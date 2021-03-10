В Румынии медведь устроил погоню за горнолыжником

На горнолыжном курорте Предял в Румынии молодой непуганый медведь вплотную приблизился к группе горнолыжников и инструктору Адриану Стойке пришлось отвлекать косолапого на себя.

Днем 9 марта на горе Кокосул после завтрака лыжники вышли на трассу. Некоторые из них прихватили с собой бутерброды, запах которых, судя по всему, и заставил медведя выйти из леса. Члены группы пытались напугать хищника криками, но это не помогло. Медведь принялся расхаживать в нескольких метрах от Адриана и вел себя вполне пристойно, присматриваясь к обеду людям.

Стойка сначала отмахивался от медведя палкой, но спустя пару минут решил увести его за собой вниз по склону, чтобы обеспечить туристам безопасность. И как только инструктор повернулся спиной, косолапый тут же пустился преследовать добычу.