Бурый медведь

Бурый (обыкновенный) медведь представляет семейство медвежьих и считается хищным млекопитающим. Кроме этого, медведь относится к наиболее крупным и опасным хищникам, обитающим на планете Земля. Ученые выделили около 20 подвидов бурого медведя, которые отличаются, как внешним видом, так и местами обитания.
Тело бурого медведя характеризуется, как прекрасно развитое и сильное, что характерно по отношению ко всем представителям данного семейства.
Для внешнего облика бурого медведя характерными считаются такие признаки, как высокая холка, массивная голова, не большие уши и глаза. Хвост не отличается особой длиной и соответствует величине от 6,5 до 21 сантиметра. Лапы так же массивные и сильные, вооруженные мощными, невтяжными когтями. Стопы ног пятипалые и сравнительно широкие.
Бурые медведи, обитающие на европейской части нашей территории, вырастают до полутора-двух метров в высоту, при среднем весе порядка 200 кг. Млекопитающие, обитающие в средней полосе имеют размеры, в 2 раза меньше особей, обитающих в европейской части. Дальневосточные медведи, а также медведи гризли относятся к наиболее крупным представителями этого семейства и вырастают до 3-х метровых размеров.
Бурые медведи характеризуются довольно изменчивым окрасом, который зависит от ряда природных факторов. Хотя классическим и считается бурый оттенок, цвет меха может находиться в пределах от светлого палевого до синевато-черного.
Интересный факт! Отличить медведя гризли от других его сородичей не представляет никакого труда, поскольку у него на спине растут волоски с белыми концами, что чем-то напоминает проседь. В Гималаях обитают именно такие представители семейства, а вот представители, населяющие Сирию, отличаются рыжевато-бурым оттенком.
Интересный факт! Отличить медведя гризли от других его сородичей не представляет никакого труда, поскольку у него на спине растут волоски с белыми концами, что чем-то напоминает проседь. В Гималаях обитают именно такие представители семейства, а вот представители, населяющие Сирию, отличаются рыжевато-бурым оттенком.
В природной среде бурые медведи живут не более тридцати лет, хотя некоторые особи не доживают и до половины этого термина. В искусственных условиях бурые медведи живут значительно дольше, доживая до 50 лет, а то и старше.
Вид бурого медведя состоит из нескольких подвидов, которые характеризуются географическими особенностями распространения, что формирует своеобразные географические расы. При этом подвиды различаются как окрасом, так и размерами.
Следует обратить внимание на такие подвиды:
Европейский бурый медведь. Для этого подвида характерными считаются следующие максимальные показатели: длина тела около 2-х с половиной метров, длина хвоста где-то 15 см, высота в холке порядка 110 см, масса тела до 300 кг. Считается довольно массивным подвидом, обладающим сильным телом, и выраженным горбом на холке. В зависимости от среды обитания окрас шерсти может находиться в пределах от светло-серовато-желтого до темно-черновато-бурого. Тело покрыто достаточно длинным и густым мехом.
Кавказский бурый медведь отличается несколько меньшими размерами, поскольку максимальная длина тела чуть больше 2-х метров, при весе не больше 240 кг. Отличается от европейского подвида не таким ярким окрасом шерсти, при этом шерсть у него короткая и грубая. Расцветка шерсти варьируется в пределах от бледно-соломенного цвета до однородно-серо-коричневого. В области холки можно увидеть характерное большое темное пятно.
Восточносибирский бурый медведь. Отличается крупной величиной черепа и обладает весом почти в 350 килограммов. Тело покрыто мягким длинным мехом, имеющим характерный блеск. Шерсть может быть окрашена в тона от светло-бурого до темно-коричневого. При этом встречаются особи, окрас которых включает хорошо заметные включения желтоватых или черных тонов.
Уссурийский или амурский бурый медведь. На просторах нашей страны этот подвид еще называют черным гризли. Взрослые самцы отличаются весьма внушительными размерами, достигая веса почти полтонны. Этот подвид характеризуется наличием большого, физически развитого черепа с вытянутой носовой областью. Шерсть имеет практически черный цвет. Отличается подвид присутствием на ушах длинной шерсти.
