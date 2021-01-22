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Освобождённая медведица даже на воле ходит по кругу

Освобождённая медведица даже на воле ходит по кругу (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 10:54
Сообщество : Животные
Метки: воля   животные   зоопарк   интересное   медведь   румыния   фото   
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Зоозащитники из Румынии отпустили на волю медведицу, которая всю жизнь провела в тесной клетке в зоопарке в Пятра-Нямц. Даже на воле бедное животное ходит кругами, как будто до сих пор находится в клетке.

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Метки: воля   животные   зоопарк   интересное   медведь   румыния   фото   
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12  комментариев
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Она не знает, что такое свобода. Не знает, что такое природа. Как она будет добывать еду и выживать дальше?
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2k
Слава Кокаинум 7 секунд назад
Цыгане отпустили медведя. Ой, да ну - да ну - да най...
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38k
Александр 36 минут назад
Да ложь это. После 20 лет никто уже животинку не выпустит в природу, это верная смерть для животного.
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15k
sanchesS80 41 минуту назад
Посадить бы любителей зоопарков лет на 20-30 в клетку 2*3 метра и вообще не выпускать на прогулку. Причем посадить с самого детства. 4-5 лет, потом отрывать от матери и сажать в клетку, не давать общения с другими людьми - только клетка всю жизнь. Согласитесь - человек вырастет с тяжелейшими нарушениями психики, которые уже будут неизлечимы.
Так же и медведица - она выросла в размерах, а что там в голове у неё творится...
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2k
Vladimir Taranovich 48 минут назад
уже б дожила в неволе. В шоке все время. Уверен, что она ж даже берлогу не построит. А зоопарки в 99% случаев - это лютое зло. А такой (8 кв.метров для медведя) - это еще и преступление. П.и.з.д.е.ц. Когда ж народ уже наиграется в свои игрушки одичалые. "Сынок, пойдем посмотрим на настоящего медведя." Так, это не настоящий медведь! В лес сходи на знакомство с медведем - намного информативнее получится)))
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10k
El Niño 58 минут назад
Меня терзают смутные сомнения... Дорожка не вытоптана, а будто даже была насыпана. Точно такая же тропинка подходит к кольцу. Думаю, что надо расходиться, так как нас попытались ... обмануть.
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828
Недовольный Херней Час назад
"Забыть этот УЖАС!!!" Да вы зоошизики приговорили медведицу к смерти!!! Причем очень болезненной! Она не может выживать в дикой природе, не может охотится (даже пусть ее подкармливают), потерянна от привычной среды обитания (т.е. постоянный нервный стресс).

ЗООШИЗИКИ = Убийцы животных Особо жестоким способом.
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4k
rere82 Час назад
она ходит не по кругу а по квадрату, жесть
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