"Пустите в гости": медвежонок постучался в дверь американки

В калифорнийском городке Сьерра-Мадре молодой мишка решил заглянуть в гости к семье. Хозяйка дома засняла видео, на котором медведь поскрёбся лапами о стеклянную дверь, скромно прося, чтобы его впустили. Жители рассказали, что с началом карантина и после пожаров в Калифорнии, животных в местных лесах стало больше.
Жительница городка Сьерра-Мадре (Калифорния, США) по имени Тиффани Дьюкс заметила во дворе своего дома двух молодых медведей. В этих краях многие медведи живут рядом с людьми, и такие встречи - не такая уж редкость. Женщина сразу закрыла все входные двери, и начала снимать мишек.
Один из них оказался настойчивым - увидев женщину, он подошел к стеклянной двери и начал мягко скрестись о нее лапой. "Я могу чем-то помочь?" - сказала женщина за кадром, снимая косолапого гостя. "Он такой милый, и так хотел зайти внутрь. Я их отпугнула, они попили немного воды из бассейна, и ушли," - рассказывает Тиффани.
А вот и косолапый гость:
Тиффани с мужем заметили, что с начала карантина в округу приходит все больше диких животных. Они также видели пару медведей, бродящих неподалеку, на прошлой неделе. Кроме того, после лесных пожаров в Калифорнии животных в местных лесах стало гораздо больше - видимо, они пришли с уничтоженных пожаром лесов.
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