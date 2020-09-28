Считается, что бурые медведи, хотя и являются хищниками, они всеядные. При этом основу рациона питания представляют пищевые объекты растительного происхождения. Поэтому они питаются всем, что могут найти на своей территории: ягоды, орехи, желуди, корни, клубни, а также стебли различных растений. Кроме этого, медведи употребляют в пищу насекомых, в виде муравьев, червей, ящериц, лягушек, полевых и лесных грызунов.



Взрослые особи способны атаковать молодь парнокопытных, таких как косули, лани, олени, кабаны, лоси и т.д. У медведей хорошо развиты конечности, поэтому одним ударом они способны сломать позвоночник своей потенциальной добыче. После этого хищник прячет тушку в ветках и листьях, после чего охраняет ее до тех пор, пока полностью не съест. Медведи часто выходят к берегам рек, морей и океанов, где они охотятся на рыбу, на тюленей, на нерпу и т.д.



Более крупные особи способны отбирать добычу у более слабых представителей своего семейства.



Важно знать! У бурых медведей, независимо от возраста, прекрасная память, поэтому они запоминают ягодные или грибные участки. При этом они безошибочно находят к этим местам дорогу.



Дальневосточный бурый медведь питается идущим на нерест лососем. В этот период медведи активно питаются, запасаясь питательными веществами. Когда год оказывается неурожайным и бедным на кормовую базу, то медведи нападают на домашнюю живность или на домашних животных.