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Николас Кейдж женился в пятый раз

Николас Кейдж женился в пятый раз (20 фото)

Автор:
07 марта 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   брак   голливуд   звезды   знаменитости   николас кейдж   свадьба   шоу бизнес   
7323
20
57-летний Николас Кейдж в пятый раз связал себя семейными узами. Его невеста, японка Рико Сибате, почти вдвое моложе новоиспеченного супруга - не так давно ей исполнилось 26. Брак, заключенный в Лас-Вегасе, стал пятым для Кейджа. Предудущий его брак, заключенный менее двух лет назад, продлился всего четыре дня.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   брак   голливуд   звезды   знаменитости   николас кейдж   свадьба   шоу бизнес   
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73  комментария
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446
kuka 5 часов назад
связал себя узами рака (C)
Это как?
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65k
Пётровыч Полминуты назад
Николас Коппола, очень очень очень очень слаб на азиаток.
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1k
Мистер Робот 16 минут назад
Пошел мужик вразнос.
Карьера стухла (а ведь когда то был топовый актер и снимался в годных фильмах), потом по слухам спустил все состояние на красивую жизнь, и с актрис переориентировался на маникюрш и официанток.
Путь, конечно, тупиковый, но когда пытаешься взять от жизни последнее перед деревянным ящиком - тут уж..
Как говорит один мой знакомый - "я красивым женщинам не нравлюсь - поэтому работаю с тем что есть".
Фамилия Кейдж еще позволяет чпокать молоденьких официанток. Ну.. пожелаем парню хорошего настроения и вялого перепихона.
А вообще, друзья, из большого секса и из большого спорта надо уходить вовремя. Гордо подняв голову, потому что смотрится все это грустно. Как говорил Ковбой Мальборо в фильме - "пятое правило игры на бильярде - проиграл, встань и уйди как мужчина.
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7k
Valiko Полчаса назад
он что, маму не хочет расстраивать или холостяков считает неполноценными?
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31k
Лесли 🥰 45 минут назад
Рак доволен))))
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Кейдж еб@ет все,что движется
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5
Alex Ko Дарвин и аморальная премия 38 минут назад
чтоб всё было узко, даже глаза))
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14k
Андрей Час назад
Да нас рать.
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2k
neutrino Час назад
Совет да любовь!
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27k
Teodor Час назад
Кейдж - красавчик, кто скажет про этого мужика, что "старый конь борозды не испортит"..? Да он ещё целой роте молокососов нос утрет..! Удачи ему и семейного счастья.
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78
tttyyyy Teodor Час назад
А чем утрет?)
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27k
Teodor tttyyyy 50 минут назад
Платочком.
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1k
Женя Женя78 Час назад
пздц ,сына Кал зовут)))
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3k
Александр Женя Женя78 21 минуту назад
А где то в США...пздц, это Женя зовут!!))
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1k
Bumis Plum 2 часа назад
Человека, который пятый раз женится, никогда не возьмут в сапёры.
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2k
neutrino Bumis Plum Час назад
А вот в подрывники можно!)
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1k
Bumis Plum neutrino 42 минуты назад
У него и там с первого раза не получится.
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3k
Бакар 2 часа назад
Какая радость!!!
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69k
Андрей Онегин 2 часа назад
В смысле?
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5
Alex Ko Андрей Онегин 38 минут назад
у автора кнопка Б залипла.
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21k
Bar0 Андрей Онегин 12 минут назад
Улыбок тебе, дед Макар
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218
Сергей 2 часа назад
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493
Alex 2 часа назад
Не равнодушен он к Азиаткам.
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8k
Валерий 2 часа назад
Да пусть хоть на овце женится, мне по...
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69k
Андрей Онегин Валерий 2 часа назад
Солидарен! Новость ни о чём, типа "а я посрал"
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8k
Валерий Андрей Онегин 2 часа назад
-Летит транспортный самолет со своей крейсерской скоростью, его
эскортируют два истребителя. Пилотам на истребителях скучно "ползти"
с такой скоростью, ну они и начали:
"Второй, а ты так можешь?" И раз, петлю.
"Третий, могу" Повторяет и: "А ты так?" Делает колокол.
Выпендриваются, а пилота транспортника это задело, он по рации:
"Второй, третий, а спорим, я сейчас такое сделаю, что вы не повторите".
Эти пристраиваются сзади, чтоб лучше видеть. "Первый, давай!"
"Смотрите!"
И продолжает лететь по прямой. Минуту, две, пять. Истребители не
выдерживают:
"Первый! Ну?"
"А я уже сделал!"
"Что?"
"Сходил, посрал с сигареткой!!"
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0
Ерлан Сарсембаев 3 часа назад
57-летний Николас Кейдж в пятый раз связал себя узами рака )))))
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2k
Mellivora 3 часа назад
И все браки по любви...
Клятву там в церкви давали....
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8k
Dmitry 3 часа назад
Коля, что ты творишь?!
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32k
Олег 3 часа назад
мой кот посрал жидко...
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1k
Kom9ipa 3 часа назад
Обутка у них знатная.
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Андрей Онегин Kom9ipa 2 часа назад
Обувка, а не обутка (учи русский язык, олень)
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