К одному из самых крупных подвидов относится дальневосточный или камчатский бурый медведь, масса тела которого превышает отметку в 500 килограммов. Взрослые особи характеризуются большим, массивным черепом, передняя часть которого сравнительно широкая и как бы приподнята вверх. Тело покрыто длинным, плотным и мягким мехом, который отличается палево-желтым, черновато-бурым или полностью черным окрасом.
Кавказский бурый медведь отличается несколько меньшими размерами, поскольку максимальная длина тела чуть больше 2-х метров, при весе не больше 240 кг. Отличается от европейского подвида не таким ярким окрасом шерсти, при этом шерсть у него короткая и грубая. Расцветка шерсти варьируется в пределах от бледно-соломенного цвета до однородно-серо-коричневого. В области холки можно увидеть характерное большое темное пятно.
Восточносибирский бурый медведь. Отличается крупной величиной черепа и обладает весом почти в 350 килограммов. Тело покрыто мягким длинным мехом, имеющим характерный блеск. Шерсть может быть окрашена в тона от светло-бурого до темно-коричневого. При этом встречаются особи, окрас которых включает хорошо заметные включения желтоватых или черных тонов.
Уссурийский или амурский бурый медведь. На просторах нашей страны этот подвид еще называют черным гризли. Взрослые самцы отличаются весьма внушительными размерами, достигая веса почти полтонны. Этот подвид характеризуется наличием большого, физически развитого черепа с вытянутой носовой областью. Шерсть имеет практически черный цвет. Отличается подвид присутствием на ушах длинной шерсти.
К одному из самых крупных подвидов относится дальневосточный или камчатский бурый медведь, масса тела которого превышает отметку в 500 килограммов. Взрослые особи характеризуются большим, массивным черепом, передняя часть которого сравнительно широкая и как бы приподнята вверх. Тело покрыто длинным, плотным и мягким мехом, который отличается палево-желтым, черновато-бурым или полностью черным окрасом.
Ареал обитания бурого медведя
Если говорить о природных местах обитания бурых медведей в наше время, то однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку имеются значительные изменения, благодаря человеческому фактору.
Еще совсем недавно ареал обитания этих хищников простирался от границ Великобритании и до Японских островов, в том числе и от Аляски до центральных районов Мексики.
В наше время, когда бурые медведи активно истребляются, а также выселяются из обжитых ими регионов, самые многочисленные популяции наблюдаются в западных регионах Канады, а также на Аляске. В нашей стране бурые медведи встречаются в обширных лесных, еще нетронутых зонах.
Еще совсем недавно ареал обитания этих хищников простирался от границ Великобритании и до Японских островов, в том числе и от Аляски до центральных районов Мексики.
В наше время, когда бурые медведи активно истребляются, а также выселяются из обжитых ими регионов, самые многочисленные популяции наблюдаются в западных регионах Канады, а также на Аляске. В нашей стране бурые медведи встречаются в обширных лесных, еще нетронутых зонах.
Образ жизни бурого медведя
Основную свою активность хищник проявляет в утренних и вечерних сумерках. При этом животное ориентируется в пространстве за счет тонкого слуха и обоняния. Если говорить о зрении животного, то оно у него слабое. Несмотря на свои внушительные габариты и вес, медведи легко и практически бесшумно передвигаются, за счет быстрых движений и достаточно уверенных.
Интересно знать! Медведи способны бегать со скоростью до 60 км/час. Они так же являются прекрасными пловцами, но по глубокому снегу передвигаются с трудом.
Бурые медведи ведут оседлый образ жизни, но молодые особи в поисках половых партнеров мигрируют на значительные расстояния. Каждая особь знает границы своей территории, так как метит, и оберегает ее от посягательств посторонних особей. Когда на улице комфортно и тепло, звери выбирают для себя места отдыха, расположившись на земле среди высокой травы или в густых зарослях кустарников. Когда начинают наступать холода, взрослые особи заняты поиском мест для зимовки.
Интересно знать! Медведи способны бегать со скоростью до 60 км/час. Они так же являются прекрасными пловцами, но по глубокому снегу передвигаются с трудом.
