Медведь в поисках пропитания залез в салон пикапа

Американская путешественница, совершающая со своим супругом экскурсию на автомобиле, запечатлела момент проникновения косолапого воришки в салон припаркованного возле здания пикапа.
Косолапый хищник разобрался с устройством блокирования двери в автомобиле и забравшись на водительское место, заперся внутри.
Очевидец происшествия остановился и надавив на клаксон, привлёк внимание владельца транспортного средства к незваному гостю, забравшемуся в автомобиль.
Очевидец происшествия остановился и надавив на клаксон, привлёк внимание владельца транспортного средства к незваному гостю, забравшемуся в автомобиль.
Откликнувшийся на знаки тревоги хозяин пикапа открыл дверь и тем самым помог вороватому зверю покинуть салон машины.
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