   
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На киноэкранах истории любви всегда великолепны - красивые молодые актеры составляют пару и в неизменном виде услаждают взор зрителей многие-многие годы. Но в реальности кинопары стареют и изменяются далеко не всегда соразмерно.

Когда стало известно, что Том Круз появится в продолжении "Топ Гана", все вспомнили про актрису Келли Макгиллис, сыгравшую возлюбленную главного героя в "Лучший стрелок" 1986 г. В 1980-х она была яркой красивой звездой и воплотила множество ромкомов на экране. Но сейчас, в отличие от Тома Круза, на экране в образе объекта чьей-то любви она не появляется.

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В 1997 г. Джулия Робертс и Руперт Эверетт сыграли в романтической комедии "Свадьба лучшего друга". Актриса до сих пор периодически появляется в романтических историях, таких как "Ешь, молись, люби" или недавний "Билет в Рай". А вот Руперт Эверетт, который тоже активно снимался в образе возлюбленного, давно с этим амплуа распрощался.

Одной из самых ярких романтических комедий начала 1990-х был фильм "Счастливый случай" 1994 г. с Николасом Кейджем и Бриджит Фонда в главных ролях. Актриса спустя 10 лет бросила кино и стала домохозяйкой. Теперь в ней вообще сложно узнать стройную звезду кино. А вот Николас Кейдж все еще крут, что недавно успешно доказал комедией "Невыносимая тяжесть огромного таланта".

Мэттью Пэрри прославился благодаря сериалу "Друзья" и впоследствии активно снимался в сольных комедийных лентах. Особый успех имела романтическая комедия "Поспешишь, людей насмешишь"1997 г., где он играл пару вместе с Сальмой Хайек. Свою привлекательность актер давно растерял, тогда как актриса все еще с успехом исполняет роли красивых и желанных женщин.

Звезды фильма "Взрыв из прошлого" 1999 г. Алисия Сильверстоун и Брендан Фрейзер оба не сумели сохранить интерес публики к своим персонам в 2000-х годах. При этом актриса хоть и утратила стройность, сохранила привлекательность. Тогда как Брендана Фрейзера поклонники едва узнают.

Энди Макдауэлл является одной из ярких звезд ромкомов 1990-х. В "Вид на жительство" 1990 г. она снялась на пару с Жераром Депардье. И хотя оба они давно отошли от любовных киноисторий, Энди Макдауэлл изменилась куда меньше, чем ее располневший партнер.

В эротической драме "Девять с половиной недель" 1997 г. Ким Бейсингер и Микки Рурк были на пару прекрасны. Сейчас актриса, хоть и перестала быть юной, все еще прекрасна и желанна - не случайно именно она снялась в главном эротическом проекте 2010-х "На пятьдесят оттенков темнее". А вот Микки Рурк давно перестал быть похожим на того юного красавца, которого запечатлела камера в конце 90-х.

Джон Траволта тоже далеко не так строен и красив, как в годы начала своей карьеры, но если сравнить его с коллегой по фильму "Уж кто бы говорил" 1989 г. Элли Керсти, то очевидно, что женщина с возрастом утратила намного больше, чем он.

Сандра Баллок давно удивляет публику своей удивительной способностью практически не изменяться внешне. В 1995 г. она снималась в романтической комедии "Пока ты спал" вместе с Биллом Пуллманом. И если сравнить то, как выглядел мужчина тогда и как выглядит сейчас, то моложавость и неизменность актрисы становится еще более отчетливой.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: актеры   актриса   было стало   внешность   возраст   кино   роль   тогда и сейчас   фильм   
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5  комментариев
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4k
Frank Borman 41 минуту назад
Стары из ромкомов уже превратились в старперов. Как тайм то бежит. А я их всех помню янговыми и бьютифульными.
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52
Трактор Митя Полчаса назад
Больше всего меня пугают мои ровесники. Какого чёрта вы такие старые?
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4k
Александр 39 минут назад
Чё-то Сальме вообще по-моему пох на время...
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20k
ЦСКА 40 минут назад
f.u.c.k.i.n.g time.....
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