Бурые медведи ведут оседлый образ жизни, но молодые особи в поисках половых партнеров мигрируют на значительные расстояния. Каждая особь знает границы своей территории, так как метит, и оберегает ее от посягательств посторонних особей. Когда на улице комфортно и тепло, звери выбирают для себя места отдыха, расположившись на земле среди высокой травы или в густых зарослях кустарников. Когда начинают наступать холода, взрослые особи заняты поиском мест для зимовки.
Рацион питания бурых медведей
Считается, что бурые медведи, хотя и являются хищниками, они всеядные. При этом основу рациона питания представляют пищевые объекты растительного происхождения. Поэтому они питаются всем, что могут найти на своей территории: ягоды, орехи, желуди, корни, клубни, а также стебли различных растений. Кроме этого, медведи употребляют в пищу насекомых, в виде муравьев, червей, ящериц, лягушек, полевых и лесных грызунов.
Взрослые особи способны атаковать молодь парнокопытных, таких как косули, лани, олени, кабаны, лоси и т.д. У медведей хорошо развиты конечности, поэтому одним ударом они способны сломать позвоночник своей потенциальной добыче. После этого хищник прячет тушку в ветках и листьях, после чего охраняет ее до тех пор, пока полностью не съест. Медведи часто выходят к берегам рек, морей и океанов, где они охотятся на рыбу, на тюленей, на нерпу и т.д.
Более крупные особи способны отбирать добычу у более слабых представителей своего семейства.
Важно знать! У бурых медведей, независимо от возраста, прекрасная память, поэтому они запоминают ягодные или грибные участки. При этом они безошибочно находят к этим местам дорогу.
Дальневосточный бурый медведь питается идущим на нерест лососем. В этот период медведи активно питаются, запасаясь питательными веществами. Когда год оказывается неурожайным и бедным на кормовую базу, то медведи нападают на домашнюю живность или на домашних животных.
Взрослые особи способны атаковать молодь парнокопытных, таких как косули, лани, олени, кабаны, лоси и т.д. У медведей хорошо развиты конечности, поэтому одним ударом они способны сломать позвоночник своей потенциальной добыче. После этого хищник прячет тушку в ветках и листьях, после чего охраняет ее до тех пор, пока полностью не съест. Медведи часто выходят к берегам рек, морей и океанов, где они охотятся на рыбу, на тюленей, на нерпу и т.д.
Более крупные особи способны отбирать добычу у более слабых представителей своего семейства.
Важно знать! У бурых медведей, независимо от возраста, прекрасная память, поэтому они запоминают ягодные или грибные участки. При этом они безошибочно находят к этим местам дорогу.
Дальневосточный бурый медведь питается идущим на нерест лососем. В этот период медведи активно питаются, запасаясь питательными веществами. Когда год оказывается неурожайным и бедным на кормовую базу, то медведи нападают на домашнюю живность или на домашних животных.
Размножение и потомство
Где-то в мае месяце у бурых медведей начинается брачный период, который может длиться до двух месяцев. В этот период самцы вступают в поединки за право оплодотворения самки. При этом самки могут спариваться с несколькими самцами, не зависимо от исхода поединков. Беременность характерна тем, что развитие эмбриона происходит только в период спячки медведей. Детеныши появляются через 6-8 месяцев. Появляются они на свет абсолютно беспомощными, глухими и покрытыми редкими шерстинками. Самка рожает от 2 до 3 малышей, длина которых составляет порядка 25 см при весе около 500 граммов.
Интересный факт! Находясь в берлоге, медвежата питаются молоком. Это длится на протяжении 3-х месяцев, после чего у молоди начинают появляться молочные зубы. Начиная с этого периода, медвежата уже самостоятельно находят для себя пропитание, в виде насекомых, ягод и растительности. Несмотря на это, они продолжают питаться молоком самки еще на протяжении 1,5 года, а то и больше.
После появления на свет очередного потомства, что возможно 1 раз в 3 года, за малышами ухаживает так же и дочка-пестун, которая появилась в предыдущем помете. Молодые медведи возле самки находятся на протяжении 3-х лет, пока не достигнут периода половой зрелости.
