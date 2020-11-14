Большая медведица «попросила» охотников убраться с дороги

Через несколько секунд охотники поняли, почему огромный гризли решил их напугать. Позади медведицы показались три медвежонка тоже довольно внушительного размера.



Гисбрехт достал телефон и начал снимать. «Я видел много гризли, но не с тремя такими здоровыми детенышами», — прокомментировал он инцидент телеканалу CTV News.



Появление медведей переполошило и оленей, на которых собирались охотиться Гисбрехты. Решив, что охота вряд ли окажется удачной, канадцы развернулись и уехали домой.