57-летний Николас Кейдж в пятый раз связал себя семейными узами. Его невеста, японка Рико Сибате, почти вдвое моложе новоиспеченного супруга - не так давно ей исполнилось 26. Брак, заключенный в Лас-Вегасе, стал пятым для Кейджа. Предудущий его брак, заключенный менее двух лет назад, продлился всего четыре дня.

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0 Источник: Оскароносный актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Избранницей Кейджа стала его постоянная подруга, 26-летняя японка Рико Сибата.

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0 Источник: Церемония бракосочетания прошла в отеле-казино "Уинн" в Лас-Вегасе в присутствие ближайших друзей и родственников пары. На ней присутствовали, в том числе, бывшая жена Кейджа Элис Ким, с которой он остался в дружеских отношениях, и их сын Кэл.

0 Источник: На бракосочетании Рико взяла фамилию мужа - теперь ее зовут Рико Кейдж.

0 Источник: Невеста была на свадьбе в традиционной японкой одежде, включая праздничные туфли-сабо и классическое трехслойное кимоно черного цвета.

0 Источник: Кейдж выбрал для свадьбы черный фрак от Tom Ford с эелтой розой в петлице, которая гармонировала с красно-желтым букетом невесты.

0 Источник: Церемония прошла по католическому и синтоистскому обрядам сразу. Во время бракосочетания играла "Зимняя песня" Кироро - музыка, выбранная невестой.

0 Источник: Рико и Николас познакомились год с лишним назад в японском городе Сига.

0 Источник: Кейджа не смутило, что его невеста на четыре года младше его старшего сына, Уэстона Кейджа.

0 Источник: Помолвку пара заключила еще в апреле. Кейдж переслал невесте помолвочное кольцо курьерской почтой, посколку во время карантина Рико находилась в Японии.

0 Источник: В беседе с журналистами Кейдж подтвердил факт свадьбы, заявив, что они с невестой очень счастливы.

0 Источник: Новый брак актер заключил через два года после того, как в феврале 2019-го расстался со своей четвертой супругой, Эрикой Коике, брак с которой продержался 4 дня. Кейдж, попросивший об аннулировании брака, заявил, что во время бракосочетания был настолько пьян, что не отдавал себе отчета в происходящем.

0 Источник: Кроме того, по словам Кейджа, Коике, владелица тайского ресторана, "не полностью объяснила ему глубину и суть своих отношений с третьим лицом".

0 Источник: В результате развод Кейджа и Коике был оформлен лишь в июле 2020 года.

0 Источник: По-видимому, Кейдж стал планировать брак с нынешней подружкой, как только получил развод.

0 Источник: Кейдж известен своей бурной личной жизнью. Свой первый рак с Патрицией Аркетт он заключил в апреле 1995 года. Он продлился шесть лет: пара развелась в мае 2001 года.

0 Второй женой Кейджа стала единственная дочь Элвиса Пресли, Лиза Мария Пресли. Они тайно поженились на Гавайях в августе 2002 года, в день 25-й годовщины смерти Элвиса.

0 Источник: На третьей жене, Элис Ким, официантке из Лас-Вегаса, Кейдж женился в 2004 году. Ким на 20 лет моложе Кейджа, она - меть его единственного рожденного в браке сына по имени Кал Эл Коппола Кейдж. Второго сына, Уэстона, Кейджу родила его подруга Кристина Фултон. С Ким актер развелся после того, как та изменила ему с барменом из Лас-Вегаса.

0 Брак Кейджа с визажисткой Эрикой Коике продлился всего четыре дня.