Интересный факт! Находясь в берлоге, медвежата питаются молоком. Это длится на протяжении 3-х месяцев, после чего у молоди начинают появляться молочные зубы. Начиная с этого периода, медвежата уже самостоятельно находят для себя пропитание, в виде насекомых, ягод и растительности. Несмотря на это, они продолжают питаться молоком самки еще на протяжении 1,5 года, а то и больше.
После появления на свет очередного потомства, что возможно 1 раз в 3 года, за малышами ухаживает так же и дочка-пестун, которая появилась в предыдущем помете. Молодые медведи возле самки находятся на протяжении 3-х лет, пока не достигнут периода половой зрелости.
Спячка бурого медведя
Бурые медведи хотя и впадают в зимнюю спячку: но не настолько активно, если сравнить этот процесс, происходящий с другими млекопитающими. Период спячки бурого медведя характерен тем, что температура его тела, интенсивность дыхания и сердцебиение находятся практически на том уровне, что и до спячки. В первые дни он практически не спит, а только дремлет.
Не смотря на такое полуспячее состояние, медведь чутко прислушивается до всех звуков. В случае опасности он готов тут же оставить берлогу. Когда зима теплая и малоснежная отдельные особи зимой не спят, поскольку без проблем можно найти пропитание. При наступлении сильных холодов хищники впадают в спячку, причем период этот может длиться не больше месяца. В этот период животное питается подкожным жиром, который удалось накопить медведю перед наступлением холодов, хотя это удается не всегда.
Не смотря на такое полуспячее состояние, медведь чутко прислушивается до всех звуков. В случае опасности он готов тут же оставить берлогу. Когда зима теплая и малоснежная отдельные особи зимой не спят, поскольку без проблем можно найти пропитание. При наступлении сильных холодов хищники впадают в спячку, причем период этот может длиться не больше месяца. В этот период животное питается подкожным жиром, который удалось накопить медведю перед наступлением холодов, хотя это удается не всегда.
Подготовительный период перед сном
Для зимнего сна медведи выбирают глухие, сухие места, в пределах буреломов или под корнями упавших деревьев. Взрослые особи, с помощью мощных лап, вырывают для себя глубокие и объемные ямы. Кроме этого они могут занимать пещеры и расщелины в скалах. Беременные самки стараются выкопать убежище с учетом будущего потомства. После этого берлога застилается изнутри мхом, еловыми ветками и опавшей листвой.
Важный момент! Появившиеся на свет медвежата всегда проводят зиму в берлоге вместе с самкой. В этой компании могут зимовать так же медвежата, которым пошел второй год жизни.
Все одинокие особи зимуют в одиночку, хотя на территории Сахалина и Курильских островов встречаются медведи, которые зимуют в компании нескольких своих сородичей.
Важный момент! Появившиеся на свет медвежата всегда проводят зиму в берлоге вместе с самкой. В этой компании могут зимовать так же медвежата, которым пошел второй год жизни.
Все одинокие особи зимуют в одиночку, хотя на территории Сахалина и Курильских островов встречаются медведи, которые зимуют в компании нескольких своих сородичей.
Длительность спячки
Бурые медведи, в зависимости от погодных условий и ряда других факторов могут находиться в берлоге до полугода. Как правило, медведь залегает в берлогу после того, как нагуляет необходимое количество питательных веществ. На этот процесс влияют и другие факторы, в том числе и физиологическое состояние животных.
Важно знать! Старый зверь, который сумел запастись всеми необходимыми питательными веществами, впадает в спячку значительно раньше, еще до того, как выпадет первый снег. Молодые особи, которые не успели откормиться, могут залегать в берлогу под конец осени или в начале зимы.
В связи с этим, процесс залегания в спячку может затягиваться на несколько недель или месяцев. В первую очередь в берлогу отправляются беременные самки, в последнюю очередь – старые ослабшие самцы. Бурый медведь на протяжении нескольких сезонов может зимовать в одной и той же берлоге, если ее не займет более сильная особь.
Важно знать! Старый зверь, который сумел запастись всеми необходимыми питательными веществами, впадает в спячку значительно раньше, еще до того, как выпадет первый снег. Молодые особи, которые не успели откормиться, могут залегать в берлогу под конец осени или в начале зимы.
