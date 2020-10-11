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Медведь в поисках пропитания залез в салон пикапа

Медведь в поисках пропитания залез в салон пикапа (3 фото)

Автор:
11 октября 2020 09:05
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   машина   медведь   пикап   салон   фото   
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Американская путешественница, совершающая со своим супругом экскурсию на автомобиле, запечатлела момент проникновения косолапого воришки в салон припаркованного возле здания пикапа.

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Метки: в мире   видео   животные   машина   медведь   пикап   салон   фото   
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