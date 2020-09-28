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Бурый медведь

Бурый медведь (11 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 09:22
Сообщество : Животные
Метки: бурый медведь   видео   животные   медведь   фото   
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Бурый (обыкновенный) медведь представляет семейство медвежьих и считается хищным млекопитающим. Кроме этого, медведь относится к наиболее крупным и опасным хищникам, обитающим на планете Земля. Ученые выделили около 20 подвидов бурого медведя, которые отличаются, как внешним видом, так и местами обитания.

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Метки: бурый медведь   видео   животные   медведь   фото   
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1  комментарий
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90
OLS10 6 минут назад
Вспомнился Седой медведь в "Сибирских сказах" Владимира Галкина. Рекомендую к прочтению и стару и младу
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