В связи с этим, процесс залегания в спячку может затягиваться на несколько недель или месяцев. В первую очередь в берлогу отправляются беременные самки, в последнюю очередь – старые ослабшие самцы. Бурый медведь на протяжении нескольких сезонов может зимовать в одной и той же берлоге, если ее не займет более сильная особь.
Медведи-шатуны
Медведи, которые не смогли по каким-то причинам запастись жиром на зиму, в спячку не впадают и поэтому их называют «шатунами». Это связано с тем, что зверь всю зиму бродит по окрестностям в поисках пропитания. Его нетрудно отличить от других медведей по неуверенной, шаткой походке и истрепанному, изнеможенному внешнему виду.
Интересный факт! Встретив опасного противника, бурый медведь становится на задние лапы и издает громкий рев. В поединке он пользуется передними лапами для того, чтобы сбить с ног своего соперника.
Зачастую в поисках пищи медведи появляются в местах проживания людей. Медведи — шатуны довольно часто встречаются в северных районах, где преобладают суровые зимы. Это явление может носить массовый характер, особенно в неурожайные годы, с периодичностью 1 раз в 10 лет. Зачастую приходится отстреливать таких животных, поскольку они представляют определенную угрозу для человека. Поскольку они голодные, то могут напасть и на человека.
Интересный факт! Встретив опасного противника, бурый медведь становится на задние лапы и издает громкий рев. В поединке он пользуется передними лапами для того, чтобы сбить с ног своего соперника.
Зачастую в поисках пищи медведи появляются в местах проживания людей. Медведи — шатуны довольно часто встречаются в северных районах, где преобладают суровые зимы. Это явление может носить массовый характер, особенно в неурожайные годы, с периодичностью 1 раз в 10 лет. Зачастую приходится отстреливать таких животных, поскольку они представляют определенную угрозу для человека. Поскольку они голодные, то могут напасть и на человека.
Популяция и статус вида
Бурые медведи не имеют важного промыслового значения, но являются объектом спортивной охоты и браконьерской деятельности. Это связано с тем, что медвежьи шкуры используются в качестве напольных покрытий, а мясо считается деликатесным, поэтому скупается ресторанами для приготовления дорогих блюд.
Жир медведей, а также желчь обладает лечебными свойствами. На сегодняшний день, по подсчетам специалистов, на всей земле насчитывается не больше 200 тыс. особей. Этот факт стал причиной того, что медведей занесли в Красную Книгу и присвоили статус «находящегося под угрозой вымирания».
Жир медведей, а также желчь обладает лечебными свойствами. На сегодняшний день, по подсчетам специалистов, на всей земле насчитывается не больше 200 тыс. особей. Этот факт стал причиной того, что медведей занесли в Красную Книгу и присвоили статус «находящегося под угрозой вымирания».
В заключение
Человек настолько бездумно относится к животным, обитающим в природных условиях, что не за горами то время, когда на Земле исчезнут все живые организмы, включая и бурых медведей. Жизнедеятельность человека связана с настоящей добычей полезных ископаемых, вырубкой лесов и т.д., что связано с расширением территорий и внедрением в жизненное пространство животных. Человек активно вытесняет животных с их природных мест обитания, что приводит к гибели отдельных особей, которые не смогли найти для себя объект пропитания. В результате снижается численность этих животных, что приводит их к черте, откуда возврата уже нет.
Медведь считается довольно интересным животным, поэтому человек посвятил ему множество произведений. С давних времен медведи обязательно присутствовали на выступлениях самобытных артистов, особенно развлекательного жанра, поскольку они легко поддаются дрессировке. Медведи – это обязательный атрибут современной цирковой труппы. Очень жалко будет, если человек больше не увидит это уникальное животное.
Медведь считается довольно интересным животным, поэтому человек посвятил ему множество произведений. С давних времен медведи обязательно присутствовали на выступлениях самобытных артистов, особенно развлекательного жанра, поскольку они легко поддаются дрессировке. Медведи – это обязательный атрибут современной цирковой труппы. Очень жалко будет, если человек больше не увидит это уникальное животное.
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