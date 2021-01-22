Освобождённая медведица даже на воле ходит по кругу

Медведица по кличке Ина двадцать лет провела в зоопарке в Пятра-Нямц, Румыния. В 2014 году Ину вызволили из зоопарка и отправили в заповедник Но даже шесть лет спустя она по-прежнему не может забыть условия, в которых содержалась в неволе в течение двух десятилетий. Медведица до сих пор ходит по кругу, как по тесной клетке и мотает головой. Душераздирающим роликом поделились сотрудники заповедника.