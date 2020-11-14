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Большая медведица «попросила» охотников убраться с дороги

Большая медведица «попросила» охотников убраться с дороги (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 ноября 2020 09:42
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   медведица   медведь   охотники   фото   
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Канадские охотники Джастин Гисбрехт и его отец навсегда запомнят неожиданную встречу с гигантской медведицей, вставшей на задние лапы перед их пикапом.

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Метки: видео   животные   медведица   медведь   охотники   фото   
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Сергей Дёмин 36 минут назад
толстожопики))))
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