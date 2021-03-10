В Румынии медведь устроил погоню за горнолыжником

Надо сказать, что преследование было управляемым. Инструктор "вызвал огонь на себя", чтобы обезопасить туристов. А мишка ведь просто хотел с ними немножко поиграть. И закусить...
На горнолыжном курорте Предял в Румынии молодой непуганый медведь вплотную приблизился к группе горнолыжников и инструктору Адриану Стойке пришлось отвлекать косолапого на себя.
Днем 9 марта на горе Кокосул после завтрака лыжники вышли на трассу. Некоторые из них прихватили с собой бутерброды, запах которых, судя по всему, и заставил медведя выйти из леса. Члены группы пытались напугать хищника криками, но это не помогло. Медведь принялся расхаживать в нескольких метрах от Адриана и вел себя вполне пристойно, присматриваясь к
обеду людям.
Стойка сначала отмахивался от медведя палкой, но спустя пару минут решил увести его за собой вниз по склону, чтобы обеспечить туристам безопасность. И как только инструктор повернулся спиной, косолапый тут же пустился преследовать добычу.
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Хитрый и опытный горнолыжник специально не ускорялся и все время держал медведя в нескольких метрах от себя, сохраняя у зверя азарт охоты. Однако спустя несколько минут, пробежав больше километра, косолапый утомился от погони и обиженный вернулся в лес.
Полная версия видео:
Министр окружающей среды Румынии Танцос Барна назвал поступок Стойки героическим, но неосмотрительным, ведь эта встреча вполне могла оказаться фатальной, если бы горнолыжник споткнулся.
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Автор, это было в прошлом году, здесь, на фишках.
ЗЫ
Вопрос в пустоту; - когда ЕГЭ отменят?
Завтра и сожрёт.
Румыны.