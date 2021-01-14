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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за антисанитарию

Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за антисанитарию (10 фото)

Автор:
14 января 2021 10:05
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   брюс уиллис   голливуд   звезды   знаменитости   карантин   коронавирус   шоу бизнес   
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Знаменитого актера попросили покинуть аптеку за нарушение санитарных норм: знаменитый актер отказался надевать маску.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры   брюс уиллис   голливуд   звезды   знаменитости   карантин   коронавирус   шоу бизнес   
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Шурум-бурум 9 минут назад
я уж было подумал, ща Брюс им покажет скажет:"да ты сука знаешь, кто я? кто мой папа? завтра твою аптеку закроют и тебя уволят! ты никогда не устроишься на работу!"
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