FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9867 постов • 1209 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Румынии медведь устроил погоню за горнолыжником

В Румынии медведь устроил погоню за горнолыжником (1 фото + 2 видео)

Автор:
10 марта 2021 17:40
Сообщество : Животные
Метки: видео   горнолыжники   курорт   медведь   румыния   
662
1
2

Надо сказать, что преследование было управляемым. Инструктор "вызвал огонь на себя", чтобы обезопасить туристов. А мишка ведь просто хотел с ними немножко поиграть. И закусить...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   горнолыжники   курорт   медведь   румыния   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий 21 минуту назад
Как приятно видеть что в очередное село провели интернет.
Автор, это было в прошлом году, здесь, на фишках.
ЗЫ
Вопрос в пустоту; - когда ЕГЭ отменят?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ДядяТоля Полчаса назад
мишка в тех местах хозяин, это его дом. вот и вышел посмотреть- кто там приперся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Горец U Полчаса назад
Срочно отстреливать, пока не сожрал туриста.
Завтра и сожрёт.
Румыны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
453
Tony Banano 50 минут назад
Может ему просто ласки захотелось, весна как никак...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
453
Tony Banano 53 минуты назад
Что говорит Румынский МИД????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Цыц тут у меня Час назад
А вот был бы медведь тоже на лыжах...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Жалко медведя-остался голодным
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
3.6o6pa Дарвин и аморальная премия 46 минут назад
... и уставшим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Досрочный выход: кто сможет стать пенсионером раньше положенного срока Камеры засняли мишку, который решил искупаться в детском бассейне Камеры засняли мишку, который решил искупаться в детском бассейне "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке "Ну пустите": медвежонок попросился в гости к американке Освобождённая медведица даже на воле ходит по кругу Освобождённая медведица даже на воле ходит по кругу Медведь в поисках пропитания залез в салон пикапа Медведь в поисках пропитания залез в салон пикапа Большая медведица «попросила» охотников убраться с дороги Большая медведица «попросила» охотников убраться с дороги
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

302174



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал ее полиции
6
98
Нетрезвая пассажирка поделилась с водителем такси планами поехать в клуб, и тот сдал...
12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино
3
173
12 отечественных актёров, которые снимались в голливудском кино
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Названы лучшие в мире автомобили безопасности в автоспорте
0
5
Названы лучшие в мире автомобили безопасности в автоспорте
В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга на уровне четвертого этажа
0
10
В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга на уровне четвертого этажа
«Женился пенсионер на студентке». Неприлично молодые жены звезд (17 фото)
«Женился пенсионер на студентке». Неприлично молодые жены звезд (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Совпадение? Не думаю
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#факты#подборка#СССР#история#авто аварии#кино#красота#китай
#фото#Россия#люди#автомобили#автомир#дети#природа#Разное#знаменитости#комментарии
#прикол#интересно#дтп#животные#приколы#картинки#аварии#в мире#истории#настроение

На что жалуетесь?

Вернуться