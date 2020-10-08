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На Аляске выбирают самого толстого медведя

На Аляске выбирают самого толстого медведя (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 09:09
Сообщество : Животные
Метки: аляска   в мире   видео   животные   жирный медведь   медведь   фото   
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Ежегодный конкурс проходит в октябре, когда медведи отъедаются перед спячкой.

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Метки: аляска   в мире   видео   животные   жирный медведь   медведь   фото   
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Роман Машков 19 минут назад
да действительно упитанный мишка
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