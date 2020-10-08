На Аляске выбирают самого толстого медведя

Как отмечает администрация заповедника, нет ничего постыдного в победе в этом соревновании: большое количество жира у бурых медведей свидетельствует о хорошем здоровье и высоких шансах на выживание. Животные нуждаются в запасах жира, чтобы пережить зимнюю спячку, во время которой они могут потерять до трети массы о тела. При подготовке ко сну медведи становятся настоящими гиперфагами и едят почти безостановочно.



До 2014 года победителя выбирали посетители парка, а позже эта опция перешла к подписчикам сообщества заповедника в Facebook . В помощь голосующим ученые из Катмая проводят научную оценку размеров медведей с помощью трехмерной съемки, однако решение все ранво можно принимать на основе впечатлений от фото.