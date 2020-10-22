"Пустите в гости": медвежонок постучался в дверь американки

Один из них оказался настойчивым - увидев женщину, он подошел к стеклянной двери и начал мягко скрестись о нее лапой. "Я могу чем-то помочь?" - сказала женщина за кадром, снимая косолапого гостя. "Он такой милый, и так хотел зайти внутрь. Я их отпугнула, они попили немного воды из бассейна, и ушли," - рассказывает Тиффани.