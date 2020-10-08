На Аляске выбирают самого толстого медведя

Ежегодный конкурс проходит в октябре, когда медведи отъедаются перед спячкой.
В Национальном парке Катмаи на Аляске объявили победителя конкурса на звание самого толстого медведя. В этом году им стал очень упитанный хищник по кличке 747. Кстати, в 2018 году этот медведь уже доходил до финала, но тогда звание самого толстого животного он уступил медведице Холли.
Для участия в конкурсе сотрудники парка определили несколько претендентов. Например, на видео можно понаблюдать за медведицей Холли, которая явно накопила достаточно жира к зимней спячке
Introducing the one, the only, the gloriously fat Holly - for your #FatBearWeek consideration. pic.twitter.com/h73njEYDp8— explore.org (@exploreorg) September 30, 2019
Как отмечает администрация заповедника, нет ничего постыдного в победе в этом соревновании: большое количество жира у бурых медведей свидетельствует о хорошем здоровье и высоких шансах на выживание. Животные нуждаются в запасах жира, чтобы пережить зимнюю спячку, во время которой они могут потерять до трети массы о тела. При подготовке ко сну медведи становятся настоящими гиперфагами и едят почти безостановочно.
До 2014 года победителя выбирали посетители парка, а позже эта опция перешла к подписчикам сообщества заповедника в Facebook . В помощь голосующим ученые из Катмая проводят научную оценку размеров медведей с помощью трехмерной съемки, однако решение все ранво можно принимать на основе впечатлений от фото.
До 2014 года победителя выбирали посетители парка, а позже эта опция перешла к подписчикам сообщества заповедника в Facebook . В помощь голосующим ученые из Катмая проводят научную оценку размеров медведей с помощью трехмерной съемки, однако решение все ранво можно принимать на основе впечатлений от фото.
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