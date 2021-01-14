Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за антисанитарию

Знаменитого актера попросили покинуть аптеку за нарушение санитарных норм: знаменитый актер отказался надевать маску.
Брюс Уиллис был замечен в аптеке RiteAid в Лос-Анджелесе без маски. Ношение масок в общественных местах обязательно в Калифорнии, однако, несмотря на замечания продавцов, Уиллис отказался не только надевать маску, но даже закрыть лицо платком, который был намотан у него вокруг шеи. В результате актеру пришлось уйти из заведения без покупки.
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В Калифорнии ношение масок обязательно в закрытых помещениях, при этом на улице маску можно не надевать, если вы остаетесь в пределах двух метров друг от друга. Эти правила были введены из-за тяжелой обстановки с ковидом в Калифорнии: число умерших достигло 30000 человек, каждую минуту десять человек при тестировании оказываются ковид-позитивными.
Между тем, Брюс Уиллис довольно легко относится к карантинным правилам и не делает из этого секрета.
Рождество Уиллис провел вместе со своей семьей - женой Эммой и двумя дочерьми, 6-летней Эвелин и 8-летней Мейбл.
В социальных сетях семейство поздравило всех с рождеством, опубликовав фотографию в одинаковых черно-красных пижамах. В подписи к снимку Эмма Уиллис особо подчеркнула, что Брюс снимал семью самостоятельно, с помощью автоспуска затвора.
Однако, помимо семьи, в 2020-м Брюс Уиллис успел покарантинить и с прошлой семьей - своей экс-женой Деми Мур, их взрослыми детьми и друзьями.
В доме Мур при этом собралась довольно большая компания, включая Брюса Уиллиса. Разумеется, о ношении масок и речи не было.
При этом старшая дочь актера, Румер Уиллис, недавно разразилась в соцсетях гневной речью в адрес тех, кто отказывается носить маску. "Недавно я оказалась рядом с человеком, который испытывал симптомы коронавируса, но не сказал мне об этом и не счел нужным надеть маску. Честно говоря, я очень напугана и очень зла, - написала Румер на своей странице. - Это вообще не вопрос для обсуждения! Вы можете делать с собой все, что хотите, но рядом с другими надевайте чертову маску! Не так уж трудно быть приличным человеком и защитить себя и других". Интересно, высказала ли Румер все это папе?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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