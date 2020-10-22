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"Пустите в гости": медвежонок постучался в дверь американки

"Пустите в гости": медвежонок постучался в дверь американки (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   звери   медведи   медведь   фото   
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В калифорнийском городке Сьерра-Мадре молодой мишка решил заглянуть в гости к семье. Хозяйка дома засняла видео, на котором медведь поскрёбся лапами о стеклянную дверь, скромно прося, чтобы его впустили. Жители рассказали, что с началом карантина и после пожаров в Калифорнии, животных в местных лесах стало больше.

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Метки: видео   дикая природа   дикие животные   животные   звери   медведи   медведь   фото   
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Димка Смола/67 Час назад
Сразу видно нищая Америка даже медведи худые как собаки )))
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Ashabad Полчаса назад
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