Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за антисанитарию

При этом старшая дочь актера, Румер Уиллис, недавно разразилась в соцсетях гневной речью в адрес тех, кто отказывается носить маску. "Недавно я оказалась рядом с человеком, который испытывал симптомы коронавируса, но не сказал мне об этом и не счел нужным надеть маску. Честно говоря, я очень напугана и очень зла, - написала Румер на своей странице. - Это вообще не вопрос для обсуждения! Вы можете делать с собой все, что хотите, но рядом с другими надевайте чертову маску! Не так уж трудно быть приличным человеком и защитить себя и других". Интересно, высказала ли Румер все это папе?