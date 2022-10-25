А раньше они были идеальной парой: как изменились звезды ромкомов

В эротической драме "Девять с половиной недель" 1997 г. Ким Бейсингер и Микки Рурк были на пару прекрасны. Сейчас актриса, хоть и перестала быть юной, все еще прекрасна и желанна - не случайно именно она снялась в главном эротическом проекте 2010-х "На пятьдесят оттенков темнее". А вот Микки Рурк давно перестал быть похожим на того юного красавца, которого запечатлела камера в конце 90-х.