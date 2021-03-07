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57-летний Николас Кейдж в пятый раз связал себя семейными узами. Его невеста, японка Рико Сибате, почти вдвое моложе новоиспеченного супруга - не так давно ей исполнилось 26. Брак, заключенный в Лас-Вегасе, стал пятым для Кейджа. Предудущий его брак, заключенный менее двух лет назад, продлился всего четыре дня.
Оскароносный актер Николас Кейдж женился в пятый раз. Избранницей Кейджа стала его постоянная подруга, 26-летняя японка Рико Сибата.
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Церемония бракосочетания прошла в отеле-казино "Уинн" в Лас-Вегасе в присутствие ближайших друзей и родственников пары. На ней присутствовали, в том числе, бывшая жена Кейджа Элис Ким, с которой он остался в дружеских отношениях, и их сын Кэл.
Невеста была на свадьбе в традиционной японкой одежде, включая праздничные туфли-сабо и классическое трехслойное кимоно черного цвета.
Кейдж выбрал для свадьбы черный фрак от Tom Ford с эелтой розой в петлице, которая гармонировала с красно-желтым букетом невесты.
Церемония прошла по католическому и синтоистскому обрядам сразу. Во время бракосочетания играла "Зимняя песня" Кироро - музыка, выбранная невестой.
Кейджа не смутило, что его невеста на четыре года младше его старшего сына, Уэстона Кейджа.
Помолвку пара заключила еще в апреле. Кейдж переслал невесте помолвочное кольцо курьерской почтой, посколку во время карантина Рико находилась в Японии.
В беседе с журналистами Кейдж подтвердил факт свадьбы, заявив, что они с невестой очень счастливы.
Новый брак актер заключил через два года после того, как в феврале 2019-го расстался со своей четвертой супругой, Эрикой Коике, брак с которой продержался 4 дня. Кейдж, попросивший об аннулировании брака, заявил, что во время бракосочетания был настолько пьян, что не отдавал себе отчета в происходящем.
Кроме того, по словам Кейджа, Коике, владелица тайского ресторана, "не полностью объяснила ему глубину и суть своих отношений с третьим лицом".
Кейдж известен своей бурной личной жизнью. Свой первый рак с Патрицией Аркетт он заключил в апреле 1995 года. Он продлился шесть лет: пара развелась в мае 2001 года.
Второй женой Кейджа стала единственная дочь Элвиса Пресли, Лиза Мария Пресли. Они тайно поженились на Гавайях в августе 2002 года, в день 25-й годовщины смерти Элвиса.
На третьей жене, Элис Ким, официантке из Лас-Вегаса, Кейдж женился в 2004 году. Ким на 20 лет моложе Кейджа, она - меть его единственного рожденного в браке сына по имени Кал Эл Коппола Кейдж. Второго сына, Уэстона, Кейджу родила его подруга Кристина Фултон. С Ким актер развелся после того, как та изменила ему с барменом из Лас-Вегаса.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это как?
Карьера стухла (а ведь когда то был топовый актер и снимался в годных фильмах), потом по слухам спустил все состояние на красивую жизнь, и с актрис переориентировался на маникюрш и официанток.
Путь, конечно, тупиковый, но когда пытаешься взять от жизни последнее перед деревянным ящиком - тут уж..
Как говорит один мой знакомый - "я красивым женщинам не нравлюсь - поэтому работаю с тем что есть".
Фамилия Кейдж еще позволяет чпокать молоденьких официанток. Ну.. пожелаем парню хорошего настроения и вялого перепихона.
А вообще, друзья, из большого секса и из большого спорта надо уходить вовремя. Гордо подняв голову, потому что смотрится все это грустно. Как говорил Ковбой Мальборо в фильме - "пятое правило игры на бильярде - проиграл, встань и уйди как мужчина.
эскортируют два истребителя. Пилотам на истребителях скучно "ползти"
с такой скоростью, ну они и начали:
"Второй, а ты так можешь?" И раз, петлю.
"Третий, могу" Повторяет и: "А ты так?" Делает колокол.
Выпендриваются, а пилота транспортника это задело, он по рации:
"Второй, третий, а спорим, я сейчас такое сделаю, что вы не повторите".
Эти пристраиваются сзади, чтоб лучше видеть. "Первый, давай!"
"Смотрите!"
И продолжает лететь по прямой. Минуту, две, пять. Истребители не
выдерживают:
"Первый! Ну?"
"А я уже сделал!"
"Что?"
"Сходил, посрал с сигареткой!!"
Клятву там в церкви давали....