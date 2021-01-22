Освобождённая медведица даже на воле ходит по кругу

Зоозащитники из Румынии отпустили на волю медведицу, которая всю жизнь провела в тесной клетке в зоопарке в Пятра-Нямц. Даже на воле бедное животное ходит кругами, как будто до сих пор находится в клетке.
Медведица по кличке Ина двадцать лет провела в зоопарке в Пятра-Нямц, Румыния. В 2014 году Ину вызволили из зоопарка и отправили в заповедник Но даже шесть лет спустя она по-прежнему не может забыть условия, в которых содержалась в неволе в течение двух десятилетий. Медведица до сих пор ходит по кругу, как по тесной клетке и мотает головой. Душераздирающим роликом поделились сотрудники заповедника.
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"В зоопарке, где жила Ина, у неё было всего несколько квадратных метров и половинка пруда. Даже спустя шесть лет животное не может забыть этот ужас", - сообщили сотрудники.
Если животное ходит кругами целый день, то это говорит о том, что у него повреждена психика. Такая особенность называется адаптивным неврозом, но навязчивое поведение (хождение по кругу) не решает никаких проблем и всего лишь служит разрядкой для перенапряженной нервной системы.
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Так же и медведица - она выросла в размерах, а что там в голове у неё творится...
ЗООШИЗИКИ = Убийцы животных Особо жестоким способом.